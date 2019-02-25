В.Третьяков: Украинские тезисы-2019. Почему России выгодно, чтобы на выборах президента победил Порошенко

08:07 26.02.2019

Виталий Третьяков: Украинские тезисы-2019



1. Можно ли предполагать, что при победе любого из наиболее реальных кандидатов в президенты Украины эта страна кардинально и в позитивную сторону изменит свою политику по отношению к ЛНР и ДНР - в частности, пойдет на выполнение Минских соглашений? Конечно, нет.



Можно ли предположить, что кардинально изменится отношение киевского режима к России? Нет! Что будет остановлена политика дерусификации во всех ее гласных и негласных проявлениях? Нет!



2. Следовательно, в интересах России, чтобы президентом Украины стал тот, кто стремительнее всего доведет процесс политического самоубийства нынешней Украины до конца и не свернет с этого пути. Бесспорно, это Порошенко. Именно поэтому Россия не должна мешать ему победить.



3. Но победить честно у Порошенко шансов нет. Поэтому его "победа", а точнее - все очевидные неблаговидные и нечестные методы, с помощью которых эта "победа" будет достигнута, дадут Москве дополнительные и весомые аргументы для того, чтобы "подвесить в воздухе" признание Порошенко в качестве легитимного президента Украины. В случае победы любого иного кандидата сделать это будет гораздо труднее.



Не могут быть нашими братьями маньяки и последыши Гитлера

4. Как действовать Москве в случае победы Порошенко или любого другого кандидата, который будет проводить примерно ту же политику, что проводилась до этих выборов? Признавать или не признавать результат выборов? Вопрос поставлен неправильно. Дело не в Порошенко или в другом человеке на посту президента Украины, а в самом украинском режиме.



5. Нас не устраивает не тот или иной президент Украины, а в целом политика этой страны. Об этом России и нужно официально заявить как можно раньше до 1 тура выборов, то есть уже сейчас. Россия должна поставить под сомнение любую государственную власть на Украине, если эта власть будет проводить политику, аналогичной той, что проводит эта страна при Порошенко.



6. А из этого следует, что России нужно заявить: она не признает в целом политический режим Украины, если после выборов он будет проводить политику, аналогичную прежней.



7. Эта позиция России может быть изменена, если украинский режим после выборов (при любом победителе) устами нового президента Украины и специальным постановлением Верховной Рады официально заявит, что отныне Украина:



а) переходит к выполнению Минских соглашений, включая прямые переговоры с руководством ДНР и ЛНР;



б) подтверждает свой нейтральный статус и отказывается от планов вступления в НАТО, убирает всех военных "советников" из стран НАТО со своей территории и закрывает все иностранные или обслуживаемые иностранцами военные объекты, включая биологические лаборатории;



в) прекращает разрушать памятники воинам Красной (Советской) армии и обязуется жестко - в уголовном порядке - пресекать вандализм, направленный против таких памятников;



г) прекращает дискриминацию русского и русскоязычного населения Украины, а также политику репрессий против русского языка и русской культуры;



д) отказывается от государственной политики вытеснения Украинской православной церкви Московского патриархата с Украины; вводит уголовное наказание за насильственный или обманный захват церковных зданий и имущества;



е) прекращает постоянную планомерную и целенаправленную антироссийскую деятельность в зарубежных государствах и в международных организациях;



ж) для подтверждения и гарантии выполнения всего заявленного выше убирает со всех официальных постов гг. Турчинова, Парубия, Климкина, Авакова и Грицака (этот список, возможно, должен быть расширен);



з) признает волю народа Крыма и факт воссоединения Крыма с Российской Федерацией.



8. В случае, если этого не будет сделано, Россия отказывается признавать политический режим Украины легитимным, понижает уровень дипломатический отношений с Украиной до минимального и будет поддерживать контакты с представителями этого режима исключительно в пределах неизбежного минимума.



9. Недопуск российских наблюдателей на выборы на Украине сам по себе не является серьезным поводом для непризнания результатов этих выборов. Более того, допуск наших наблюдателей, которых все равно не может быть много, ничего не изменит в оценке этих выборов странами Евросоюза и США, зато автоматически повысит легитимность нового президента Украины.



Следовательно, исходя из оценки Москвой нынешнего политического режима на Украине и ситуации в этой стране в целом, Россия не должна посылать своих официальных наблюдателей на Украину - ни отдельно, ни в составе групп от международных организаций.



10. Разумно установить за 3 недели до первого тура выборов полный мораторий на обсуждение украинской темы в ток-шоу на российских телеканалах, ограничившись сообщениями только о самых важных событиях на Украине в выпусках новостей.



25 февраля 2019