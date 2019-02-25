 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.02.2019
00:43  Узбекистан: экспорт плодоовощей - необходимо выйти из рамок СНГ, - А.Ниязалиев
00:41  Китайский капитал продолжает зарубежную экспансию, несмотря ни на что
00:33  Венесуэла в окружении. Учит ли чему-то история Латинскую Америку? - Э.Биров
00:27  Интригующий для Казахстана сценарий будет обнародован на съезде "Нур Отана"..., - Д.Ашимбаев
00:19  Кабул решил опереться на "новых афганцев", - А.Серенко
00:18  Реабилитации режима Асада мешает раскол в Персидском заливе, - И.Субботин
00:06  В американо-китайском торговом конфликте победили... российские фермеры-соеводы, - Wall Street Journal
Понедельник, 25.02.2019
23:25  Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф неожиданно подал в отставку
23:13  Экс-глава Генштаба Украины генерал-полковник Замана схвачен как российский шпион. Сознаваться не хочет
23:11  Таджикистан: денежные переводы направить в инвестиции? - К.Сирожидинов
22:38  Как русские летчики в 1924 году бомбили мусульманскую Мекку
18:03  На выборах в Молдове проиграли все, кроме олигарха Плахотнюка, - А.Цуканова
17:46  Россия подарила Таджикистану "средства ПВО" на $9 млн
17:40  Зажрались? Путин прошерстил "газпромовскую" команду папаши Миллера
17:36  Покончил с собой в Испании беглый рос-политолог и экс-глава НТВ Игорь Малашенко
17:27  Бердибек Сапарбаев возвращен из облакимов в кресло министра труда и соцзащиты Казахстана
17:11  Вице-премьером Казахстана по социальному блоку стала Гульшара Абдыкаликова
16:56  Министром нацэкономики Казахстана стал молодой и амбициозный Руслан Даленов
16:53  Сапархан Омаров назначен министром сельского хозяйства Казахстана
16:31  Куляш Шамшидинова (из "Назарбаев Университета") - новый министр образования Казахстана
14:51  Утвержден основной блок министров нового КазПравительства. Свежих лиц почти нет
14:41  Россия и Китай соединяют Средний Восток с азиатско-тихоокеанским регионом, - В.Павленко
14:21  Женис Касымбек - новый вице-премьер Казахстана (экс-министр индустрии)
14:15  Алихан Смаилов - новый 1-й вице-премьер-минфин Казахстана (экс-минфин)
13:14  КазРеформа-2. Миноборонаэрокосм преобразован в Мин-во цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности
13:09  НацБанк Казахстана возглавил экс-вице-премьер Ербол Досаев
12:59  КазРеформы. Мининформ и Минобщразвития слеплены в Мин-во информации и общественного развития
11:59  Байгурманов, Бельгибаев... В Павлодаре арестован за взятки второй за полгода глава облгосдоходов
11:53  Он 25 лет при мне, - Елбасы объяснил, почему выбрал в премьеры Мамина
11:41  КырЭнергохолдинг вне закона. Почему его нужно ликвидировать, - 24.kg
11:04  Ожидает ли США второй Перл-Харбор в 2035 году? - А.Запольскис
10:48  11-м премьер-министром Казахстана стал Аскар Мамин
10:44  "Сирийцы" угомонили матерого туркоманского полевого командира Хишама Мустафу
10:39  На позицию девушки провожали ИГИЛ. Дональд Трамп – знатный тролль мирового значения..., - И.Мальцев
10:29  Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан
09:59  Кто нападает на турецкую армию в Ираке и мытарства курдов Сирии, - С.Шакарянц
09:34  Сирия: трудный путь к миру, - А.Бакланов
09:25  Назарбаев перезагрузил Казахстан. Республику ожидают внеочередные президентские выборы, - В.Панфилова
08:50  В парламент Молдавии проходят четыре партии: додоны - 31%, сборная солянка Acum - 26%, плахотнюки - 24%, шорцы - 8%
06:45  "Зеленая рапсодия". "Оскары" этого года получили кино про страдания угнетаемых негров и певцов-педерастов
06:43  Суверенный Рунет выписывают из реестра
00:45  Газовые санкции Вашингтона, - П.Искендеров
00:28  "Оглушительный провал": почему Назарбаев отправил правительство в отставку? - С.Султангалиев
00:27  Модуро отбил 1-ю попытку "гуманитарной" интервенции. "Проверка на дорогах" переросла в мини-войну
00:17  Жители Окинавы проголосовали против новой военной базы США
00:02  Человеком №2 в Турции стал Мустафа Шентоп
Воскресенье, 24.02.2019
22:11  Казахстанская могулистка Юля Галышева снялась с этапа Кубка Мира. В знак протеста
18:47  В Узбекистане запретят браки между кузенами, - проект Минздрава
18:42  Верная жена, мать и джихадистка. В Британии не могут решить, как поступить со сбежавшей к террористам девушкой
16:46  От Жувенеля к Ланцелоту. Кто станет новым премьером Казахстана? - В.Хлюпин
15:36  США пытаются перекроить карту Латинской Америки, - В.Васильев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Кабул решил опереться на "новых афганцев", - А.Серенко
00:19 26.02.2019

