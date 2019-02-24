 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.02.2019
00:43  Узбекистан: экспорт плодоовощей - необходимо выйти из рамок СНГ, - А.Ниязалиев
00:41  Китайский капитал продолжает зарубежную экспансию, несмотря ни на что
00:33  Венесуэла в окружении. Учит ли чему-то история Латинскую Америку? - Э.Биров
00:27  Интригующий для Казахстана сценарий будет обнародован на съезде "Нур Отана"..., - Д.Ашимбаев
00:19  Кабул решил опереться на "новых афганцев", - А.Серенко
00:18  Реабилитации режима Асада мешает раскол в Персидском заливе, - И.Субботин
00:06  В американо-китайском торговом конфликте победили... российские фермеры-соеводы, - Wall Street Journal
Понедельник, 25.02.2019
23:25  Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф неожиданно подал в отставку
23:13  Экс-глава Генштаба Украины генерал-полковник Замана схвачен как российский шпион. Сознаваться не хочет
23:11  Таджикистан: денежные переводы направить в инвестиции? - К.Сирожидинов
22:38  Как русские летчики в 1924 году бомбили мусульманскую Мекку
18:03  На выборах в Молдове проиграли все, кроме олигарха Плахотнюка, - А.Цуканова
17:46  Россия подарила Таджикистану "средства ПВО" на $9 млн
17:40  Зажрались? Путин прошерстил "газпромовскую" команду папаши Миллера
17:36  Покончил с собой в Испании беглый рос-политолог и экс-глава НТВ Игорь Малашенко
17:27  Бердибек Сапарбаев возвращен из облакимов в кресло министра труда и соцзащиты Казахстана
17:11  Вице-премьером Казахстана по социальному блоку стала Гульшара Абдыкаликова
16:56  Министром нацэкономики Казахстана стал молодой и амбициозный Руслан Даленов
16:53  Сапархан Омаров назначен министром сельского хозяйства Казахстана
16:31  Куляш Шамшидинова (из "Назарбаев Университета") - новый министр образования Казахстана
14:51  Утвержден основной блок министров нового КазПравительства. Свежих лиц почти нет
14:41  Россия и Китай соединяют Средний Восток с азиатско-тихоокеанским регионом, - В.Павленко
14:21  Женис Касымбек - новый вице-премьер Казахстана (экс-министр индустрии)
14:15  Алихан Смаилов - новый 1-й вице-премьер-минфин Казахстана (экс-минфин)
13:14  КазРеформа-2. Миноборонаэрокосм преобразован в Мин-во цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности
13:09  НацБанк Казахстана возглавил экс-вице-премьер Ербол Досаев
12:59  КазРеформы. Мининформ и Минобщразвития слеплены в Мин-во информации и общественного развития
11:59  Байгурманов, Бельгибаев... В Павлодаре арестован за взятки второй за полгода глава облгосдоходов
11:53  Он 25 лет при мне, - Елбасы объяснил, почему выбрал в премьеры Мамина
11:41  КырЭнергохолдинг вне закона. Почему его нужно ликвидировать, - 24.kg
11:04  Ожидает ли США второй Перл-Харбор в 2035 году? - А.Запольскис
10:48  11-м премьер-министром Казахстана стал Аскар Мамин
10:44  "Сирийцы" угомонили матерого туркоманского полевого командира Хишама Мустафу
10:39  На позицию девушки провожали ИГИЛ. Дональд Трамп – знатный тролль мирового значения..., - И.Мальцев
10:29  Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан
09:59  Кто нападает на турецкую армию в Ираке и мытарства курдов Сирии, - С.Шакарянц
09:34  Сирия: трудный путь к миру, - А.Бакланов
09:25  Назарбаев перезагрузил Казахстан. Республику ожидают внеочередные президентские выборы, - В.Панфилова
08:50  В парламент Молдавии проходят четыре партии: додоны - 31%, сборная солянка Acum - 26%, плахотнюки - 24%, шорцы - 8%
06:45  "Зеленая рапсодия". "Оскары" этого года получили кино про страдания угнетаемых негров и певцов-педерастов
06:43  Суверенный Рунет выписывают из реестра
00:45  Газовые санкции Вашингтона, - П.Искендеров
00:28  "Оглушительный провал": почему Назарбаев отправил правительство в отставку? - С.Султангалиев
00:27  Модуро отбил 1-ю попытку "гуманитарной" интервенции. "Проверка на дорогах" переросла в мини-войну
00:17  Жители Окинавы проголосовали против новой военной базы США
00:02  Человеком №2 в Турции стал Мустафа Шентоп
Воскресенье, 24.02.2019
22:11  Казахстанская могулистка Юля Галышева снялась с этапа Кубка Мира. В знак протеста
18:47  В Узбекистане запретят браки между кузенами, - проект Минздрава
18:42  Верная жена, мать и джихадистка. В Британии не могут решить, как поступить со сбежавшей к террористам девушкой
16:46  От Жувенеля к Ланцелоту. Кто станет новым премьером Казахстана? - В.Хлюпин
15:36  США пытаются перекроить карту Латинской Америки, - В.Васильев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайский капитал продолжает зарубежную экспансию, несмотря ни на что
00:41 26.02.2019

В 2018 году прямые внешние инвестиции (ПВИ) из Китая составили 129,83 млрд. долл., увеличившись на 4,2%

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО

Ответ КНР на торгово-инвестиционные ограничения, которые возводит на пути экспансии китайского капитала Запад, разворачивается по нескольким направлениям.

