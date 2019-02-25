Арабская мафия раскинула щупальца по всей Германии, - О.Никифоров

07:40 26.02.2019

Полицейских уличили в работе на криминальные кланы с Ближнего Востока



В немецких СМИ появилось ошеломляющее для местного обывателя сообщение о том, что по меньшей мере шесть берлинских полицейских сотрудничали с арабскими криминальными кланами, регулярно поставляя им ту или иную информацию. Эксперты полагают, что мафиози с Ближнего Востока гораздо лучше оплачивают услуги правоохранителей, чем государство.



Ветеран берлинской полиции Томас Вюппезаль заявил в выступлении на радиостанции Rundfunk Berlin-Brandenburg, что для выявленных предателей отношения с кланами оказались важнее, чем служба правовому государству. Причиной случившегося он считает низкие требования при найме на работу в правоохранительные органы и плохое качество полученного в полицейской академии образования. По мнению Вюппезаля, многие из проходящих сейчас обучение полицейских лет 20–30 назад вряд ли были бы приняты на работу.



Правда, один из берлинских адвокатов, с которым я поделился этим сообщением, заметил, что, вероятно, криминальные кланы просто лучше платят своим подручным, чем государство. И этим скорее всего можно объяснить случившееся.



В еженедельнике Spiegel опубликована статья о деятельности арабских криминальных кланов в Германии. Они уже годами хозяйничают на улицах городов. Деньги они зарабатывают традиционными мафиозными методами: торговлей наркотиками, проституцией, азартными играми, грабежами, заказными убийствами, вымогательством под предлогом охраны бизнеса мелких фирм, отмыванием денег.



Среди их громких преступлений – похищение из национального берлинского музея Bode-Museum самой крупной в мире золотой монеты стоимостью 3,75 млн евро (и это только стоимость золота, из которого она была отлита). Предполагается, что преступникам удалось ее расплавить.



Крупные арабские криминальные кланы появились в Германии в 1980-х годах. Это были выходцы из Ливана, бежавшие от ужасов гражданской войны. Сложность разработки их, по данным криминалистов, связана с тем, что в них состоят только выходцы из арабского мира, часто связанные семейными узами. Поэтому внедрение полицейских информантов представляется почти безнадежным делом. Члены кланов изучают образ жизни берлинских полицейских, особенно тех, кто работает в соответствующих подразделениях, ответственных за борьбу с организованной преступностью. Скорее всего без наводки изнутри получение таких данных было бы вряд ли возможным. Более того, еженедельник указывает, что преступники устанавливают за полицейскими наружное наблюдение, и те вынуждены после окончания работы пересаживаться с электрички на электричку, чтобы не привести слежку к месту своего проживания.



Spiegel задается вопросом, как такое стало возможным. По оценке экспертов еженедельника, препятствием для борьбы с арабским криминалитетом было отсутствие действенного законодательства, нехватка компьютерного обеспечения и малое количество персонала. Как раз в Берлине, где кланы проявляют особую активность, в недавнем прошлом экономили на специалистах. Кроме того, тема арабской преступности была долгое время непопулярна у политиков, поскольку тесно связана с миграцией. Об этом еженедельнику прямо заявил Себастиан Фидлер, руководитель союза немецких криминальных служащих.



Впрочем, сейчас настроения изменились. Федеральная криминальная служба создала в ноябре 2018 года спецгруппу под названием "Клановая преступность". Член берлинского земельного правительства Андреас Гейзель, отвечающий за внутренние дела, намерен посетить Бейрут, чтобы разобраться со статусом членов ливанских кланов, орудующих в Германии, и предпринять необходимые шаги для их выдворения из Германии.



Однако еженедельник полагает, что успех борьбы с клановой преступностью во многом будет зависеть от того, смогут ли власти ФРГ предоставить молодым членам кланов перспективу выхода из преступного сообщества, чтобы начать новую жизнь. Ведь одно дело работать за 400 евро в месяц в качестве ученика на каком-нибудь берлинском предприятии и другое – получить те же 400 евро за услугу, оказанную главе клана.



Олег Никифоров

25.02.2019

Берлин