Умер старейший правозащитник Узбекистана Марат Захидов

12:51 26.02.2019

24 февраля за границей на 79-ом году умер старейший правозащитник Узбекистана Марат Тешаевич Захидов.



Он начинал еще 30 лет назад, в советское время, был у истоков движения, одним из его основателей. Последний его пост - генеральный секретарь Международного общества прав человека (МОПЧ) со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне.



О смерти Захидова сообщила его дочь.



Марат Тешаевич был выпускником МГУ, математиком, профессором, опальным депутатом парламента. Он первым открыл в республике филиал одного из российских вузов. За что и пострадал при Каримове, попав на скамью подсудимых.



Чтобы заниматься правозащитной деятельностью, нужно обладать характером и врожденной смелостью, карьеры тут не сделаешь. У Захидова были все качества для этой трудной и неблагодарной работы. Он мог на равных говорить с "вождями" и с простым человеком. Причем, всегда был на стороне последнего.



Власть не шибко любила Марата Тешаевича. Но вынуждена была с ним считаться.



Захидов так и умер без государственной награды от любимой Родины. Но память об этом человеке, верой и правдой служившему своему народу, останется в истории Узбекистана, в истории правозащитного движения.



Марат Тешаевич завещал похоронить себя рядом с отцом, бывшим руководителем Академии наук Узбекской ССР. Похороны состоятся в пятницу.