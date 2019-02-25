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Свесили клюшки... Аркадаг сыграл в гольф с членами своего КабМина
12:54 26.02.2019

Президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с соратниками посетил столичный гольф-клуб, где ознакомился с проводимой работой по популяризации данного вида спорта.

Ранним утром глава государства прибыл к расположенному на юго-западе Ашхабада спортивному комплексу. Здесь главу государства встречали председатель Меджлиса, вице-премьеры, хяким города Ашхабада и председатель Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Сегодня в нашей стране реализуются программы, нацеленные на дальнейшее развитие в нашей стране массовой физической культуры и спорта высших достижений, модернизацию и расширение профильной инфраструктуры, осуществляемых в данной сфере мероприятиях.

Председатель СППТ А.Дадаев и хяким Ашхабада Ш.Дурдылыев отчитались о результатах претворения в жизнь планов комплексного обустройства столицы, намеченных к возведению новых спортивных сооружениях, а также о мерах, предпринимаемых в области поддержания в городе оптимально благоприятной экологической обстановки. Глава государства был также проинформирован о проектах, выполняемых в вышеназванных сферах отечественными предпринимателями.

Как подчеркнул Президент Туркменистана, для успешного решения задач, предусмотренных Программой социально-экономического развития Ашхабада на 2019-2025 годы, необходимо обеспечить скоординированную работу всех задействованных структур. Глава государства поручил постоянно держать в центре внимания вопросы эффективного использования имеющихся в столице спортивных площадок и стадионов, особенно, создания необходимых условий для занятий различными видами спорта молодежи.

Соответствующие распоряжения были даны относительно благоустройства и поддержания чистоты города, его улиц и парковых зон с учетом экологического аспекта.

Высокая образованность и активный образ жизни – на эти приоритеты должна ориентироваться молодежь, сказал далее глава государства. Указав на важную роль массовой физкультуры и спорта высших достижений в гармоничном и здоровом развитии молодого поколения, Президент Туркменистана отметил, что ведущаяся в данном направлении работа должна соответствовать требованиям современности.

Воспитание физически и духовно здорового поколения – одна из традиций, которой наш народ искони придавал первостепенное значение, подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Исходя из этих традиций, в последние годы в стране последовательно претворяются в жизнь масштабные программы по развитию физкультурно-спортивного движения. Во всех уголках страны построены многочисленные объекты – крупные спортивные и конноспортивные комплексы, стадионы, спортшколы и санатории, соответствующие международным стандартам. Один из ярких примеров – этот Гольф-клуб, появившийся в столице.

Беседуя с соратниками, глава государства отметил, что, туркмены издревле играли в напоминающую гольф игру "чилик", которая воспитывает у человека ловкость, меткость и быстроту реакции, внимательность, энергичность и решительность, придает физическую силу. На основе народных игр, которые со временем все более совершенствовались и усложнялись, стали развиваться различные виды спортивных состязаний, получивших широкое распространение в мире.

Туркменская спортивная игра "чилик" очень схожа с гольфом, отметил глава государства. Она издревле популярна среди детей и подростков. Для игры необходимы ровная площадка и два вида палок. Одна из них – хекгал (чижик) длиной 70 сантиметров, другая, заостренная с двух сторон палочка в 25 сантиметров – чилик. Участники игры делятся на группы и выбирают себе руководителя – "Хана", как правило, это наиболее меткий и ловкий игрок. Кроме того, разбившись на пары, ребята выбирают себе имена. К примеру, один из них – "Гылыч", другой "Галкан". Затем они подходят к сидящим игрокам и обращаются к ним со словами: "Наш Хан, кому нужен Гылыч, а кому Галкан?". Главы команд по очереди выбирают себе игроков. Затем, посредством жеребьевки определяется, кто станет "довчи" (крушителем), а кто "йукчи" (грузчиком).

Для организации игры на земле чертят круг диаметром примерно 10 метров, в центре которого устанавливают камень – мишень или раскапывают ямку. Вытянувшая жребий команда проходит в центр поля и игра начинается. "Хан" подбрасывает вверх "чилик", а один из членов его команды бьет по нему палкой, стараясь направить в самый центр круга и попасть в мишень. Если игрок допускает промах, ему предоставляется еще один шанс. Если неудачной оказывается и вторая попытка, право удара переходит к другому члену команды. Первое же меткое попадание обеспечивает команде желанную победу, и игроки меняются местами.

После сильного удара "чилик" может улететь до 100 метров. Стоящий на противоположной стороне за чертой круга другой член команды, в свою очередь, должен вернуть его. Для этого он своей битой бьет по одной из заостренных сторон "чилика", ловко подымает с земли и отбивает в нужную сторону. Если "чилик" ложится прямо на черту круга, игроки внутри него немедленно отбрасывают его обратно, туда, где нет соперников. При этом брать "чилик" в руки нельзя, нужно пользоваться лишь имеющейся в руках у каждого палкой. Команда "Yukci" за кругом атакует раз за разом – все увереннее и стремительнее, пока не добьется желанной цели. Если "чилик" все же достигает цели, его считают "сломавшимся", и игра начинается по второму кругу.

