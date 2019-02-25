Конец "процветания". Закат либерализма и жесткий ответ консерватизма, - Мих. Хазин

09:01 26.02.2019

Федор Лукьянов, как обычно, написал хороший текст.



Но при этом это текст дипломатически-идеологический. То есть он констатирует уже практически очевидный факт в этой сфере. Так сказать, забивает последний гвоздь в крышку гроба. Но у самого явления есть и базовая причина и о ней мне хотелось бы сказать несколько слов.



Причиной этой проблемы является то, что сломалась та "машинка", которая обеспечивала экономическую экспансию либерализма (то есть идеологии "Западного" глобального проекта). Эмиссия доллара больше не вызывает экономического роста, а накопленные долги серьезно давят на государства и обывателя. Я уже много раз объяснял, до какого размера дойдет экономический спад и спад доходов граждан стран "золотого" миллиарда по итогам кризиса, когда доходы и расходы придут в равновесное состояние (в полном соответствии с заветами либеральной экономической теории).



Повторю еще раз: для Евросоюза этот спад может достигать 50%, для США - 60% (с учетом явно завышенного ВВП). И тогда начнутся очень серьезные проблемы.



Дело в том, что "победа" либерализма была связана исключительно с доминированием в общественном устройстве "развитых" стран "среднего" класса, как людей с типовым потребительским поведением. До этого основной социальной стабильности в обществе были консервативные идеи, которые воспитывались в рамках семьи и поддерживались традиционными религиями. Понятно, что банкирам это не нравилось, поскольку консервативные идеологические модели всегда крайне негативно относятся к ссудному проценту. Но поскольку рисковать социальной стабильностью они не могли, то, пусть и скрепя сердце, вынуждены были терпеть. Да и опыт Российской империи 1917 года не давал им спокойно спать.



Ситуация изменилась только с появлением "рейганомики", то есть началом кредитного стимулирования спроса, вопрос стало можно решить. Поскольку этот механизм (построенный на рефинансирование частного долга) позволил создать устойчивый "средний" класс, превышающий половину общего населения страны и служивший "социальным" якорем, который и обеспечивал типовое поведение.



"Средний" класс, который имеет какую-никакую собственность, в отличие от бедных, но не имеет собственных ресурсов, чтобы эту собственность защищать, очень заинтересован в наличии сильного государства. Даже если оно контролируется банкирами.



Именно с этого периода (начала 80-х годов прошлого века) и начались либеральные безобразия, от гей-парадов до ювенальной юстиции. Именно это период активного расширения либеральной идеологии, которая начала победную поступь по Европе. Но в основе ее было очень простое объяснение: хотите жить по стандартам нашего "среднего" класса – поддерживайте либеральную идеологию! В реальности ведь речь шла не о педерастических ценностях, а о гарантированных (для "среднего" класса) стандартах типа "джип энд домик"!



И народ проникся! Тем более, что думать о детях и внуках стало не нужным, это же противоречит "либеральным ценностям"! Они должны думать о себе сами (если вообще появятся)! Все стали жить ради потребления и "волны счастья" захлестнули Европу, точнее, страны Евросоюза и тех, кто так жаждет к ним присоединиться!



И, естественно, никому не объяснялось, что экономическая модель, которая лежала в основе этого "процветания" носит конечный характер. Да, длинный (почти на 40 лет хватило), но – конечный. И, кстати, срок этот уже подошел к концу! Но успело вырасти два поколения "либерастов"! Которые ничего не умеют, категорически не готовы брать на себя ответственность, в том числе, заводить детей, и которым придется бороться за свою жизнь, прозябая в нищете...



Вот в чем причина нынешней остановки экспансии либерализма и его, достаточно быстрого, в ближайшей будущем, отката назад. Вот почему будет так плохо в Западной Европе, где либеральные и нищие представители бывшего "среднего" класса будут просто поглощены консервативными мигрантами, которые, хотя бы, размножаться не разучились. Вот почему уже поднял голову в Европе Восточной консерватизм, причем жесткий, с явным упором на откровенный национализм. Либерализм очень дорого обойдется Европе, особенно, Западной, весьма возможно, что некоторые ее страны навсегда исчезнут с карты мира, превратившись в "новую Африку" или "новый Халифат" (например, Норвегия и Швеция). И здесь ничего нельзя сделать, отказ от Библейских ценностей (то есть, с религиозной точки зрения, продажа души) всегда стоит очень дорого!



Так что, разумеется, Лукьянов прав. Но при этом нужно учитывать то, что будет происходить после ухода "либерализма" (точнее, представителей "Западного" глобального проекта, банкиров) с той территории, на которой они несколько десятилетий "резвились". А там, поскольку маятник всегда качается в разные стороны и доходит до конечной точки, начнут свое проявление те самые жесткие консервативные силы, которые до поры до времени сидели "в засаде", а теперь начали выходить на поверхность.



Это, в первую очередь, агрессивный национализм (фашизм), который мы уже видим на Украине и в Прибалтике и не менее агрессивный мусульманский фондаментализм. С ними будет достаточно тяжело справиться, поскольку бывшие либералы, которые будут возмущены потерей пресловутых "джипа и домика", легко попадут под соответствующее влияние. А по мере того, как будет становиться понятно, что и это не работает, голову начнет поднимать коммунизм, по который все в Европе считали, что он уже давно умер. Так что поражение банкиров с их либерализмом приведет к очень большим последствиям для мира!

25.02.19