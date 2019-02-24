 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф неожиданно подал в отставку
23:25 25.02.2019

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит в отставку.
Об этом, как передает агентство ISNA, глава МИД написал в своем Instagram.

"Большое спасибо за милость дорогого и смелого народа Ирана и властей за последние 67 месяцев. Я искренне извиняюсь за неспособность продолжать службу и за все недостатки во время службы", - сказал Зариф.

В октябре 2018 года в отставку подал глава МИД Греции Никос Котзиас.

Источник - russian.rt.com
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