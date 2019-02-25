Цифры миграции Казахстана и России не совпадают

13:01 26.02.2019

Алексей Никоноров



Чаще жителей Казахстана в Россию уезжают представители только одной страны – Таджикистана. По данным Росстата, за 2018 год из РК на север России перебрались около 26,5 тыс. человек. Казахстанские статистики с такими цифрами не согласны. По их данным, количество выезжающих больше.



По данным Росстата, Казахстан занял 2 место в списке стран по притоку мигрантов в Россию. В 2018 году из РК в РФ въехали около 26,5 тыс. человек. Больше только у одной страны – Таджикистана (более 31 тыс.). На 3 месте расположилась Украина, лидировавшая в рейтинге на протяжении многих лет: в 2018 миграционный поток сократился с 47,7 до 14,8 тыс. человек.



Смену тенденций связывают с двумя факторами. Первый – "исчерпание потока вынужденных мигрантов из юго-восточной Украины", которое продолжалось с 2014 года. Второй – снижение привлекательности России для трудовых мигрантов: те же украинцы в последнее время чаще выбирают европейские страны (в первую очередь Польшу).



Поток трудовых мигрантов из СНГ в Россию постоянно сокращается с 2015 года:



за это время число легальных переселенцев уменьшилось вдвое.



Как часто бывает, данные казахстанского и российского статистических агентств не совпадают. По данным Комитета по статистике РК, отток в Россию гораздо выше – около 32,9 тыс. человек. Однако сильная разница в цифрах не позволяет однозначно трактовать эту информацию.



Так, по данным российской стороны общее количество мигрантов из РК в 2018 составило 72 141 человек (с ростом около 45 человек к 2017). Казахстанское агентство говорит о 36 796 выбывших в Россию мигрантов – разница двукратная! Но гораздо сильнее различия по прибывшим в РК из РФ: 45,6 тыс. (по данным российской стороны) и 3,9 человека по данным Комитета по статистике. Таким образом, данные расходятся в 12 раз!



Большинство уезжающих - русские



Как бы то ни было, ситуация с миграцией в Казахстане ухудшается. По данным Комитета по статистике РК, в 2017 из страны выехали 37 704 человека, а год спустя – уже 41 894. Снизился и поток мигрантов из-за рубежа: с 16 081 до 12 785. Таким образом, сальдо внешней миграции показывает негативную динамику. Если в 2017 выбывших было на 21,6 тыс. больше, чем прибывших, в 2018 разница увеличилась до 29,1 тыс. человек.



Главным направлением для миграции остается Россия – на ней остановили выбор 98% переезжающих в страны СНГ



Вторая по популярности страна – Германия, но на практике туда едут гораздо реже: на каждые 2 человека приходится 27, переезжающих в Россию.



Почти три четверти уезжающих из Казахстана – русские. В 2018 республику покинули более 30,3 тыс. представителей этой национальности - на 3 тыс. больше показателей 2017. Количество приехавших из-за рубежа русских сократилось за это время с 3 333 до 2 952 человек.



Чаще других в Казахстан едут казахи – 6 774 в 2018, примерно половина от общего количества прибывших. Но и тут поток снизился почти в 1,5 раза: в 2017 количество прибывших составляло 9 432 человека.



Пенсионеры выбирают Казахстан



Большинство казахстанцев, уезжающих в другие страны, это граждане трудоспособного возраста. По данным Комитета по статистике РК, в 2018 году РК покинули более 29 тыс. человек в возрасте от 16 до 62 лет (в случае с женщинами – до 57 лет), это около 70% от общего количества выехавших. С собой они забрали более 4,7 тыс. детей дошкольного и 6,6 тыс. школьного возраста. Кроме того, из Казахстана за год выехали около 2,2 тыс. пенсионеров (5,3% от общего количества).



Интересно, что доля пенсионеров-мигрантов, прибывших в Казахстан, вдвое выше – около 10% (1 206 человек). А вот доля несовершеннолетних заметно меньше – 16,7% против 27% у выбывших. Это говорит о том, что



Казахстан больше привлекателен для мигрантов пенсионного возраста



(этому способствуют относительно высокие пенсии). Но когда речь заходит о будущем детей, позиции РК совсем не такие крепкие.



Уезжают с севера, приезжают на юг



Внешняя миграция в разрезе регионов достаточно однозначна: жители южных и западных регионов Казахстана, в отличие от остальных, за границу не стремятся. Из Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и Шымкента суммарно за границу уехало почти вдвое меньше, чем из одной только Восточно-Казахстанской области.



43% внешних мигрантов обеспечивают три региона Казахстана: Восточно-Казахстанская, Костанайская и Карагандинская области. В 2018 году отсюда в другие страны переехали около 18 тыс. человек.



Что касается наиболее привлекательных областей для прибывающих в Казахстан, 56% из них выбрали один из пяти регионов: Алматы, Шымкент, Мангыстаускую, Костанайскую или Алматинскую области.