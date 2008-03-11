Министром нацэкономики Казахстана стал молодой и амбициозный Руслан Даленов

16:56 25.02.2019

Одобрена кандидатура нового министра нацэкономики

Была согласована кандидатура Руслана Даленова.



Мажилисмены согласовали и одобрили кандидатуру министра нацэкономики. Соответствующий указ подписал Президент РК, передает Zakon.kz.



25 февраля состоялось заседание комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию, на котором была согласована кандидатура Руслана Даленова на пост министра национальной экономики РК.



По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов, подчеркнувший большой опыт работы и высокий профессионализм Даленова.



- Назначить Даленова Руслана Ерболатовича министром национальной экономики Республики Казахстан, - сказано в указе главы государства.

Депутаты пожелали кандидату успехов в дальнейшей работе.



Последняя должность Руслана Даленова - первый вице-министр национальной экономики РК. Должность министра нацэкономики занимал Тимур Сулейменов.



Даленов Руслан Ерболатович родился в 1975 году.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· Университет Мармара (г. Стамбул, 1999), экономист



Трудовой стаж:



· Сотрудник, начальник отдела нефти, газа и энергетики, начальник Департамента анализа и прогнозирования доходов Министерства государственных доходов Республики Казахстан (1999-2002);



· Исполняющий обязанности начальника Управления текущих доходов Департамента доходов, конвенций и контрактов Министерства финансов Республики Казахстан (2002-2003);



· Начальник Управления анализа и текущего прогнозирования доходов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2003);



· Директор Департамента анализа доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2003-2005);



· Директор частной компании, руководитель экономической группы ТОО "Агентство по исследованию рентабельности инвестиций" (2005-2008);



· Вице-министр финансов Республики Казахстан (11.03.2008-04.2017);



· Первый вице - министр национальной экономики Республики Казахстан (с 04.2017).