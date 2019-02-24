Интригующий для Казахстана сценарий будет обнародован на съезде "Нур Отана"..., - Д.Ашимбаев

00:27 26.02.2019

Ашимбаев: Очевидно, что все к чему-то готово – интригующий сценарий будет обнародован на съезде "Нур Отана"

Вопрос общей координации работы правительства переходит в компетенцию Аскара Мамина, который уже показал себя жестким и сильным руководителем, умеющим заставлять подчиненных работать и контролировать эту работу



Жанар Тулиндинова, 25 февраля 19



В понедельник был утвержден новый состав правительства Республики Казахстан. Как и ожидалось, Кабмин был обновлен не более, чем на 30-40 процентов. Помимо этого, сменилось руководство Нацбанка – вместо отправленного в отставку Данияра АКИШЕВА пришел Ерболат ДОСАЕВ, вице-премьер правительства Бакытжана САГИНТАЕВА. Мы побеседовали с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром АШИМБАЕВЫМ о том, насколько устойчивой выглядит новая конфигурация казахстанского Кабмина.

- Данияр Рахманович, назначение первого вице-премьера Аскара МАМИНА главой правительства, а его коллеги Ерболата Досаева – председателем Нацбанка прогнозировались, наверное, в течение последних полутора лет. К тому же сложно назвать новый состав правительства принципиально новым – он состоит из уже примелькавшихся лиц и "возвращенцев" - таковыми является и Бердыбек САПАРБАЕВ, и Гульшара АБДЫКАЛИКОВА. Насколько это отсутствие качественного обновления состава Кабмина скажется на его восприятии и перспективах?



- Вопрос того, кто из состава прежнего правительства уйдет, действительно, просчитывался достаточно давно. Были известные претензии и к Сагинтаеву, и к Акишеву – и по качеству, и по стилю их работы. Если целью смены правительства было удаление всего негатива из текущего политического контекста, то эта цель была достигнута –все явные раздражители были убраны.

Ушел премьер, который не смог организовать работу правительства, ушел глава Нацбанка, деятельность которого, в принципе, была понятна, но толком не разъяснялась, не комментировалась и явно отвечала чьим-то узкокорпоративным интересам.

Кабмин покинули министр национальной экономики Тимур СУЛЕЙМЕНОВ, министр труда и соцзащиты Мадина АБЫЛКАСЫМОВА, вице-премьер и глава Минсельхоза Умирзак ШУКЕЕВ, министр общественного развития Дархан КАЛЕТАЕВ, министр образования и науки Ерлан САГАДИЕВ. То есть главы тех ведомств, которые подвергались наибольшей критике, Кабмин покинули.

Все эти перестановки, на мой взгляд, следует рассматривать в контексте подготовки к более крупной политической кампании.

Очевидно, что отставка предыдущего состава правительства была неизбежна еще начиная с осени прошлого года, если не с лета. Необходим был только подходящий повод. То есть все причины для отставки правительства уже были названы. Все возможные кандидатуры замены членов правительства были известны, просчитаны и согласованы. Ожидался только подходящий момент, когда осуществить перезагрузку правительства можно будет наиболее политически удобным образом.

Если бы дело было только в отставке правительства, то она случилась бы еще полгода назад. Полагаю, в настоящий момент мы стоим у старта более крупной политической кампании. В среду, как известно, будет съезд партии "Нур Отан". На нем и вокруг него ожидаются определенные новации, причем, может быть, очень и очень даже значимые.

Если говорить о фигурах пришедших, в первую очередь, Досаева и Мамина, то, повторюсь, они были ожидаемы и просчитаны. О достоинствах, как и недостатках каждого из них можно говорить много. Но в данный момент следует сказать, что это люди, которые оказались на своем месте. Можно только выразить сожаление, что их назначение не состоялось раньше. Тогда, возможно, многих политических нюансов удалось бы избежать. Тем не менее президент, как мы видим, предпочел этот сценарий. И пока, полагаю, в этом сценарии на политической сцене были обнародованы только первые две-три страницы. Главная интрига пока с мелодраматическим эффектом придерживается, хотя о чем пойдет речь догадаться, в принципе, можно.

