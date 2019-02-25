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|В Таджикистане не останется необрезанных мальчиков
08:19 26.02.2019
В ТАДЖИКИСТАНЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ НЕОБРЕЗАННЫХ МАЛЬЧИКОВ
В Таджикистане на государственном уровне взялись за обрезание мальчиков, пишут местные СМИ.
Семейных врачей обязали срочно составить списки мальчиков, нуждающихся в "хатне" - мусульманском обряде обрезания кончика крайней плоти у мальчика. Медики сами посещают дома и зовут родителей мальчиков в больницы. Вся операция бесплатная и проводится профессионалами хирургами.
Так власти борются с практикой, когда обряд совершают знахари под присмотром мусульманских священников. У них обрезание делаете строго за деньги.