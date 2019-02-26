Тонкие красные "клинья". Кто мешает интеграции в Азии, по версии МИД РФ Сергея Лаврова

07:53 26.02.2019

Разницу между "естественным" и "неестественным" подходами в строительстве международных объединений объяснил вчера на встрече дискуссионного клуба "Валдай" в Хошимине министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Вьетнамских участников мероприятия, впрочем, больше интересовало, на чьей стороне находится Россия в затяжном территориальном споре в Южно-Китайском море, где сталкиваются интересы сразу нескольких дружественных России государств. За тем, как Сергей Лавров реагировал на острые вопросы и ходил по партизанским туннелям, наблюдал во Вьетнаме обозреватель "Ъ" Михаил Коростиков.



Сразу несколько дипломатических источников перед поездкой признались "Ъ", что Сергей Лавров давно хотел посетить Хошимин. Трудно поверить, но за 15 лет на посту министра иностранных дел он побывал даже в Папуа-Новой Гвинее, но не в крупнейшем городе Вьетнама. Поэтому в первый же день ему устроили обширную культурную программу. Министр возложил цветы к памятнику русским морякам с крейсера "Диана", похороненным здесь в 1905 году. Корабль участвовал в Русско-японской войне, летом 1904 года получил пробоину ниже ватерлинии, защищая Порт-Артур (нынешний район Люйшунькоу китайского города Далянь), но смог с боями вырваться из окружения и, отбиваясь от атак врага, дойти до контролируемого тогда французами Сайгона. Пока корабль там находился, семь матросов и офицер скончались от полученных в боях с японцами ран. Памятник им был воздвигнут почти через 90 лет, в 1995 году.



Возможно, под влиянием впечатлений от этой поездки Сергей Лавров в беседе с вьетнамскими и китайскими СМИ жестко высказался о перспективах урегулирования территориального спора с Токио. Он выразил недоумение в связи с недавним заявлением японского премьера Синдзо Абэ в парламенте своей страны, где тот сообщил, что территориальный вопрос обязательно будет решен "на японских условиях". "Ни президент России Владимир Путин, ни я, ни кто-либо другой из участвующих в российско-японских консультациях не давали оснований нашим японским коллегам для подобных заявлений",- заметил глава МИД РФ.



Второе приготовленное для российского гостя мероприятие еще лучше укладывалось в концепцию российской внешней политики и в какой-то мере задало тон выступлению Сергея Лаврова на следующий день. Вьетнамцы устроили ему частную экскурсию по опутавшей Хошимин сети "туннелей Кути", вырытых вьетконговцами во время вьетнамской войны для, как пишут в путеводителях, "скрытного нанесения ударов по позициям американских войск".



Выступая на следующий день на сессии Валдайского клуба, Сергей Лавров представил слушателям новую философскую концепцию, при помощи которой традиционные уже тезисы российской внешней политики заиграли новыми красками. По его словам, в Азии сейчас сталкиваются два интеграционных подхода: "естественный", "идущий от жизни", и "неестественный", идущий, конечно же, из США. К естественным объединениям министр отнес диалог "Россия-Индия-Китай", БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества, а также Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входит и Вьетнам (примечательно, что АСЕАН создавалась в 1960-х годах при активной поддержке США как организация антикоммунистических стран Юго-Восточной Азии).



В список противоестественных форматов, направленных на "сдерживание естественного хода вещей", были внесены Ближневосточный стратегический альянс ("ближневосточное НАТО, которое хотят создать США при активной поддержке монархий Залива и Израиля"), а также концепция "Индо-Тихоокеанского региона" (ИТР), предполагающая рассмотрение зон Тихого и Индийского океана как единого целого. Она, напомним, была выдвинута еще в середине 2000-х годов, но популярность приобрела лишь в 2017–2018 годах, когда США переименовали свое Азиатско-Тихоокеанское командование в Индо-Тихоокеанское и включили термин во все доктринальные документы.