Во-первых, КНР ведет настойчивые переговоры об условиях торгово-инвестиционных партнерств с рядом своих ведущих торговых контрагентов в Евросоюзе, США, в АТР. Эта переговорная линия предполагает создание зон свободной торговли (ЗСТ) в обмен на расширение доступа иностранных производителей на китайский рынок. Успешным примером здесь стала Германия. При небольшом относительном объеме немецких инвестиций в Китае за 2018 год – 2,83 млрд. долл., примечателен их прирост на 86,5%. Отмечен также рост инвестиций Евросоюза в Китай – 9,23 млрд. долларов, что на 18% больше по сравнению с 2017 г. Две немецкие компании – BASF и страховая компания Allianz – получили разрешение вести в КНР дело без участия китайских партнеров.

Между Китаем и Германий развивается финансовый диалог высокого уровня. В этом формате 17-18 января 2019 года были подписаны важные документы в области банковско-финансового сотрудничества.

В процессе выхода Великобритании из ЕС резко возросла ее заинтересованность в торгово-инвестиционном сотрудничестве с КНР. Во время визита в июле 2018 года главы МИД Британии Джереми Ханта в Пекин "стороны открыли дискуссии" о возможностях свободной торговли между Великобританией и Китаем. Примечательно, что английский производитель микрочипов British chip design house ARM Holdings планирует продать 51% акций китайским инвесторам и уступить контроль над операциями на китайском рынке местному совместному предприятию. То есть в условиях, когда США запрещают продажи чипов Китаю, их союзник Великобритания берет на себя заказы чипов из КНР и ведет с китайскими компаниями общее дело.

Великобритания в последнее время начала кампанию по реабилитации на Западе китайской компании Huawei. В китайских СМИ обратили внимание на сообщение Financial Times об оценке национального центра кибербезопасности Великобритании, что "есть способы ограничить риски от использования Huawei в будущих ультрабыстрых сетях 5G". Китайская Global Times согласна с выводом британского издания, что такая оценка – серьезный удар "по попыткам США убедить союзников запретить использовать Huawei в качестве поставщика высокоскоростных телекоммуникационных систем.

Во-вторых, для преодоления запретов на участие китайцев в деятельности ведущих мировых высокотехнологичных компаний китайская сторона предусматривает для иностранных производителей стимулы и поощрения к размещению производства в Китае. Например, иностранным компаниям в Китае выделяются крупные субсидии в зависимости от объема капиталовложений в стратегические отрасли промышленности КНР; структурам с государственным участием рекомендуется по соображениям безопасности избегать закупок у компаний, производство которых расположено за пределами КНР. В результате увеличиваются тайваньские и американские инвестиции в создаваемое в Китае современное производство полупроводников.

Показателен пример американской корпорации Global Foundries, которая в рамках долгосрочного соглашения с властями города Чэнду (КНР) создает там с 2017 года новое производство микрочипов с инвестициями в размере более 100 млн. долл. США. Так Китай решает задачу снижения зависимости от импорта иностранных микрочипов; сейчас за счет импорта удовлетворяется около 80% внутреннего спроса на эту продукцию.

Еще один показательный пример – аэрокосмическая корпорация Airbus (ЕС), которая 21 февраля открыла офис своего инновационного центра в Шэньчжэне (провинция Гуандун) – первый в Азии и второй в мире (после США).

В-третьих, власти КНР поддерживают разнообразие в структуре вложений капитала за границей. Внешние инвестиции направляются в торговлю услугами, в оптовую и розничную торговлю товарами, в горнодобывающую промышленность, в обрабатывающую промышленность.

В-четвертых, происходит непрерывное развитие и обновление способов внешнего инвестирования. В КНР обсуждается отказ от получения китайскими компаниями контрольных пакетов акций при слияниях и поглощениях в пользу объединения с иностранными профильными компаниями для приобретения миноритарных пакетов акций. Как следствие, разработка новых технологий в сотрудничестве с западными партнерами не будет сталкиваться с проблемами, в отличие от покупки готовых технологий.

Кроме того, Министерство торговли КНР регистрирует развитие таких способов внешнего инвестирования, как обмен правами на акции, совместное инвестирование, франчайзинг, объединение в одном комплексе инвестирования, строительства и хозяйствования.

Активные меры Пекина по продвижению китайского капитала за рубеж вполне результативны, и это хорошо подтверждается статистикой за прошлый год. Прямые внешние инвестиции (ПВИ) из Китая в 2018 г. составили 129,83 млрд. долл., увеличившись на 4,2%. В частности, ПВИ в нефинансовые отрасли достигли в прошлом году 120,5 млрд. долл. Кроме того, было завершено 405 китайских проектов по слиянию и поглощению на общую сумму 70,26 млрд. долл.

Несмотря на ширящуюся на Западе кампанию по созданию препятствий для экспансии китайского капитала, Пекин в целом вполне успешно стимулирует наиболее конкурентоспособные и кредитоспособные государственные и частные предприятия инвестировать за рубежом.

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551130860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Назначено правительство Аскара Мамина
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 февраля 2019 года №848
- Сенат дал согласие на назначение Е. Досаева на должность Председателя Нацбанка
- Ашимбаев: Очевидно, что все к чему-то готово – интригующий сценарий будет обнародован на съезде "Нур Отана"
- Депутаты маслихата Алматы поддержали выделение средств на реализацию социальной программы "Бақытты отбасы"
- Новые назначения
- США дают высокую оценку Астанинской декларации по ПМСП
- Fitch подтвердило рейтинги Самрук-Энерго на уровне "BB", прогноз "Стабильный"
- Различные рейтинговые действия в отношении казахстанских банков в связи со снижением вероятности поддержки со стороны государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  