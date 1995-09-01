Бердибек Сапарбаев возвращен из облакимов в кресло министра труда и соцзащиты Казахстана

17:27 25.02.2019

Нурсултан Назарбаев подписал Указ о назначении Бердибека Сапарбаева министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



- Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от должности акима Актюбинской области, гласит текст Указа.



25 февраля состоялось заседание Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, на котором согласована кандидатура Бердибека Сапарбаева для назначения на должность министра труда и социальной защиты населения.



После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято Заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Сапарбаева Бердибека Машбековича для назначения на должность министра труда и социальной защиты населения.



Сапарбаев Бердибек Машбекович



Дата рождения: 09.02.1953

Место рождения: КазССР; Кзыл-Ординская область; Яныкурганский район; с. Бесарык

Семейное положение, родственные связи:



Жена: Сапарбаева Калдыгайша Зейнулловна (1955 г.р.)



Дети: дочь - Акбота (1978 г.р.); сыновья - Бауыржан (1983-2002), Жансултан (1991 г.р.)

Владение языками: Казахский, русский, английский, турецкий

Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· Алма-Атинский институт народного хозяйства (1977)



Специальность "Экономика и планирование материально-технического снабжения"

Научные звания, степени, деятельность:



· Доктор экономических наук, тема диссертации: "Управление инвестиционными процессами в производственно-хозяйственной системе (на материалах Кызылординской области)" (1999)



· Профессор



· Почетный член Академии социальных наук (1996)

Трудовой стаж:



· Рабочий совхоза "Задаринский" Яныкурганского района Кзыл-Ординской области (1969-1971);



· Ревизор Казахского республиканского управления гострудсберкасс (08.1977-09.1977);



· Экономист, старший, ведущий, главный экономист, заместитель начальника отдела Министерства финансов Казахской ССР (10.1977-1988);



· Заместитель министра народного образования Казахской ССР (1988-1993);



· Заместитель заведующего, заведующий отделом финансов, труда и социальной защиты Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (1993-1994);



· Руководитель аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан (03.1995-09.1995);



· Аким Кызылординской области (09.1995-07.1999);



· Аким Южно-Казахстанской области (28.07.1999-29.08.2002);



· Председатель Агентства таможенного контроля Республики Казахстан, Вице-министр финансов - Председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (29.08.2002-01.02.2006);



· Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан - Представитель Правительства в Мажилисе (01.02.2006-09.02.2007);



· Вице-министр экономики и бюджетного планирования (09.02.2007-27.08.2007);



· Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (27.08.2007-04.03.2009);



· Аким Восточно-Казахстанской области (04.03.2009-11.11.2014);



· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (11.11.2014; переназначен 30.04.2015-11.09.2015);



· Аким Актюбинской области (11.09.2015, полномочия продлены с 09.02.2016)

Прочие должности:



· Почетный президент федерации гандбола Республики Казахстан;



· Председатель актюбинского филиала партии "Нұр Отан" (с 11.2015);



· Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017)

Выборные должности, депутатство:



· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Нұр Отан" (с 03.02.2016)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:



· Ордена: Парасат (12.2007), "Курмет" (1999)



· Медали, Юбилейная медаль "10 лет Астане" (01.07.2008)



· Почетный гражданин Южно-Казахстанской области, почетный гражданин Кызылординской области

Научные, литературные труды, публикации:



· Автор книг "Экономика региона в переходный период" (1995), "Специальные экономические зоны. Опыт создания" (1996) и публикаций в прессе

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:



· Служба в Советской Армии (1971-1973);



· Полковник запаса.