Экс-глава Генштаба Украины генерал-полковник Замана схвачен как российский шпион. Сознаваться не хочет

23:13 25.02.2019

Экс-глава Генштаба Украины высказался о ситуации вокруг своего задержания



Бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Владимир Замана прокомментировал свое задержание по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает УНИАН.

Экс-глава Генштаба Украины высказался о ситуации вокруг своего задержания

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"Провели обыск, после этого дали подозрение. Я на него посмотрел, даже не стал расписываться, не стал читать: ниже моего достоинства читать ту ерунду, что там написана", - заявил Замана перед началом заседания Печерского районного суда Киева по избранию ему меры пресечения.



При этом задержанный отметил, что никогда не скрывался и за прошедшие пять лет ни разу не был вызван на допрос.



Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что сотрудники возглавляемого им ведомства совместно с представителями Службы безопасности Украины приняли участие в задержании Заманы.



По словам Луценко, ряд решений, принятых Заманой, привели к тому, что украинская армия была не в состоянии отразить "российскую агрессию" в Крыму в 2014 году.