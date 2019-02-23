Покончил с собой в Испании беглый рос-политолог и экс-глава НТВ Игорь Малашенко

17:36 25.02.2019

Бывший медиаменеджер, политолог Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, ему было 64 года, сообщает Zakon.kz.



О самоубийстве Малашенко в своем Telegram-канале заявила телеведущая Ксения Собчак. Политтехнолог возглавлял ее предвыборный штаб в прошлом году.



- Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб, - написала Собчак.

Игорь Малашенко был одним из основателей телекомпании НТВ. Позже в разные годы он возглавлял РГТРК "Останкино", был главным советником избирательной кампании Бориса Ельцина, учредителем ЗАО "Медиа-Мост", гендиректором канала RTVI.



Последняя супруга Малашенко - российская "светская львица" Божена Рынска.