По словам Сергея Лаврова, при помощи навязывания этой концепции США пытаются "затянуть Индию в противостояние с Китаем", добавить туда "на все согласных австралийцев" и японцев и подорвать "асеаноцентричность" Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Под последним, напомним, подразумевается поддерживаемая Москвой концепция, согласно которой центром практически любых диалоговых форматов в АТР должна выступать именно АСЕАН как наиболее представительная и демократичная региональная организация. Россия, подытожил министр, считает себя частью АТР, а ИТР считает идеей искусственной и вносящей раскол в регион.



В своей речи министр фактически поставил знак равенства между ИТР и близкой ей по смыслу, но не тождественной идеей "четырехстороннего диалога по безопасности" ("квада") США, Австралии, Японии и Индии, активно продвигаемой Вашингтоном с конца 2017 года для "защиты либеральных ценностей, порядка, основанного на правилах и свободной торговли" в Азии. "Квад" действительно лишен какого-либо смысла, кроме сдерживания Китая, в то время как концепция ИТР поддерживается многими странами (в частности, Индией, Индонезией, Австралией, Японией) просто потому, что, по мнению их руководства, лучше отражает актуальную для этих стран экономическую географию. К примеру, через Тихий и Индийский океаны идут поставки нефти в страны Азии, обратно идут уже промышленные товары, и безопасность судоходства актуальна для всех участников торговли одинаково на всем маршруте следования грузовых судов.



Впрочем, как выяснилось, вьетнамцев отнюдь не отталкивает ни идея считать Тихий и Индийский океан одним целым, ни даже антикитайская концепция "квада". На вопрос "Ъ" о том, не собирается ли Ханой принять участие в работе формата (эту идею на январском Raisina Dialogue в Индии высказывал глава Индо-Тихоокеанского командования США Филипп Дэвидсон), замдиректора Института внешней политики и стратегических исследований Дипакадемии МИД Вьетнама Чан Вьет Тхай ответил, что руководство страны пока заняло выжидательную позицию. "Пока это лишь концепция, используемая отдельными экспертами и политиками,- сообщил он "Ъ".- Мы члены АСЕАН и поступим так, как будет решено в рамках АСЕАН".



О том, что во Вьетнаме настроены по отношению к Китаю куда менее благодушно, чем Сергей Лавров, стало понятно из выступлений вьетнамских спикеров. Хозяев мероприятия явно беспокоил конфликт в Южно-Китайском море (ЮКМ), на 90% акватории которого, к сильному неудовольствию остальных стран региона, включая Вьетнам, претендует Пекин. Эту тему затронул Чан Вьет Тхай, заявивший, что "позиция России в ЮКМ очень важна для Вьетнама", и выступавший за ним полковник Министерства госбезопасности Вьетнама Динь Динь Кыонг. "Рассчитываем, что Россия поможет нам обеспечить в регионе свободу судоходства",- заявил он, фактически призвав Москву присоединиться к Вашингтону в отстаивании вьетнамской позиции по поводу споров в ЮКМ. США уже несколько лет осуществляют в регионе "операции по обеспечению свободы навигации", проводя боевые корабли по спорным акваториям и вызывая тем самым яростные протесты Китая.



Поняв, что вопрос для хозяев мероприятия является ключевым, президент Совета по внешней и оборонной политике и модератор дискуссии Федор Лукьянов был вынужден спросить Сергея Лаврова, как быть с непримиримыми противоречиями между двумя ближайшими союзниками Москвы в регионе. Глава МИД РФ сообщил, что смотрит на ситуацию с оптимизмом и "безнадежной ее не считает". По его словам, Россия не вмешивается в конфликт и действует исходя из положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. "Наши нефтяные компании работают на шельфе Вьетнама, когда у наших китайских друзей возникли вопросы - мы объяснили, что действуем в строгом соответствии с Конвенцией 1982 года, работая в 200-мильной экономической зоне Вьетнама",- пояснил он.



Сергей Лавров добавил, что надеется на "скорейшую выработку кодекса поведения в Южно-Китайском море" (она ведется силами стран АСЕАН и Китая), и предостерег внешних игроков, прежде всего США, от вмешательства в процесс. "Не надо вбивать здесь между странами новые клинья,- заявил он.- Тут, знаете ли, и своих клиньев хватает".



Михаил Коростиков

Газета "Коммерсантъ" №34 от 26.02.2019, стр. 6