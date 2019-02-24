Китайский капитал продолжает зарубежную экспансию, несмотря ни на что

00:41 26.02.2019

В 2018 году прямые внешние инвестиции (ПВИ) из Китая составили 129,83 млрд. долл., увеличившись на 4,2%



ВИКТОР ПИРОЖЕНКО



Ответ КНР на торгово-инвестиционные ограничения, которые возводит на пути экспансии китайского капитала Запад, разворачивается по нескольким направлениям.



Во-первых, КНР ведет настойчивые переговоры об условиях торгово-инвестиционных партнерств с рядом своих ведущих торговых контрагентов в Евросоюзе, США, в АТР. Эта переговорная линия предполагает создание зон свободной торговли (ЗСТ) в обмен на расширение доступа иностранных производителей на китайский рынок. Успешным примером здесь стала Германия. При небольшом относительном объеме немецких инвестиций в Китае за 2018 год – 2,83 млрд. долл., примечателен их прирост на 86,5%. Отмечен также рост инвестиций Евросоюза в Китай – 9,23 млрд. долларов, что на 18% больше по сравнению с 2017 г. Две немецкие компании – BASF и страховая компания Allianz – получили разрешение вести в КНР дело без участия китайских партнеров.



Между Китаем и Германий развивается финансовый диалог высокого уровня. В этом формате 17-18 января 2019 года были подписаны важные документы в области банковско-финансового сотрудничества.



В процессе выхода Великобритании из ЕС резко возросла ее заинтересованность в торгово-инвестиционном сотрудничестве с КНР. Во время визита в июле 2018 года главы МИД Британии Джереми Ханта в Пекин "стороны открыли дискуссии" о возможностях свободной торговли между Великобританией и Китаем. Примечательно, что английский производитель микрочипов British chip design house ARM Holdings планирует продать 51% акций китайским инвесторам и уступить контроль над операциями на китайском рынке местному совместному предприятию. То есть в условиях, когда США запрещают продажи чипов Китаю, их союзник Великобритания берет на себя заказы чипов из КНР и ведет с китайскими компаниями общее дело.



Великобритания в последнее время начала кампанию по реабилитации на Западе китайской компании Huawei. В китайских СМИ обратили внимание на сообщение Financial Times об оценке национального центра кибербезопасности Великобритании, что "есть способы ограничить риски от использования Huawei в будущих ультрабыстрых сетях 5G". Китайская Global Times согласна с выводом британского издания, что такая оценка – серьезный удар "по попыткам США убедить союзников запретить использовать Huawei в качестве поставщика высокоскоростных телекоммуникационных систем.



Во-вторых, для преодоления запретов на участие китайцев в деятельности ведущих мировых высокотехнологичных компаний китайская сторона предусматривает для иностранных производителей стимулы и поощрения к размещению производства в Китае. Например, иностранным компаниям в Китае выделяются крупные субсидии в зависимости от объема капиталовложений в стратегические отрасли промышленности КНР; структурам с государственным участием рекомендуется по соображениям безопасности избегать закупок у компаний, производство которых расположено за пределами КНР. В результате увеличиваются тайваньские и американские инвестиции в создаваемое в Китае современное производство полупроводников.



Показателен пример американской корпорации Global Foundries, которая в рамках долгосрочного соглашения с властями города Чэнду (КНР) создает там с 2017 года новое производство микрочипов с инвестициями в размере более 100 млн. долл. США. Так Китай решает задачу снижения зависимости от импорта иностранных микрочипов; сейчас за счет импорта удовлетворяется около 80% внутреннего спроса на эту продукцию.



Еще один показательный пример – аэрокосмическая корпорация Airbus (ЕС), которая 21 февраля открыла офис своего инновационного центра в Шэньчжэне (провинция Гуандун) – первый в Азии и второй в мире (после США).



В-третьих, власти КНР поддерживают разнообразие в структуре вложений капитала за границей. Внешние инвестиции направляются в торговлю услугами, в оптовую и розничную торговлю товарами, в горнодобывающую промышленность, в обрабатывающую промышленность.



В-четвертых, происходит непрерывное развитие и обновление способов внешнего инвестирования. В КНР обсуждается отказ от получения китайскими компаниями контрольных пакетов акций при слияниях и поглощениях в пользу объединения с иностранными профильными компаниями для приобретения миноритарных пакетов акций. Как следствие, разработка новых технологий в сотрудничестве с западными партнерами не будет сталкиваться с проблемами, в отличие от покупки готовых технологий.



Кроме того, Министерство торговли КНР регистрирует развитие таких способов внешнего инвестирования, как обмен правами на акции, совместное инвестирование, франчайзинг, объединение в одном комплексе инвестирования, строительства и хозяйствования.



Активные меры Пекина по продвижению китайского капитала за рубеж вполне результативны, и это хорошо подтверждается статистикой за прошлый год. Прямые внешние инвестиции (ПВИ) из Китая в 2018 г. составили 129,83 млрд. долл., увеличившись на 4,2%. В частности, ПВИ в нефинансовые отрасли достигли в прошлом году 120,5 млрд. долл. Кроме того, было завершено 405 китайских проектов по слиянию и поглощению на общую сумму 70,26 млрд. долл.



Несмотря на ширящуюся на Западе кампанию по созданию препятствий для экспансии китайского капитала, Пекин в целом вполне успешно стимулирует наиболее конкурентоспособные и кредитоспособные государственные и частные предприятия инвестировать за рубежом.