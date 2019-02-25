ВВС Индии нанесли удар высокоточными бомбами по "лагерю террористов" на территории Пакистана

14:38 26.02.2019

Истребители ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира.



Телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что в результате налета были уничтожены около 300 членом группировки, а также транспорт, оружие и боеприпасы. По этим данным, лагерь находился в районе города Балакот.



Как сообщило агентство ANI, удар состоялся около 3:30 утра по местному времени (1:00 мск). В нем приняли участие 12 истребителей Mirage 2000. Самолеты сбросили несколько управляемых высокоточных бомб с лазерным наведением, каждая весом в тонну.



Первым из индийских чиновников информацию о воздушном ударе в своем Twitter подтвердил министр сельского хозяйства Гаджендра Сингх Шекхават.

В свою очередь первый замглавы МИД Индии Виджай Гокхале на специальном брифинге заявил журналистам, что превентивный удар был "абсолютно необходим", поскольку группировка готовила атаки с участием смертников в различных районах страны. Кроме того, по оценкам Нью-Дели, Пакистан до сих пор не предпринял никаких практических шагов, направленных на ликвидацию инфраструктуры террористов на своей территории.



Министр развития человеческих ресурсов Индии Пракаш Джавадекар заявил, что удар индийских ВВС по лагерю боевиков в спорном регионе Кашмир был "необходимой для защиты страны мерой".

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди развязал нашим военным руки. Сегодня вся страна поддерживает действия наших вооруженных сил", - сказал Джавадекар.



Пакистан ответит в удобное для себя время



Телеканал Geo TV сообщил, что на своем заседании совет национальной безопасности Пакистана решительно отверг утверждения Индии о том, что удар был нацелен на лагерь боевиков в районе города Балакот, а также заявления о многочисленных потерях последних.

По мнению участников заседания, это действие, совершенное на фоне предстоящих выборов, создает серьезную угрозу миру и стабильности в регионе. По данным источников телеканала, Пакистан планирует поднять вопрос нарушения Индией линии контроля в международных организациях, в частности, в ООН и в Организации Исламского сотрудничества.



Индия потребовала от Пакистана мер против организаторов теракта в Кашмире

В сообщении пакистанского МИД говорится, что в ведомство вызвали временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде, которому в категоричной форме заявили, что "агрессия со стороны Индии создает угрозу миру и стабильности в регионе и Исламабад даст на нее адекватный ответ в удобное для себя время".



Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши отметил, что вооруженные силы страны готовы ответить на любую военную агрессию.

"Нашему народу не стоит беспокоиться из-за действий Индии, поскольку наши вооруженные силы полностью готовы дать ответ она любую военную авантюру. Пакистан знает, как защитить себя", - сказал Куреши, слова которого приводит Geo TV.



По его словам, Пакистан является "ответственной страной, а потому должен действовать ответственно, мудро и терпеливо".

"Мы - миролюбивый народ, и нам удалось добиться прогресса в борьбе с терроризмом", - указал глава пакистанского дипведомства.

Военный патруль во время комендантского часа в Шринагаре, Кашмир.



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ЕС призывает к сдержанности

Представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич на брифинге отметила, что ЕС призывает Индию и Пакистан проявлять сдержанность и не допускать эскалации напряженности.

"Мы пристально следим за развитием событий в отношениях между Индией и Пакистаном, остаемся в контакте с обеими странами", - заявила она.



Ответ на теракт



Индийские ВВС атаковали лагерь террористов спустя две недели после того, как боевик исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир.

Жертвами атаки стали 45 человек. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля.

Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.