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани делает ставку на новое поколение афганской политической элиты. За последний месяц афганский лидер заметно поменял фигуры на ключевых постах в системе управления страной. Изменения произошли и в ближайшем окружении Гани. Наблюдатели связывают эти перемены с предстоящими в июле выборами главы государства, хотя и не исключают, что речь идет о новом стратегическом курсе Кабула.

Сегодня первый скромный служебный юбилей – полгода с начала работы в должности руководителя Совета национальной безопасности (СНБ) Исламской Республики Афганистан (ИРА) - отметил один из самых молодых и самых влиятельных афганских политиков Хамидулла Мохиб. Он возглавил Совбез страны в возрасте 35 лет в конце августа 2018 года, успев до этого поработать послом Афганистана в Вашингтоне. Некоторые кабульские эксперты называют Мохиба "серым кардиналом" современной афганской политики, автором самых смелых кадровых и политических инициатив президента Гани. Трудно сказать, насколько такие оценки соответствуют реальности, однако несомненно, что Хамидулла Мохиб сегодня оказывает, пожалуй, одно из самых сильных влияний на курс официального Кабула.

Уже после прихода Мохиба к руководству СНБ – ключевой структуры в системе управления страной, президент Ашраф Гани осуществил еще несколько важных кадровых перестановок, прежде всего, в силовых ведомствах. Афганистан – это уже очень много лет воюющее государство, и силовые структуры (армия, МВД, служба разведки и безопасности) играют в афганском политическом процессе очень важную роль. По тому, какие люди, с какими политическими убеждениями приходят к руководству армией, полицией и разведкой можно судить и о переменах на кабульском Олимпе.

В начале февраля Ашраф Гани сменил министра внутренних дел и министра обороны Афганистана. Как говорят, не без подсказки Хамидуллы Мохиба, эти должности заняли, соответственно, 47-летний таджик Амрулла Салех и 49-летний пуштун Асадулла Халид. В прошлом Салех и Халид в разное время занимали пост шефа афганской разведки, оба они имеют репутацию непримиримых противников талибов, а также людей с сильными антипакистанскими настроениями (Салех и Халид считают, что именно Исламабад управляет лидерами запрещенного в РФ движения "Талибан").

Практически сразу после этого Ашраф Гани сменил трех генералов – заместителей главы МВД: в отставку были отправлены первый заместитель министра внутренних дел Джанан Баракзай, замминистра по вопросам безопасности Ахтар Ибрагими и начальник отдела по борьбе с терроризмом Наджиб Аман. Вместо них на эти должности были назначены Абдул Сабур Кани, Хушаль Садат и Махир Якуби.
Среди новых назначенцев особенно стоит выделить полковника Хушаля Садата, который несмотря на молодой возраст (ему немногим за 30 лет) уже имеет репутацию одного из самых эффективных и жестких полицейских командиров. Как рассказывают кабульские источники "НГ", полковник Садат своими успешными ночными операциями наводил ужас на талибов еще в период президентства Хамида Карзая. Последний даже пытался возбудить против решительного и смелого офицера МВД уголовное дело за то, что в ходе его операций погибало… слишком много боевиков: Хушаль Садат во время проведения одной из спецопераций против талибов в восточной провинции Логар запретил своим подчиненным брать их в плен. Хамиду Карзаю, который на протяжении почти всего своего президентства пытался заигрывать с лидерами "Талибана", называя их публично своими "братьями", конечно, решительность и жесткость Хушаля Садата не нравилась. Однако "садатовский стиль" явно пришелся по душе президенту Гани, чем и можно объяснить назначение полицейского полковника на должность генерал-полковника.

