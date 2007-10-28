Вице-премьером Казахстана по социальному блоку стала Гульшара Абдыкаликова

17:11 25.02.2019

Гульшара Абдыкаликова стала вице-премьером РК

Депутаты пожелали кандидату успехов в дальнейшей работе.



Мажилисмены одобрили кандидатуру Гульшары Абдыкаликовой на пост заместителя премьер-министра, глава государства подписал указ о ее назначении, передает Zakon.kz.



25 февраля состоялось заседание комитета мажилиса по социально-культурному развитию, на котором была согласована кандидатура Гульшары Абдыкаликовой для назначения на должность заместителя премьер-министра.



- По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов, подчеркнувший большой опыт работы и высокий профессионализм Абдыкаликовой. После обсуждения и процедуры ответов и вопросов принято заключение о возможности рекомендовать кандидатуру Абдыкаликовой Гульшары Наушаевны для назначения на должность заместителя премьер-министра РК, - сказано в сообщении мажилиса.



Депутаты пожелали кандидату успехов в дальнейшей работе.



- Назначить Абдыкаликову Гульшару Наушаевну Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, освободив от должности Государственного секретаря Республики Казахстан, гласит Указ Президента. .

Абдыкаликова Гульшара Наушаевна родилась в 1965 году.



Окончила Джамбульский технологический институт легкой и пищевой промышленности (1987) по специальности "Экономист".



Научные звания, степени, деятельность:



· Кандидат экономических наук, тема диссертации: "Капитализация пенсионных фондов: проблемы и перспективы (на примере НПФ Республики Казахстан)" (2005)



Трудовой стаж:



· Старший специалист, начальник отдела Кзыл-Ординского областного управления социальной защиты населения (1987-1994);



· Консультант Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по социальной защите населения (1994-1995);



· Начальник отдела, заместитель начальника управления Министерства социальной защиты населения Республики Казахстан (1995-1996);



· Начальник управления, заместитель директора, директор департамента социального обеспечения и социальной политики Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (1997-2003);



· Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (20.03.2003-12.2005);



· Председатель правления АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания" (12.2005-10.2006);



· Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (10.2006-28.10.2007);



· Ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (28.10.2007-30.01.2008);



· Советник президента Республики Казахстан - председатель Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике при Президенте Республики Казахстан (30.01.2008-05.03.2009);



· Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (05.03.2009-09.2012);



· Советник Президента Республики Казахстан - председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (09.2012-11.2013);



· Заместитель премьер-министра Республики Казахстан (с 28.11.2013; переназначена - с 04.04.2014), по вопросам человеческого развития (06.08.2014-11.2014);



· Государственный секретарь Республики Казахстан (с 11.11.2014)



· Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (с 11.2014).