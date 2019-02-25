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США и Узбекистан нашли общий интерес, - В.Панфилова
07:37 26.02.2019

Вашингтон отвел Ташкенту роль политического переговорщика в афганском урегулировании

В Ташкенте во вторник начнется очередной раунд политических узбекско-американских консультаций, на котором будут обсуждаться перспективы сотрудничества двух стран. Республика Узбекистан (РУ) представляет стратегическое значение для США, как страна, взявшая на себя роль посредника в переговорах по урегулированию ситуации в Афганистане.

В Узбекистан для участия в консультациях прибыла делегация США во главе с и.о. помощника Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. Консультации станут продолжением начатого в Ташкенте обсуждения по сотрудничеству и безопасности в Центральной Азии. В частности, на минувшей неделе состоялось заседание начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, организованное Пентагоном. Глава Центрального командования (CENTCOM) США генерал Джозеф Вотел заявил, что "Узбекистан играет ведущую роль в достижении укрепления региональной безопасности в Центральной и Южной Азии".

В это же время в Вашингтоне прошла встреча Кокуса (Caucus – группа лоббистов или объединение законодательного органа для выработки единого курса действий) по Узбекистану, в ходе которой конгрессмен Висенте Гонсалез отметил, что "Узбекистан представляет стратегическое значение для США". По его мнению, укрепление отношений дружбы и партнерства с Ташкентом отвечает интересам Вашингтона. Напомним, в Конгрессе США Кокус по Узбекистану был создан в прошлом году по инициативе президента Шавката Мирзиеева. Возглавил группу конгрессмен Трент Келли от штата Миссисипи, сопредседателем стал Висенте Гонсалез от штата Техас. (Подробнее см. "НГ" от 19.11.18.)

Причина повышенного внимания США к Узбекистану в том, что Вашингтон и Ташкент достигли принципиального соглашения в совместных действиях по процессу мирного урегулирования в Афганистане. При этом распределение задач выглядит следующим образом: американская сторона работает с "Талибаном" (движение запрещено в РФ) на переговорах в Катаре, Ташкенту отведена не менее сложная роль – склонить к диалогу с талибами официальный Кабул.

Как сказал "НГ" спецпредставитель президента РУ по Афганистану Исматилла Иргашев, "Ташкент провел ряд важных переговоров с афганским руководством и с представителями других ведущих политических сил Афганистана, включая и движение "Талибан". Все действия Узбекистана, которые направлены на содействие мирному процессу в этой стране, происходят в строгом соответствии и согласованы с официальным Кабулом. При этом Ташкент исходит из ключевого принципа афганского урегулирования – это проблема афганцев и должна решаться самими афганцами и под руководством афганцев". По его словам, Узбекистану таким подходом удалось добиться расположения всех политических сил, включая талибов. "Наряду с политическими усилиями, Ташкент инвестирует и в экономическое будущее, социальную стабильность и в молодое поколение афганцев", – подчеркнул дипломат.

Пока раскручивается эта дипломатическая интрига, говорить о выводе американских войск из Афганистана рано. Как сообщил генерал Джозеф Вотел, приказа о выводе войск США из Афганистана не поступало. По его словам, это значит, что США продолжит оказывать военное давление на "Талибан", поддерживая вооруженные силы, верные кабульскому режиму.

"Переговоры по перемирию – важнейший шаг для построения доверия. Тем не менее мы продолжим оказывать военное давление на "Талибан". Наша миссия не изменилась. Мы не получали приказа о выводе войск", – заявил Вотел, что полностью отражает армейскую реальность: дипломаты и политики могут говорить что угодно – о перемирии, о достижении договоренностей, но военные живут приказом вышестоящих командиров и штабов. И раз его еще нет – воюем с теми, кто назначен противником согласно приказу, отданному ранее.

Что касается военно-технического сотрудничества, договоренность о тематических переговорах между Вашингтоном и Ташкентом существует. Номенклатура этого сотрудничества достаточно ограничена. Ядром вооруженных сил Узбекистана в части авиации и тяжелого вооружения на ближайшие годы останется российский ВПК (военно-промышленный комплекс). Тем не менее американцы считают, что здесь есть над чем работать.

Глава Института Центральной Азии и Кавказа (США) Фредерик Старр считает важным, что страны Центральной Азии относятся к Афганистану не как к проблемному соседу, а как к неотъемлемой части региона. Совместно реализуется ряд инвестиционных проектов в транспортной сфере, энергетической, гуманитарной. На вопрос "НГ", какое место на огромной контурной карте американской политики занимает Центральная Азия, Старр ответил коротко и исчерпывающе – "особое". "У США в этом регионе есть как геополитические интересы, так и экономические. Это также относится к России, Китаю, Индии, Японии. Но это вовсе не означает, что они должны вмешиваться в дела Центральной Азии", – сказал американский эксперт. По его мнению, мировые державы должны отойти в сторону и позволить странам Центральной Азии решать свою судьбу самостоятельно. "США не будут вмешиваться в дела региона, но и другие страны тоже не должны вмешиваться", – считает он.

Проблема только в том, что Старр – вестник стремительно теряющих свои позиции демократов, хранитель подходов администрации Обамы, которые Трамп решительно сбрасывает "с парохода современности". Сегодня на Потомаке в тренде другие взгляды: любое вмешательство оправдано, если оно способствует "make America great again" и не требует серьезных затрат из бюджета США.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

25.02.19

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551155820
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