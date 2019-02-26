Съезд партии вызвал выезд правительства. Нурсултан Назарбаев сменил премьера и кабинет, - "Къ"

07:49 26.02.2019

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении нового правительства, которое сменило прежний кабинет, отправленный в отставку после беспрецедентно резкой критики со стороны главы государства из-за нарастающих проблем в экономике и социальной сфере. Новым премьер-министром стал Аскар Мамин, который должен сыграть роль "антикризисного менеджера" и обеспечить качественный рост экономики страны. В преддверии открывающегося в среду 18-го съезда правящей партии "Нур Отан" бессменный лидер Казахстана полон решимости подтвердить эффективность созданной им модели управления и снизить социальную напряженность, нарастающую в связи с падением уровня жизни населения.



Кресло премьер-министра Казахстана, освободившееся в прошлый четверг после громкой отставки прежнего главы кабинета Бакытжана Сагинтаева (он возглавлял правительство два с половиной года), оставалось вакантным три дня. В понедельник утром президент Назарбаев представил депутатам казахстанского парламента (Мажилиса) кандидата на пост нового премьер-министра. Им стал бывший первый вице-премьер Аскар Мамин. Перечисляя достоинства своего выдвиженца, Нурсултан Назарбаев напомнил: "Он четверть века работает вместе со мной, был акимом Астаны, министром транспорта, первым заместителем премьер-министра. Под его началом было сделано многое, особенно в сфере инфраструктурного развития".



По словам главы государства, еще одним принципиальным моментом, предопределившим его выбор, стало то, что в предыдущем кабинете Аскар Мамин отвечал за взаимодействие с Евразийским экономическим союзом, куда Казахстан входит вместе с Россией, Белоруссией, Киргизией и Арменией.



Почему Нурсултан Назарбаев остается навсегда

По итогам обсуждения все 106 депутатов, участвующие в заседании, согласились с выбором президента. Сразу после назначения Аскара Мамина ему позвонил российский премьер Дмитрий Медведев, поздравил его с утверждением в новой должности и обсудил график контактов.



Между тем в ходе прошедшего в понедельник заседания Мажилиса Нурсултан Назарбаев пролил свет на обстоятельства отставки Сагинтаева. Назвав его "человеком честным, добросовестным, опытным", президент, впрочем, был вынужден признать:



Упущения в работе отдельных министерств, особенно в социальной сфере, привели к отставке всего правительства".



На прошлой неделе, объявляя об отставке правительства, Нурсултан Назарбаев жестко раскритиковал его деятельность. Это был первый случай в истории независимого казахстанского государства, когда премьер-министр покидал свой пост фактически с формулировкой "не справился с работой".



Прозвучавшее в минувший четверг заявление президента Назарбаева обнажило многие проблемы казахстанской экономики, о которых ранее было не принято говорить публично. Страна претендовала на роль одной из наиболее экономически успешных на евразийском пространстве, выгодно отличающейся от своих соседей по СНГ.



Ничто не предвещало шторма: за последние два года экономика Казахстана выросла более чем на 6%.

В рейтинге Doing Business-2016 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации Казахстан явно не был аутсайдером, занимая 41-е место - между Хорватией и Венгрией.



Однако Нурсултан Назарбаев счел ситуацию неутешительной. "Рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов. Правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики",- перечислял глава государства претензии к кабинету Бакытжана Сагинтаева.



Наибольшую озабоченность главы государства вызвали социальные последствия буксующих реформ и неэффективного управления.



Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет. В результате формального подхода исполнительных органов часть социально уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью",- негодовал Нурсултан Назарбаев.



По его словам, предыдущее правительство и местные власти оказались неспособны "работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяснять проводимую работу и политику".



"В своей критике правительства президент Назарбаев не случайно сделал упор на социальной сфере. В последний год в стране наблюдается рост социальной напряженности",- пояснил "Ъ" независимый казахстанский политолог, директор консалтинговой компании "Группа оценки рисков" Досым Сатпаев.



Люди устали слушать, что Казахстан вот-вот войдет в список 30 самых развитых стран мира, создаст средний класс и будет активно наращивать инновационный сектор экономики. Они слышат это с 90-х годов, но ничего не происходит",- продолжает господин Сатпаев.



По его словам, в этой ситуации бессменный лидер страны "перевел стрелки на правительство". "Но в связи со сменой правительства возникает вопрос: почему новым премьером становится заместитель прежнего, который, по словам президента, работал недостаточно хорошо",- говорит эксперт.



Как в Казахстане перераспределили ответственность между ветвями власти

Последняя вспышка общественного недовольства была вызвана трагедией, происшедшей в Астане 4 февраля и потрясшей всю страну. Тогда во время пожара, охватившего ветхий дом, погибли оставленные без присмотра пять малолетних девочек, родители которых работали в ночную смену.



Этот случай вызвал целую волну протестов - многодетные женщины требовали увеличить поддержку нуждающихся семей, в том числе упростив условия предоставления социального жилья. Помимо Астаны акции протеста этого года прошли в Караганде, Актобе, Шымкенте и других городах.



Примечательно, что отставка правительства Бакытжана Сагинтаева произошла накануне намеченного на 27 февраля 18-го съезда правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), который должен определить вектор развития страны и в числе прочих обсудить вопрос о лидерстве в контексте новых президентских выборов, запланированных на 2020 год.



В правящих кругах продолжается обсуждение, должен ли в очередной раз выдвигаться Нурсултан Назарбаев. Но даже если господин Назарбаев не будет участвовать в выборах, он все равно будет стремиться остаться крупным игроком, добивающимся того, чтобы ситуация в стране была под контролем",- пояснил "Ъ" Досым Сатпаев.



По словам эксперта, бессменный лидер Казахстана полон решимости подтвердить эффективность созданной им модели управления. "На ближайшем съезде партии "Нур Отан" я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей",- заявил накануне партийного форума Нурсултан Назарбаев.



"Социальная политика - это основное. И основные задачи президент поставит на съезде партии",- говорит депутат казахстанского парламента Александр Суслов. В свою очередь, российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что Нурсултан Назарбаев пытается переложить на правительство ответственность за промахи в социально-экономической политике. "Назарбаев создал современный Казахстан, и это сыграло с ним злую шутку. Он требует от правительства поднять благосостояние народа, но оно не может выполнить этот приказ, потому что работают старые институты,- говорит господин Дубнов. И добавляет: - При этом люди действительно хотят серьезных перемен, а не их имитации".



Александр Константинов, Астана; Сергей Строкань, Кирилл Кривошеев

Газета "Коммерсантъ" №34 от 26.02.2019, стр. 1