После того как с началом президентской кампании в Афганистане Амрулла Салех, проработав министром внутренних дел всего 27 дней, ушел в отставку (он принял предложение Ашрафа Гани занять пост вице-президента в его команде), на его место был назначен Масуд Андараби. Этот также еще достаточно молодой офицер в прошлом возглавлял Управление национальной безопасности (УНБ, службу разведки и контрразведки) страны. Как Салех и Халид, Андараби непримиримо настроен в отношении талибов (недавно он отдал приказ, запрещающий брать в плен боевиков движения) и стоящих за ними пакистанских спецслужб.

Февральские кадровые ротации в силовых структурах Афганистана показывают, что президент Гани принял решение сделать ставку на представителей нового поколения афганской элиты (людей в возрасте от 50 лет и ниже). По мнению кабульских экспертов "НГ", это сильный политический ход, так как более 70% населения Афганистана составляют люди в возрасте до 35 лет: "Афганской молодежи уже порядком надоели одни и те же лица на политической сцене страны, которые практически не меняются последние 30 лет. А вместе с ними не меняется к лучшему и жизнь афганцев, которые остаются заложниками старого поколения политиков, погрязшего в коррупции и эгоизме, продающего своими убеждения тем, кто готов их купить. В афганском обществе есть сильный запрос на перемены и безопасность, на новых людей, и последние кадровые назначения Ашрафа Гани показывают, что президент пытается реагировать на этот запрос".

Важной чертой практически всех новых руководителей силовых ведомств ИРА является их ярко выраженный "афганский патриотизм": в отличие от политиков старшего поколения, которые позиционировали себя, прежде всего, как пуштунов, таджиков, узбеков и хазарейцев, Мохиб, Салех, Халид, Андараби и другие называют себя сначала афганцами, а уже потом членами той или иной этнической общности. "Для нового поколения политиков характерен именно афганский патриотизм, афганский национализм, стремление мыслить общенациональными категориями, а не примитивными этно-племенными схемами. Да, они понимают ценность традиции и дорожают ею, но для них в первую очередь ценность имеет единое афганское государство", - подчеркивают кабульские эксперты "НГ".
Еще один отличительный штрих "новых афганцев" - их неприятие "Талибана", его террористической идеологии и практики. Люди, пришедшие к руководству силовыми структурами ИРА в феврале 2019 года, уверены что талибы – это наемники пакистанских спецслужб, ведущие "заказную войну" против афганского государства в интересах Исламабада. И такие оценки характерны для очень большого числа афганцев, прежде всего, молодых людей. "Антипакистанизм", таким образом, также является важным элементом политического мировоззрения "новых афганцев".
Решение Ашрафа Гани, который сам является представителем старого поколения афганской элиты, сделать ставку на молодые и амбициозные кадры новой формации, по мнению кабульских экспертов "НГ", является смелым социально-политическим экспериментом: "Гани немедленно начали обвинять в том, что он попал в политическую изоляцию, что от него отвернулись некоторые ветераны афганской политики, и что это может привести его к поражению на выборах. Однако, действия Гани показывают, что он не видит никакой выгоды для себя в сотрудничестве с этими ветеранами, людьми, лишь воспроизводящими одно и то же беспощадное афганское прошлое – войну, предательство, коррупцию, распад государства. Ашраф Гани, вместо того, чтобы договариваться со старой и морально устаревшей афганской элитой, стремится опереться на новую элиту, ориентированную на будущее. И он, фактически, сегодня создает эту элиту своими руками".

"Стареющие афганские политики цепляются за власть, пытаются демонстрировать свою силу и влияние, периодически сбиваются в стаи-коалиции и даже путешествуют по чужим странам, - сказал "НГ" один из кабульских политических экспертов. – Однако недавние выборы в национальный парламент Афганистана показали, что эти ветераны не в силах помочь стать депутатами даже собственным детям. Чем же они могут помочь кандидатам на выборах президента? Ситуация, общественные настроения в Афганистане меняются, и в выигрыше окажется тот, кто эти изменения сможет вовремя уловить и использовать в своих интересах".

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"

25.02.19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551129540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Назначено правительство Аскара Мамина
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 февраля 2019 года №848
- Сенат дал согласие на назначение Е. Досаева на должность Председателя Нацбанка
- Ашимбаев: Очевидно, что все к чему-то готово – интригующий сценарий будет обнародован на съезде "Нур Отана"
- Депутаты маслихата Алматы поддержали выделение средств на реализацию социальной программы "Бақытты отбасы"
- Новые назначения
- США дают высокую оценку Астанинской декларации по ПМСП
- Fitch подтвердило рейтинги Самрук-Энерго на уровне "BB", прогноз "Стабильный"
- Различные рейтинговые действия в отношении казахстанских банков в связи со снижением вероятности поддержки со стороны государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  