В этой связи понятно – причины отставок были давно определены и озвучены. Выбор кандидатов – был понятен, логичен и состоялся уже давно. Почему это произошло именно сейчас – через день-два станет ясно.

С точки зрения компоновки структуры власти, на мой взгляд, новый состав правительства неплохо сбалансирован. Даже пришедший на место министра труда и соцзащиты ветеран Бердыбек Сапарбаев, работа которого на посту главы Актюбинской области подвергалась критике, является именно тем тяжеловесом, который необходим сегодня социальному блоку – напомню, что ранее он уже был министром труда и соцзащиты населения (2007 – 2009 гг.) и вице-премьером по социальной политике (2014 - 2015).

Гульшара Абдыкаликова, назначенная вице-премьером, была когда-то хорошим министром труда, хорошим вице-премьером, но на посту госсекретаря потерялась и ее обратный перевод в правительство, тем более в связке с Сапарбаевым, с которым она работала много лет, формирует, на мой взгляд, хорошую комбинацию.

Таким образом, президент сделал очень сильный ход, убрав из правительства главных раздражителей и уменьшив количество конфликтных полей в исполнительной власти.

При этом освободились посты госсекретаря и акима Актюбинской области. Пока непонятна аппаратная судьба Умирзака Шукеева, который очевидно относится к разряду игроков первого и второго эшелона. К сожалению, ушел Дархан Калетаев, который является достаточно сильной фигурой. Однако, думаю, через день-два мы узнаем об их новых ролях. Комбинация еще не закончена.

- Какую позицию может занять экс-премьер Сагинтаев?

- Бакытжана Абдировича еще осенью прошлого года называли наиболее вероятным кандидатом на пост аким Туркестанской или Жамбылской областей. Не исключено, что один из этих постов он и займет. Тем более, что после критики президента в адрес экс-премьера, озвученной при отставке и подтвержденной сегодня, при назначении Мамина, об очень высокой должности речи идти не может. Скорее всего, Сагинтаев переместится во второй эшелон госаппарата и займет пост одного из акимов. Однако говорить об этом до обнародования указа о назначении бесполезно. Слишком часто мы сталкивались с ситуацией, когда слухи о том, что решение уже принято и указ подписан – не подтверждались, поскольку решения менялись во временном зазоре между подписанием указа и его обнародовании. Таковыми были, например, декабрьские назначения. Поэтому загадывать что-то заранее – бессмысленно.

Таким образом, назначения Мамина и Досаева были наиболее очевидными и логичными, в том числе с точки зрения политической очевидности. А что касается общей конструкции исполнительной власти, то пока картина до конца не ясна – очевидно, что перестановки во втором и третьем эшелоне, который завершат новый расклад, еще продолжатся.

На текущий момент могу сказать, что мне лично импонирует новый состав правительства. Думаю, что большинство членов Кабмина смогут себя хорошо проявить на своих позициях. Вопрос общей координации работы правительства переходит в компетенцию Аскара Мамина, который уже показал себя жестким и сильным руководителем, умеющим заставлять подчиненных работать и контролировать эту работу.

Дело осталось за малым – просто пора приступить к работе, но для этого нужно дождаться объявления новых инициатив президента, которые он обещал обнародовать на съезде партии "Нур Отан".

- Каковы ваши прогнозы относительно предстоящего съезда? Состоится ли в ходе него некая "политическая сенсация" или дело ограничиться раздачей рутинных поручений?

- Думаю, что подготовка к электоральному циклу находится в полном разгаре, слишком уж навязчиво она опровергается властными структурами. При том, что, судя по всем симптомам, маховик запущен. То же обращение в Конституционный совет с его не совсем четким разъяснением – это далеко не элемент случайности. Такими вопросами спонтанно не интересуются. А с учетом того, что последние полгода шла подготовка к электоральному циклу – обновлялись составы избиркомов, ЦИК все время находился и находится в тонусе, был назначен съезд партии, вовремя завершились коллегии министерств и отчеты акимов… Очевидно, что все к чему-то готово. Будут ли это выборы, будут ли это перевыборы действующего главы государства, либо будет запущен какой-то еще более интригующий сценарий. Полагаю, Акорда еще окончательно не определилась с тем, какой из заготовленных двух-трех сценариев будет реализован. Полагаю, что финальный вариант будет определен только во время самого съезда