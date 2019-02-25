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Умер старейший правозащитник Узбекистана Марат ЗахидовУмер старейший правозащитник Узбекистана Марат Захидов
12:51 26.02.2019

24 февраля за границей на 79-ом году умер старейший правозащитник Узбекистана Марат Тешаевич Захидов.

Он начинал еще 30 лет назад, в советское время, был у истоков движения, одним из его основателей. Последний его пост - генеральный секретарь Международного общества прав человека (МОПЧ) со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне.

О смерти Захидова сообщила его дочь.

Марат Тешаевич был выпускником МГУ, математиком, профессором, опальным депутатом парламента. Он первым открыл в республике филиал одного из российских вузов. За что и пострадал при Каримове, попав на скамью подсудимых.

Чтобы заниматься правозащитной деятельностью, нужно обладать характером и врожденной смелостью, карьеры тут не сделаешь. У Захидова были все качества для этой трудной и неблагодарной работы. Он мог на равных говорить с "вождями" и с простым человеком. Причем, всегда был на стороне последнего.

Власть не шибко любила Марата Тешаевича. Но вынуждена была с ним считаться.

Захидов так и умер без государственной награды от любимой Родины. Но память об этом человеке, верой и правдой служившему своему народу, останется в истории Узбекистана, в истории правозащитного движения.

Марат Тешаевич завещал похоронить себя рядом с отцом, бывшим руководителем Академии наук Узбекской ССР. Похороны состоятся в пятницу.

Источник - Вести.uz
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