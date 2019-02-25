Закон, что дышло. Отключение света за долги производится незаконно? - "ВечБишкек"

10:15 26.02.2019

Закон, что дышло. Отключение света за долги производится незаконно?



Трагический случай в Таласе, когда мать и ребенок погибли, а еще двое детей были госпитализированы после отравления угарным газом, заставил контролера ОАО "Северэлектро" уволиться с работы. Полпред Таласской области в интервью частично признал этическую вину сотрудницы. "Могла бы и не отключать электроэнергию", - сказал чиновник. Редакция VB.KG решила разобраться в юридических моментах вопроса и понять, насколько законно отключение электроэнергии.



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Компания ОАО "Северэлектро" в своей работе руководствуется "Правилами пользования электрической энергией". Документ был одобрен постановлением правительства в 2012 году.



"При неоплате потребленной электрической энергии бытовыми потребителями в течение срока, определенного Договором (Контрактом), лицензиат имеет право прекратить подачу электрической энергии потребителю, в соответствии с датой, указанной в платежном документе, без дополнительного предупреждения".



В пресс-службе ОАО "Северэлектро" VB.KG пояснили, что компания заключает с абонентами типовой договор, в соответствии с которым предоставляет электроэнергию и взимает за нее оплату. Текст этого договора был опубликован в газете "Эркин-Тоо", но на деле мало кто из кыргызстанцев его читал.



- Незнание закона не освобождает от ответственности. Насколько я помню, абоненты должны оплачивать начисленные за электроэнергии суммы в течение 7 дней с момента получения извещения, - прокомментировали в компании.



Но существует и другой документ, который по значимости считается выше, чем постановление правительства. Речь идет о законе "Об электроэнергетике" в редакции от 2017 года. Если следовать ему, то алгоритм отключения от электроэнергии отличается.



"Электроснабжающая организация не имеет право допускать задолженность по оплате за электроэнергию потребителями (физическими лицами) продолжительностью более трех месяцев. Взыскание сумм задолженности за периоды более трех месяцев производится только в судебном порядке. Поставщик электроэнергии не имеет право отключать потребителя от источника электроэнергии без предупреждения, за исключением форс-мажорных обстоятельств. В случае отключения потребителя без предупреждения, в том числе по причине выхода из строя трансформаторных подстанций, расходы по подключению к источникам электроэнергии должны производиться за счет поставщика".



В пресс-службе компании VB.KG прокомментировали, что счета-извещения, которые получают абоненты каждый месяц, сами по себе являются предупреждениями об отключении. И все же есть один интересный момент. В варианте закона "Об электроэнергетике", опубликованном на сайте ОАО "Северэлектро", вообще нет предложения об обязательном предупреждении абонентов перед отключением. А вот на сайте Минюста это предложение есть.



В наименее выгодных условиях оказались жители частного сектора, чьи дома подключены к "умным счетчикам". Их отключают от подачи электроэнергии дистанционно, и если жителям квартир удается порой уговорить контролера подождать пару дней, то с автоматической системой такой трюк не проходит.



Кроме того, важно отметить, что юридически компании абсолютно неважно, какую сумму задолжал абонент - 10 или 10 тысяч сомов. В обоих случаях обоих отключат от подачи электроэнергии.



25 февраля 2019 - Екатерина Улитина