Зажрались? Путин прошерстил "газпромовскую" команду папаши Миллера

17:40 25.02.2019

Миллер уволил зампредов "Газпрома" Медведева и Голубева

​Бывший зампред Александр Медведев сосредоточится на работе в клубе "Зенит". "Газпром" также покидает куратор внутреннего рынка Валерий Голубев. Их возможными преемниками источник РБК называет Елену Бурмистрову и Павла Одерова



​Александр Медведев (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Три отставки



Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, отвечающий за внешний рынок, освобожден от этой должности. Аналогичное решение принято в отношении зампреда правления компании Валерия Голубева, курирующего внутренний рынок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Газпрома", поступившем в РБК.



Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в "Зените", уточнили в компании. В пятницу, 22 февраля, он был назначен на посты президента и гендиректора футбольного клуба.



От должности освобожден также начальник департамента 307 (департамент добычи) Всеволод Черепанов. В сообщении "Газпрома" уточняется, что Черепанов продолжит работу на другой должности в группе "Газпром". Кто заменит Медведева и Голубева, компания не сообщила.



Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер поблагодарил Валерия Голубева за "многолетнюю плодотворную работу". О благодарности в адрес Медведева и Черепанова в сообщении "Газпрома" не говорится. Отсутствие подобной ремарки в отношении Медведева ничего не означает: он возглавил "Зенит", и в понедельник его представили команде Миллер и гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков (22 февраля возглавил РФС, а до этого был председателем совета директоров "Зенита"), сказал РБК источник в окружении главы "Газпрома". "Пожизненная должность - только президент Туркменистана", - добавил он, комментируя отставки двух зампредов правления.



Черепанов сообщил РБК, что покинул должность в департаменте и правлении в связи с истечением срока контракта. Отвечая на вопрос, на какой должности он останется в компании, топ-менеджер сказал: "Мне никто ничего пока не озвучивал. Это предположение, что я где-то должен остаться. Тут особый случай. Я пока не могу сказать, останусь я в "Газпроме" или уйду совсем".



Голубев отказался от комментариев, а Медведев пока не ответил на звонок РБК.



Медведев входил в правление "Газпрома" с 2002 года, должность зампреда занимал с 2005 года. Голубев входил в правление "Газпрома" с 2002 года, заместителе​м председателя являлся с 2006-го. Помимо внутреннего рынка газа Голубев курировал вопросы строительства ряда газопроводов, в том числе трубы "Сила Сибири", по которой будет поставляться газ в Китай, сказал РБК источник в администрации президента.



Высокопоставленный источник РБК в "Газпроме" сказал, что претензий к двум зампредам правления не было. "Они очень заслуженные. А будут заниматься общественной работой на пользу стране, в том числе по спортивной части (Медведев - РБК)", - пояснил он.



И Голубев, и Медведев минимум последние три года не принимали участия в операционной деятельности компании, сказал РБК бывший топ-менеджер "Газпрома". Так, за внутренний рынок отвечает глава "Газпром межрегионгаза" Кирилл Селезнев, а за внешний - зампред правления и член совета директоров "Газпрома" Михаил Середа и руководитель "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова (именно она сменила Медведева на посту гендиректора "Газпром экспорта" в июле 2014 года), пояснил он. Середа управляет всей европейской сетью продаж "Газпрома", уточнил собеседник РБК.