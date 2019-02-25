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Венесуэла в окружении. Учит ли чему-то история Латинскую Америку? - Э.Биров
00:33 26.02.2019

"За неделю до переворота исчезли с прилавков оливковое масло, молоко и хлеб. В последние дни Народного единства, на фоне отчаянной нехватки ресурсов и угрозы гражданской войны, все усилия правительства и оппозиции были сосредоточены на одном: перетянуть на свою сторону армию, нарушить сложившееся в ней хрупкое равновесие противоборствующих сил… Блокада, которую установили США в отместку за национализацию без компенсации, а также саботаж национальной буржуазии, довершили дело…".

Это Венесуэла 2019 года? - Нет, это воспоминания писателя и публициста Габриэля Маркеса о военном перевороте 1973 года в Чили, организованном США против законного президента. Вместо социалиста Альенде, осмелившегося национализировать экономику Чили, Вашингтон поставил генерала Пиночета, установившего кровавую диктатуру и служившего американскому капиталу.

Прошло 45 лет - и в Латинской Америке все вернулось на прежние позиции. После серии побед левых сил, сменивших социально-экономический курс многих стран с компрадорского на национальный, последовала волна разочарования в социализме - и к власти в Бразилии, Аргентине, Колумбии пришли правые политики, контролируемые крупной прозападной буржуазией. Колесо истории будто вернулось назад, повторяя сюжет полувековой давности: бунт недовольных буржуа, прозападная оппозиция, санкции и диверсии США, работа ЦРУ на раскол населения и подкуп армии, угрозы и силовой переворот (изнутри или извне), репрессии.

23 февраля 2019 года на Венесуэлу, ее законную (пусть и не самую эффективную) государственную власть была совершенна атака одновременно с трех направлений - Бразилии, Колумбии и с моря. Под видом гуманитарной помощи - гумконвоев, организованных США - отряды вооруженной оппозиции и иностранных наемников пытались прорваться в Венесуэлу вопреки запрету президента Мадуро.

Расчет госдепа на то, что Каракас попадает в ловушку-развилку - пропуск отрядов продемонстрирует слабость власти и даст прямой сигнал к гражданской войне, остановка гумпомощи чревата насилием и обвинениями международного сообщества в "преступлениях против народа".

Мадуро, ранее проявивший чрезмерную лояльность к Гуайдо, все же проявил твердость и выбрал второй вариант. Нацгвардия Венесуэлы перекрыла проезд гумконвоев и в ответ на попытку незаконных отрядов прорвать оцепление применила законную силу. В результате в Кукуте, на границе с Колумбией, пострадали не менее 285 человек, в их числе 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.

На границе с Бразилией, в районе Санта-Элена-де-Уайрен, погибли по меньшей мере четыре человека, еще 25 были ранены. Судно, пытавшееся прорваться из Пуэрто-Рико, ВМС Венесуэлы развернули обратно, там обошлось без пострадавших.

Тем не менее кровь пролилась - и это было задачей-минимум провокации. Красивая картинка горящих машин с гумпомощью по всем канонам западной пропаганды облетела весь мир как доказательство "ужасов режима". Глава госдепа Помпео выступил с осуждением насилия, а самозванец Гуайдо и президент Колумбии призвали международное сообщество быть готовым рассмотреть все варианты решения кризиса в южноамериканской республике.

Вслед за ними под козырек взяли Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чили… 25 февраля на заседании Группы Лима планируется, что большинство стран Латинской Америки под диктовку американской марионетки Гуайдо утвердят дальнейшие действия против Каракаса.

И как здесь вновь не вспомнить Маркеса. В беседе с бывшим сотрудником ЦРУ Филипом Эйджи, который в своей книге раскрыл грязные преступления США в Латинской Америке, колумбийский писатель еще в 1974 году сделал вывод, что главный виновник все же не ЦРУ, а сами латиноамериканцы, которые продают свою независимость и не могут объединиться друг с другом против США.

