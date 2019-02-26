 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 25.02.2019
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Мадияр Менилбеков назначен послом Казахстана в ОАЭ
08:22 26.02.2019

Назначен новый посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

- Указом главы государства Менилбеков Мадияр Смадилович назначен чрезвычайным и полномочным послом республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее эту должность занимал Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы.

Указом главы государства Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, - опубликован указ на сайте главы правительства.

Менилбеков Мадияр Смадилович

Родился 8 февраля 1978 года в Меркенском районе Жамбылской области.

В 2002 году окончил университет "Исламский призыв" в г.Триполи, Ливия, специалист арабского языка и исламоведения. В 2004 году окончил магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистр филологии.

2002-2005 гг. - старший преподаватель Египетского университета исламской культуры "Нур-Мубарак".

2005-2006 гг. - старший преподаватель Академии государственного управления при Президенте РК.

С апреля по сентябрь 2006 г. - третий секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2006-2011 гг. - атташе, третий, второй секретарь Посольства РК в Объединенных Арабских Эмиратах.

2011-2012 гг. - первый секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК.

2012-2015 гг. - советник Посольства РК в Объединенных Арабских Эмиратах.

2015-2017 гг. - советник-посланник Посольства РК в Объединенных Арабских Эмиратах.

2017-2019 гг. - Генеральный консул РК в Дубае.

С 26 февраля 2019 года - Посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах.

Владеет арабским и английским языками.

Женат, трое детей.

26 февраля 2019

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551158520
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