Умирзак Шукеев стал акимом Туркестанской области Казахстана

19:26 26.02.2019

Ранее он занимал пост министра сельского хозяйства.



Назначен новый аким Туркестанской области, передает Zakon.kz.



Им стал Умирзак Шукеев - экс-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.



- Назначить Шукеева Умирзака Естаевича акимом Туркестанской области, - сказано в указе Президента РК.

Жансеит Туймебаев покинул пост.



- Указом главы государства Туймебаев Жансейт Кансейтулы освобожден от должности акима Туркестанской области, - сообщается на сайте Акорды. Он был акимом региона с июня 2018 года.



Шукеев Умирзак Естаевич родился в 1964 году.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· Московский экономико-статистический институт (1986), экономист-математик



· Кандидат экономических наук (1991);



· Доктор экономических наук



Трудовой стаж:



· Младший научный сотрудник НИИ АСПУ при Госплане Казахской ССР (1986-1988);



· Ведущий научный сотрудник НИИ АСПУ (1991-1992);



· Консультант Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан (1992-1993);



· Заместитель заведующего отделом финансов и труда Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (1993);



· Заместитель главы администрации, акима Южно-Казахстанской области (1993-1995);



· Министр экономики Республики Казахстан (11.1995-03.1997);



· Министр экономики и торговли Республики Казахстан (03-10.1997);



· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (курировал вопросы макроэкономики, оперативного функционирования промышленности, торговли, транспорта, энергетики, науки, отношений со странами СНГ) (07.1997-10.1997);



· Председатель правления ЗАО "Банк Туран-Алем" (10.1997-04.1998);



· Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (04.1998-08.1998);



· Аким Костанайской области (08.1998-19.03.2004);



· Аким г. Астаны (20.03.2004-20.09.2006);



· Аким Южно-Казахстанской области (20.09.2006-27.08.2007);



· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (с 27.08.2007-03.2009);



· Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2009-12.2011; переназначен с 04.2011);



· Председатель Правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (12.2011, переизбран с 01.2016-20.12.2017);



· Заместитель Премьер-министра - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан (15.12.2017-25.02.2019).