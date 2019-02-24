Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф неожиданно подал в отставку

23:25 25.02.2019

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит в отставку.

Об этом, как передает агентство ISNA, глава МИД написал в своем Instagram.



"Большое спасибо за милость дорогого и смелого народа Ирана и властей за последние 67 месяцев. Я искренне извиняюсь за неспособность продолжать службу и за все недостатки во время службы", - сказал Зариф.



В октябре 2018 года в отставку подал глава МИД Греции Никос Котзиас.