Мяч, попавший в цель, считается "сломавшимся" и за это команде присуждается одно очко. В свою очередь, за каждый промах во время удара "по чилику" команда получает штрафное очко. По условиям, если мяч три-четыре раза подряд не попадет в цель, или игроки не могут отбить брошенный мяч, то команде "yukci" дается 3 или 4 штрафных очка. Эта игра с интересными и сложными правилами продолжается до тех пор, пока есть желание. Команде победителю дается приз, отметил Президент, рассказывая об истории игры "чилик".

Сегодня эта игра возрождается. Широко распространенный в мире гольф и древняя туркменская игра "чилик" положительно влияют на здоровье человека, продолжил Президент. Наряду с физической закалкой, он способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, депрессии, укрепляет спортивные навыки. Авторитетные медицинские специалисты подтверждают положительное воздействие гольфа на увеличение продолжительности жизни человека.

Затем глава государства проследовал к гольф-площадке, где нанес клюшкой меткий удар по мячу, дав старт своеобразному турниру. Примеру Президента последовали председатель Меджлиса, члены правительства и другие игроки.

Как известно, столичный Гольф-клуб был открыт при участии Президента Туркменистана в октябре 2017 года. Создание такого объекта стало новым словом в развитии отечественной спортивной и туристической индустрии. Инициируя строительство в стране подобных спортивных комплексов и сооружений, глава государства, уделяющий самое пристальное внимание вопросам развития спорта высших достижений, массового физкультурно-оздоровительного движения, воспитания здорового молодого поколения, отмечает, что значение данной работы выходит далеко за рамки только спортивной сферы. Ведь все это призвано способствовать совершенствованию человека, его приобщению к полезному и активному досугу, воспитанию личности.

Сегодня, как и другие уголки туркменской земли, столица и ее окрестности кардинально преобразились, благодаря масштабным социально-экономическим реформам. Панорама Ашхабада не может не впечатлять. Аккуратные и живописные лужайки Гольф-клуба, высаженные на его территории деревья, искусственные озера изящно вписываются в окружающий ландшафт. В целом, это гармонично дополняет великолепный облик Ашхабада.

Масштабная озеленительная программа, в рамках которой повсеместно создаются лесные зоны, позволяет сформировать полезную для здоровья человека окружающую среду. В свою очередь, благоприятная экология способствует развитию массовой физкультуры и спорта, укреплению в обществе принципов здорового образа жизни. Крупные международные спортивные соревнования, которые проводятся в Ашхабаде, также являются ярким свидетельством того, что Туркменистан превращается в спортивный центр международного уровня.

Ашхабадское гольф-поле, соответствующее международному уровню, – это уникальный проект, разработанный на основе лучшего зарубежного опыта, с применением самых современных технологий и знаний ведущих профессионалов - мировых гольф-архитекторов и с использованием местных материалов, сил и умений отечественных строителей и дизайнеров, с учетом особенностей природного ландшафта именно того места, где оно расположилось. Благодаря открытию Гольф-клуба был заложен хороший фундамент для популяризации этой игры. Наряду с большим кругом любителей, в нашей стране уже появились и опытные мастера в этом виде спорта.

Очевиден и тот факт, что заниматься спортом в нашей стране стало престижно. При этом сам спорт, как символ крепкого духа и здоровья, становится движущей силой и для других социальных преобразований.

Собственно спортивная составляющая в данном контексте стала своего рода стержнем, вокруг которого образуется множество новых форм социально-массовой деятельности, что также способствовало привлечению в ряды сторонников здорового образа жизни все большего числа молодежи, стимулированию у молодых спортсменов стремления к росту профессионального мастерства и достижению значимых успехов. Свидетельством этому является и ширящееся в стране олимпийское движение, чему глава государства уделяет пристальное внимание.

Президент Туркменистана дал соответствующим руководителям ряд конкретных поручений относительно продолжения системной работы по популяризации богатого наследия национальных видов спорта и народных игр, которые формировались на протяжении многих веков, способствуя воспитанию крепких духом поколений туркмен. И в наши дни особенно важно, продолжая традиции, утверждать в обществе принципы здорового образа жизни, сказал глава государства, дав также указания по строительству соответствующих объектов. Была также отмечена необходимость комплексных мер по увеличению числа людей, активно занимающихся спортом и массовой физкультурой, в особенности, молодежи, в том числе за счет организации соревнований различного уровня, эффективного использования возможностей современных стадионов и других спорткомплексов.

Еще раз подчеркнув, что следует очень ответственно и всесторонне подойти к вопросам, связанным с развитием массовой физкультуры и спорта высших достижений, а также обеспечения экологического благополучия, создавая оптимально комфортные условия для жизни людей, Президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал собравшимся успехов в решении поставленных задач и, попрощавшись со всеми, отбыл с места события.


Источник - Туркменистан сегодня
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551174840
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