Мадияр Менилбеков назначен послом Казахстана в ОАЭ

08:22 26.02.2019

Назначен новый посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.



- Указом главы государства Менилбеков Мадияр Смадилович назначен чрезвычайным и полномочным послом республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, - говорится в сообщении.



Стоит отметить, что ранее эту должность занимал Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы.



Указом главы государства Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, - опубликован указ на сайте главы правительства.



Менилбеков Мадияр Смадилович



Родился 8 февраля 1978 года в Меркенском районе Жамбылской области.



В 2002 году окончил университет "Исламский призыв" в г.Триполи, Ливия, специалист арабского языка и исламоведения. В 2004 году окончил магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистр филологии.



2002-2005 гг. - старший преподаватель Египетского университета исламской культуры "Нур-Мубарак".



2005-2006 гг. - старший преподаватель Академии государственного управления при Президенте РК.



С апреля по сентябрь 2006 г. - третий секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.



2006-2011 гг. - атташе, третий, второй секретарь Посольства РК в Объединенных Арабских Эмиратах.



2011-2012 гг. - первый секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК.



2012-2015 гг. - советник Посольства РК в Объединенных Арабских Эмиратах.



2015-2017 гг. - советник-посланник Посольства РК в Объединенных Арабских Эмиратах.



2017-2019 гг. - Генеральный консул РК в Дубае.



С 26 февраля 2019 года - Посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах.



Владеет арабским и английским языками.



Женат, трое детей.



26 февраля 2019