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Как русские летчики в 1924 году бомбили мусульманскую Мекку
22:38 25.02.2019

В промежутке между Первой и Второй мировыми войнами произошел ряд военных конфликтов отличавшихся интересными эпизодами, часто неизвестными широкой общественности. Показательным примером является бомбардировка русскими летчиками главной для всех мусульман святыни – города Мекка.

Союз Лондона и арабов

После поражения в Первой мировой войне туркам удалось сохранить под своим контролем часть территорий, на которых началось формирование национального государства. Остальные народы бывшей Османской империи занялись созданием собственных государств, что нередко сопровождалось межплеменной резней. Не стал исключением и Аравийский полуостров. За контроль над коренными землями арабских народов боролись и лидирующие европейские державы.

Англичане сделали ставку на королевство Хиджаз, чей правитель Хусейн ибн Али аль-Хашими еще в 1916 году объявил Стамбулу о своей независимости. Британцы, понимая, что их новым подопечным в межплеменной войне нужна поддержка, приступили к созданию мощных, по меркам кочевников, вооруженных сил. Особое внимание лондонские кураторы уделили авиации. Техника была, а вот пилотов решили вербовать не из британцев.

Русские на службе у арабов

Шпионы доложили королю Хусейну, что в Египте живут, сбежавшие от революции русские летчики и технические специалисты, которые работают таксистами в Каире и грузчиками в портах Александрии. Исследователю Сергею Балмасову удалось выяснить, что первыми на службу к арабам поступил ремонтник самолетов капитан Максимов, а также летчики Широков, Найденов и Бобров. Все они подписали контракт на полгода, а размер месячного жалования был больше, чем они получали за год работы в Египте.

В книге "Русские штыки на чужой войне" говорится, что поиском и вербовкой офицеров руководил легендарный британский разведчик Лоуренс Аравийский. Специалисты столкнулись с нехваткой запчастей, плохим состоянием самолетов и непониманием местных руководителей принципов эксплуатации авиационной техники. За несколько недель капитан Максимов и его команда, перебрали имеющиеся в наличие неисправные машины и подготовили к полетам 9 самолетов. В декабре 1921 года русских пилотов привлекли к бомбардировке объектов королевства Неджд, которое воевало против Хусейна.

Через месяц на службу поступает еще одна группа летчиков и ремонтников. 10 января на смотре пилот Минчанок разбился, а спустя несколько недель разбился авиатор Юнгмейстер, а еще один летчик по фамилии Кузнецов заявил, что он не готов садиться за штурвал таких машин. Когда русские в апреле 1922 года отказались вылетать на бомбардировку войск Неджда, специалистов авиаотряда уволили.

С лета 1922 года войска Хиджаза стали проигрывать войны за главенство на Аравийском полуострове. Король решил снова возрождать свои ВВС вот только никто из иностранных специалистов больше не хотел сотрудничать с арабами. Согласились только, испытывавшие нужду русские.

Бомбардировка Мекки

5 октября старый повелитель отрекся от власти, а на престол взошел его сын - Али ибн Хусейн. Уже через неделю отряды Неджда отбили столицу Хиджаза Мекку. Молодой король стремился вернуть контроль над святыней. Летчик Николай Широков провел над Меккой разведывательные полеты, после чего получил приказ бомбить войска противника, расположенные в городе. Из-за нехватки снарядов удары следовало наносить переделанными для бомбометания пехотными гранатами. Широков согласился, но за дополнительную плату.

Самолеты засыпали арабов бомбами и поливали их пулеметным огнем. Эффект усиливался шумом двигателей, из-за которых верблюды сбрасывали всадников и разбегались по пустыне. Арабские матери стали пугать детей "русскими шайтанами с неба", а награда за их головы росла каждый месяц. 18 января 1925 года по невыясненным причинам самолет полковника Николая Широкова разбился возле лагеря войск Неджа, а сам пилот погиб. По одной версии бомбардировщик упал из-за технических неполадок, по другой офицер стал жертвой удачного покушения. Голову "шайтана" насадили на копье и пронесли по ближайшим селениям.

После создания Саудовской Аравии новая власть продолжала использовать знания русских авиаторов, которые к 1927 году подготовили восемь летчиков арабов. После объединения Аравии, король Абдул Сауд решил присоединить к новому государству полудикие племена Йемена. В 1932 года йеменцам удалось подбить один из самолетов. Летчики из немцев и англичан отказались выполнять боевые вылеты. Продолжать воевать согласился только русский авиаотряд. Сауд приказал выпороть иностранных авиаторов, которых полностью заменил русскими специалистами, присоединившимися к сохранившим верность соотечественникам.

Александр Бражник

Источник - Русская Семерка
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551123480
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