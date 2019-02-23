Россия подарила Таджикистану "средства ПВО" на $9 млн

17:46 25.02.2019

Россия поставила Таджикистану средства противовоздушной обороны на $9 млн на безвозмездной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.



Отмечается, что речь идет в том числе о радиолокационных станциях, которые предназначены для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам ПВО Таджикистана.



Передача военной продукции осуществляется в рамках выполнения Программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, отметили в ведомстве. Там также указали, что Россия рассматривает эту программу как ключевой инструмент повышения боеспособности союзника Москвы в Центрально-Азиатском регионе.