"При всем могуществе и богатстве ЦРУ, - пишет Маркес, - оно не смогло бы ничего сделать в Латинской Америке без классовой солидарности и тесного сотрудничества с правительствами наших стран, без продажности государственных чиновников и беспредельной коррумпированности наших политиков". Добавлю, без элементарного чувства самосохранения суверенитета нации, которое подсказывает объединяться против общего врага.

Конечно, это беда не только Латинской Америки. Продажность и компрадорство - давние помощники "империи свободы", которая действует согласно древней тактике "разделяй и властвуй". Далеко ходить не надо - под боком "небратья" с радостью легли под "дядю Сэма", а в самой России долгие годы действует такой же Гуайдо - вскормленный американскими грантами Навальный, которого при этом кто-то во власти защищает от тюрьмы.

Но страны Латинской Америки, воспринимаемые Штатами своим задним двором, пожалуй, более всего пострадали от беспредела Вашингтона. Сколько государственных переворотов и убийств законных руководителей, сколько репрессий марионеточных диктаторов против местного населения, настроенного против США (тысячи убитых только в Чили при Пиночете!), военные вторжения и финансовые разорения! Разве всего этого недостаточно, чтобы прекратить все свои междоусобицы и обиды и выстроить единый фронт против Штатов?

Да, Мадуро не оказался достойным лидером, преемником Чавеса, да, он наделал много ошибок, рассчитывая выехать исключительно на внешней политике и антиамериканской риторике. Да, население Венесуэлы действительно страдает от нехватки самых необходимых продуктов, в то время как доходы от нефти тратятся непонятно на что, а экономика Венесуэлы требует серьезной перестройки.

Но разве это оправдывает преступное вмешательство США и гнусное поведение режимов Бразилии, Аргентины, Колумбии и других стран Латинской Америки, которые, как шакалы, подвывают агрессору и готовы разорвать загнанную в угол жертву? Ведь очевидно, что гуманитарная помощь США - это троянский конь, и вслед за ней в Венесуэлу придет еще большая нищета и разруха при выкачиваемой задаром нефти западными компаниями. Тут не надо ничего доказывать, достаточно вспомнить недавнюю историю Латинской Америки - неужели она ничему их не учит?

Как видим, нет. Так, Организация американских государств (ОАГ) помогает США травить Венесуэлу, как когда-то Лига арабских государств - Сирию. Сами же соседние государства разжигают в Южной Америке пожар, который непременно сожжет и их самих, как терроризм в Сирии перекинулся на другие страны. Понятно, что из-за удаленности Москва не сможет помочь Венесуэле напрямую и в таком же объеме, как Сирии - это чересчур сложно и рискованно.

Тем не менее Россия вполне способна при минимальным усилиях стать точкой сборки всех антиамериканских сил Латинской Америки. Достаточно периодического военного присутствия (скажем, в виде заходов кораблей или самолетов) при активных дипломатических усилиях по объединению пронациональных сил и сторонников независимости от США. Боливия, Мексика, Куба, Никарагуа - вот страны, которые могут стать костяком такого объединения.

Да и в Бразилии, Аргентине, и даже в Колумбии и Уругвае - при всем разочаровании социалистами, бывшими недавно у власти, остается широкая поддержка на независимый от США курс развития. Его необходимо только мобилизовать и скоординировать через центр силы. С экономической помощью того же Китая, которому в условиях торговой войны с США как раз необходимы новые рынки, Москва вполне могла бы стать таким центром, показав, что не одним Мадуро жив антивашингтонский потенциал Латинской Америки.

Нынешнее обострение в Венесуэле, как ни странно, это отличная возможность реанимировать то широкое антиимпералистическое движение 1950−70-х годов, которое значительно ослабило влияние Вашингтона в Латинской Америке, и хорошенько напрячь США на их "заднем дворе".

Эдуард Биров

25.02.19

Источник - regnum.ru
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