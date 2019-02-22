 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В американо-китайском торговом конфликте победили... российские фермеры-соеводы, - Wall Street Journal
00:06 26.02.2019

Неожиданный победитель американо-китайского торгового конфликта: российские фермеры, выращивающие сою
"Коммерческий конфликт задушил американский экспорт сои в Китай, крупнейший рынок бобов, предоставив возможности российским фермерам", - пишет The Wall Street Journal.

"Колхоз "Партизан" в сибирском селе Раздольное должен был бы быть сметен на свалку истории, как и тысячи других, подобных ему, которые рухнули после падения Советского Союза. Но вместо этого там только что собрали самый большой урожай за всю его 90-летнюю историю, закупили новую технику и выплатили рекордные бонусы. Его секрет? Соевые бобы - и китайский рынок всего в 13 милях", - пишут авторы публикации Томас Гроув и Анатолий Курманаев.

"Торговый конфликт президента Трампа с Пекином почти свел на нет экспорт американской сои в Китай, который является самым крупным рынком бобов. На этой неделе китайские чиновники еще раз подтвердили намерение закупать больше американских соевых бобов в разгар американо- китайских экономических переговоров. Однако исход этих переговоров неясен, что находит отражение в недавней волатильности на амерканском рынке фьючерсов на соевые бобы", - пишет газета.

"Тем временем российские фермеры, такие как в "Партизане" в Амурской области, возмещают некоторую часть утраченного экспорта американской сои. "Продавать здесь сою было очень сложно, - рассказывает Виктор Силохин, управляющий 27 гектарами агрофирмы "Партизан", которым владеют коллективно несколько его работников. - Теперь мне звонят из Китая каждый день".

"За четыре года российский экспорт соевых бобов в Китай вырос более чем в 10 раз, почти до 1 млн тонн", - передает газета.

"В основе роста торговли лежат личные усилия китайского президент Си Цзиньпин и российского президента Владимира Путина, который выстраивает стратегическое партнерство, нацеленное на то, чтобы бросить вызов Вашингтону дипломатически и политически".

"На протяжении десятилетий большая часть экономики России была ориентирована на Европу, что оставляло многие места, такие как Раздольное, за бортом. Однако с 2012 года российская торговля с Европой пошла на спад, зато торговля с Китаем выросла. По словам Силохина, он отправлял свой урожай сои за 2 тыс. миль на запад, на ближайший перерабатывающий завод в Иркутске. Теперь в Амурской области есть три завода по производству соевого масла, обслуживающих китайский рынок", - отмечается в статье.

"В Китае [благодаря американским пошлинам] освобождается ниша и мы можем занять ее, - говорит Олег Турков, министр сельского хозяйства Амурской области. - Мы сможем продавать все, что сможем вырастить - спрос безграничен".

"Доходы от продажи сои обеспечили средства для оплаты ремонта местной школы в Раздольном и восстановления сельской поликлиники и спортивного стадиона, чтобы попытаться удержать молодых работников на месте. Его шумные, ухоженные улицы резко контрастируют с почти заброшенными поселками, которыми усеяна значительная часть области", - рассказывают авторы публикации.

"Сможет ли Россия добиться такого роста, чтобы существенно справляться с китайским спросом, покажет время. Соевый экспорт из России, согласно китайским правительственным данным, составляет лишь 1% от китайского рынка импорта с оборотом 90 млн тонн. В 2017 году США были вторым крупнейшим экспортером соевых бобов в Китай после Бразилии, однако это изменилось в 2018 году после того, как Китай предпринял ответные меры против торговых пошлин США, введя собственные пошлины", - напоминает The Wall Street Journal.

"По словам российских чиновников, развитие Дальнего Востока обладает обширным потенциалом. Как говорит Турков, Амурская область удвоит в ближайшие годы ежегодный объем сои до 2 млн тонн, так как на смену советским методам и технике идут привлекаемые китайским спросом инвесторы в агробизнес, которые несут с собой хай-тек оборудование", - передает газета.

Однако "непредсказуемые осадки и низкие температуры означают, что восток России вряд ли может стать глобальным игроком на рынке сои. Урожай сои на лучших амурских фермах составляет менее половины среднего урожая фермеров в центре Бразилии, из которой Китай в настоящий момент импортирует большую часть сои", говорится в статье.

"Но то, чего российским фермам не хватает в области эффективности, они компенсируют более низкими затратами на транспортировку, - подчеркивает издание. - Столица Амурской области Благовещенск находится всего в 10 минутах езды на автобусе от центра Хейхэ, китайского мегаполиса с 2 млн жителей".

"Чиновники и фермеры Амурской области надеются, что соя проложит путь к буму сельскохозяйственного экспорта в целом, - пишет The Wall Street Journal. - В январе Китай снял запрет на импорт российской молочной продукции и домашней птицы. Затем откроется первый мост между Россией и Китаем через реку Амур, за которым последует первый железнодорожный мост в 2020 году - этот мост, по словам местных чиновников, значительно укрепит торговлю@.

"Это только начало, - говорит Силохин, который сейчас работает над экспортом в Китай своей пшеницы. - Есть намного больше сфер, где мы можем работать с Китаем".

22 февраля 2019 г.
Томас Гроув и Анатолий Курманаев | The Wall Street Journal

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551128760
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