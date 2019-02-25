Их нравы. Не бери жен с Рынска... собчачьи свадьбы довели пиарщика Малашенко до суицида

09:11 26.02.2019

Любовь и смерть Игоря Малашенко: Божена Рынска сделала громкие заявления

Все последние дни жена основателя НТВ писала, что бывшая супруга желает его кончины



В возрасте 64 лет умер Игорь Малашенко - бывший глава "Останкино", один из основателей НТВ, главный советник президентской кампании Ельцина. По предварительным данным, Малашенко скончался в Испании. Одна из версий - самоубийство. Жена Малашенко, журналистка Божена Рынска в последние дни недвусмысленно заявляла в соцсетях, что бывшая супруга хочет довести Малашенко до смерти процессом по разделу солидного имущества. На кону - миллионы долларов.



Любовь и смерть Игоря Малашенко: Божена Рынска сделала громкие заявления Фото: facebook.com/bozhena.rynska

История отношений светской колумнистки Божены Рынска и Игоря Малашенко была публичной - Божена в последние годы очень подробно описывала ее в соцсетях. В ее постах можно найти мельчайшие детали - начиная со знакомства семь лет назад и заканчивая покупкой квартиры на Патриарших, свадьбой и грандиозным конфликтом Малашенко с бывшей супругой.



Рынска и Малашенко поженились в сентябре прошлого года. До этого он был женат на Елене Пивоваровой, в браке с которой родились трое детей. Для Божены это был первый брак, для Малашенко - третий.



Елена Пивоварова познакомилась с Игорем Малашенко, когда он работал в Институте США и Канады. Трудилась экскурсоводом в Пушкинском музее, затем - в галерее "Манеж". В последние годы жила в Штатах.



13 февраля Рынска написала, что она вынуждена сделать публичными сведения о разделе имущества ее мужа с Еленой Пивоваровой. И обещание исполнила. Достоянием публики стали сведения о расходах и состоянии Малашенко, о скандалах с Пивоваровой и о ходе судов в США.



Божена заявила: по ее мнению, бывшая жена Малашенко "намеренно доводит его до смерти", о чем в 2017 году говорила при горничной семейства - дескать, помотает его три года с разводом, а там "и концы отдаст".



Сперва Рынска сообщила о том, что учащаяся в Оксфорде на деньги отца дочь Малашенко "присвоила крупную сумму денег" с его карты - 25 800 долларов, а бывшая жена - потратила с его карты 13 474 долларов на авиаперелеты и "разворовала" деньги от аренды американской квартиры, которые должна была делить с бывшим мужем: "На Игоря налетели пираньи". Это стало причиной вызова к Малашенко "скорой": Божена публиковала его фото под капельницей в больнице и рассказала, что предстоит длительное неврологическое обследование.



Дальше было еще много эмоциональных постов: и о сочинских родных Елены Пивоваровой, которых содержал Малашенко, и об истории его предыдущего брака, и о том, сколько денег он давал на учебу детей и обеспечение Елены Пивоваровой.



Также Рынска описала детали судебных заседаний в США, посвященных разделу солидного имущества супругов. "Игоря убивают наветами в суде", - заявила его ненышняя жена. Если верить Божене, Игорь Малашенко предлагал Елене Пивоваровой половину от совместно нажитого имущества, однако она потребовала 80%. На последних судебных заседаниях сторона экс-супруги требовала ограничить траты Малашенко якобы из-за перерасхода им совместных средств, однако суд это ограничение снял. В целом судебные расходы основателя НТВ составили 200 000 долларов на адвоката и еще 120 000 на независимого аудитора. При этом Божену занимала проблема покупки парогенератора и пылесоса, которые одновременно позволить себе она не могла. Рынска стала называть себя "главным добытчиком" в семье.



Среди имущества Игоря Малашенко была недвижимость в США, Великобритании, Испании, загородный дом в подмосковном Чигасово, квартиры в Москве. Есть сведения о том, что он оформлял страховку на случай своей смерти на очень большую сумму. Часть его денежных средств хранилась в трастах.



"Смерть Игоря выгодна его бывшей семье гораздо больше, чем развод. Так как все оформлено на трасты, то в случае смерти Игоря все переходит не ко мне, как к жене", а к бывшим родственникам", - сообщала Рынска. Более того - она заподозрила Елену Пивоварову в том, что во время встреч с бывшим мужем за границей она могла использовать некие сильнодействующие вещества.



"Игорь очень нездоров сейчас. Если с ним что-то случится, имейте ввиду: Калоев - мое второе имя, посмотрите, это прекрасный фильм. Игорь мой муж, и я за него отдам жизнь", - заявила Божена. Для стороны Елены Пивоваровой это стало поводом заявить в американском суде об угрозах.



20 февраля Рынска написала, что она была весь день с мужем в больнице. 21 февраля - о том, как Малашенко гулял с собакой. Предпоследний пост - с вопросом, сможет ли Рынска пересечь границу с Белоруссией на машине Малашенко по доверенности. Буквально несколько минут назад Рынска оставила короткое сообщение для подписчиков: "Пожалуйста, не звоните мне".



Каким образом Игорь Малашенко оказался в Испании (там на одном из курортов находится его вилла), и что именно там произошло, на момент написания этого материала остается не ясным. Журналист Тимур Валеев заявил, что Малашенко скончался в своем доме ночью - "есть подтверждения" добровольного ухода из жизни.



"Московский комсомолец" №27913 от 26 февраля 2019