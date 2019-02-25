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Туркменистан: непрерывное хвастовство и лицемерие
13:04 26.02.2019

Туркменистан: сплошные узкие места

Непрерывное хвастовство о будущем торговли и иностранных инвестициях мало что значит на фоне постоянно возникающих дипломатических тупиков.

Танцоры восхваляют международную дипломатию на этой неделе в Министерстве иностранных дел. (Государственное СМИ Туркменистана)

На этой неделе президент обратился к собравшимся в переполненном конференц-зале подхалимам с нравоучением в стихах.

"Если двое подерутся, драке разрастись не дай, Ни того и ни другого к худшему не подстрекай!" – декламировал Гурбангулы Бердымухамедов 14 февраля перед представителями так называемых общественных организаций.

Если бы он только мог распространить сию мудрость за пределы этого зала.

Туркменистан стал жертвой конфликта между базирующейся в Женеве торговой компанией Vitol и азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR. Как сообщило 14 февраля агентство Рейтер, ссылаясь на шесть анонимных трейдеров, в результате этого противостояния экспорт туркменской нефти с начала текущего года сократился вдвое.

Спор, похоже, возник из-за того, что туркменские экспортеры нефти решили отказаться от экспортных маршрутов компании SOCAR – которая танкерами подавала сырье в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) – в пользу предлагаемого компанией Vitol альтернативного маршрута, по которому нефть так же танкерами будет переправляться в Россию, а затем по трубопроводу пойдет в черноморский порт Новороссийск.

В репортаже агентства Рейтер нет единого мнения относительно того, почему был осуществлен запланированный переход. Согласно одному из предположений, российский маршрут более выгоден с точки зрения тарифов на транспортировку.

Однако SOCAR отказалась, что вполне понятно, предоставлять свои танкеры для транспортировки туркменской нефти по альтернативному маршруту. Как сообщается, экспорт нефти через Россию начнется в этом месяце, но ожидается, что в феврале по российскому маршруту будет отправлено только 80 тыс. тонн. Это значительно меньше, чем 200 тыс. тонн в месяц, которые обычно экспортировались через нефтепровод БТД. Отправку туркменской нефти через трубопровод БТД планируется окончательно прекратить в марте.

И теперь, по словам одного из источников Рейтер, нефтехранилища в Туркменистане "переполнены, и есть вероятность, что туркменам придется сокращать добычу".

Должностные лица, ответственные за энергетический сектор в Туркменистане, на протяжении всего этого времени хранят молчание.

Снижение поставок ударит главным образом по иностранным нефтяным компаниям в Туркменистане, таким как эмиратская государственная компания Dragon Oil и итальянская ENI.

Возможно, в связи с этими событиями правительство объявило об учреждении собственного морского перевозчика. В уставе новой государственной структуры отмечается, что ее цель – способствовать транспортировке нефтепродуктов. Очевидно, однако, что это дело долгосрочное.

Другое узкое место в настоящий момент – вопрос всецело туркменский.

Радио "Азатлык", туркменская служба Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода", сообщило 14 февраля, что Ашгабат опять запретил таджикским грузовым фурам пересекать территорию Туркменистана. Это повторение аналогичной блокады, которая была в сентябре. По данным Радио "Азатлык", таджикские фуры стоят на ирано-туркменской границе с 4 февраля.

"Азатлык" процитировал главу таможенной службы Таджикистана, который сказал, что ведутся переговоры о разрешении этого конфликта, но ощущается явное недовольство. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обвинил Ашгабат в создании препятствий и сказал, что "такие проблемы не должны возникать между дружественными, братскими странами".

Тот факт, что подобные тупиковые ситуации в дипломатии стали обычным явлением, мало способствует доверию к повторяющимся хвастливым заявлениям относительно будущего торговли и иностранных инвестиций.

Ранее в этом месяце в документе, содержащем правительственную программу экономического развития на 2019-2025 годы, было предусмотрено, что объем экспорта за указанный период достигнет $84,1 млрд. В среднем $12 млрд в год, что немногим больше зафиксированных в 2018 году $11,2 млрд.

Подразумевается, что приватизация станет важной составляющей в достижении этих целей. Уменьшение роли государства в экономике представляется Бердымухамедову панацеей от всех бед.

15 февраля он подписал постановление, поручив Министерству сельского хозяйства осуществить приватизацию птицеводческих комплексов в Балканской и Марыйской областях. Другим постановлением была проведена приватизация ряда животноводческих комплексов в Ахалской, Лебапской и Марыйской областях.

В Туркменистане под приватизацией обычно понимают передачу активов Союзу промышленников и предпринимателей – конспиративной полугосударственной мегаструктуре, внутреннее устройство и деятельность которой – непостижимая тайна.

Это так называемое предпринимательское лобби получило не только фермерские хозяйства. По утверждению немецкой телерадиокомпании "Немецкая волна", председатель Союза промышленников Александр Дадаев загадочно сказал, что Бердымухамедов "просто подарил" его организации $30 млн.

О постоянном лицемерии правительства свидетельствует тот факт, что хотя на каждом углу активно восхваляют приватизацию, одновременно связанные с государством издания, например "Туркменпортал", подробно распространяются о мнимой "эффективности национальной экономической модели". Это та самая модель, утверждает сайт, упражняясь в типичном неосоветском пропагандистском стиле, благодаря которой полки магазинов ломятся от изобилия доступных по цене яиц, мяса, сыра, риса, сосисок, помидоров, огурцов, яблок и рыбы. Издания вроде "Туркменпортала" обычно при этом размещают фотографии подобных "потемкинских" магазинов, в то время как более независимые издания публикуют очередные сообщения о хронической нехватке продуктов.

Обычно в центре внимания всегда находится президент, но сейчас наблюдатели, следящие за событиями в Туркменистане, стали привыкать к тому, что на торжественных мероприятиях регулярно появляется его узколицый сын Сердар Бердымухамедов. На этой неделе он присутствовал на церемонии открытия водоочистительной установки на территории одного из фермерских хозяйств в Ахалской области, заместителем главы которой он является.

Но вернемся в реальный мир. Предприимчивые охранники банков придумали способ, как заработать на хронической нехватке наличных денег. По информации базирующегося в Нидерландах издания "Альтернативные новости Туркменистана" (АНТ), охранники и сотрудники банков в некоторых городах где-то за полдоллара разрешают людям воспользоваться банкоматами в часы, когда банк не работает. С 2016 года госучреждения стали перечислять зарплату на банковские карты, которые становятся почти бесполезными из-за меры по борьбе с инфляцией, суть которой состоит в простом ограничении количества манатов в обращении. Магазины зачастую не принимают карты к оплате, а банкоматов немного и в них часто нет денег.

Мало кому приходится так туго, как туркменским студентам за рубежом. Они могут снять не больше $15 за раз, что ставит их в трудное положение, поскольку этими деньгами невозможно оплатить ни обучение, ни проживание.

Ахал-Теке – еженедельная колонка на сайте Eurasianet.org, в которой собраны новости и аналитические материалы из Туркменистана.

Источник - Eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551175440
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