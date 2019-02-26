Роман Скляр - новый Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

10:25 26.02.2019

Назначен министр индустрии и инфраструктурного развития РК



Заместитель премьер-министра РК Женис Касымбек представил коллективу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК нового министра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"Указом главы государства Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан назначен Роман Васильевич Скляр", - сказал Касымбек.



Также вице-премьер поблагодарил за совместную плодотворную работу коллектив министерства и отметил его значимый вклад в благосостояние населения посредством реализации трех основных государственных программ жилищного, инфраструктурного и индустриального развития страны.



Он пожелал успехов новому министру и коллективу министерства в решении новых актуальных задач, стоящих перед МИИР.



26 февраля 2019,