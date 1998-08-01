|Умирзак Шукеев стал акимом Туркестанской области Казахстана
19:26 26.02.2019
Ранее он занимал пост министра сельского хозяйства.
Назначен новый аким Туркестанской области, передает Zakon.kz.
Им стал Умирзак Шукеев - экс-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.
- Назначить Шукеева Умирзака Естаевича акимом Туркестанской области, - сказано в указе Президента РК.
Жансеит Туймебаев покинул пост.
- Указом главы государства Туймебаев Жансейт Кансейтулы освобожден от должности акима Туркестанской области, - сообщается на сайте Акорды. Он был акимом региона с июня 2018 года.
Шукеев Умирзак Естаевич родился в 1964 году.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Московский экономико-статистический институт (1986), экономист-математик
· Кандидат экономических наук (1991);
· Доктор экономических наук
Трудовой стаж:
· Младший научный сотрудник НИИ АСПУ при Госплане Казахской ССР (1986-1988);
· Ведущий научный сотрудник НИИ АСПУ (1991-1992);
· Консультант Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан (1992-1993);
· Заместитель заведующего отделом финансов и труда Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (1993);
· Заместитель главы администрации, акима Южно-Казахстанской области (1993-1995);
· Министр экономики Республики Казахстан (11.1995-03.1997);
· Министр экономики и торговли Республики Казахстан (03-10.1997);
· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (курировал вопросы макроэкономики, оперативного функционирования промышленности, торговли, транспорта, энергетики, науки, отношений со странами СНГ) (07.1997-10.1997);
· Председатель правления ЗАО "Банк Туран-Алем" (10.1997-04.1998);
· Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (04.1998-08.1998);
· Аким Костанайской области (08.1998-19.03.2004);
· Аким г. Астаны (20.03.2004-20.09.2006);
· Аким Южно-Казахстанской области (20.09.2006-27.08.2007);
· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (с 27.08.2007-03.2009);
· Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2009-12.2011; переназначен с 04.2011);
· Председатель Правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (12.2011, переизбран с 01.2016-20.12.2017);
· Заместитель Премьер-министра - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан (15.12.2017-25.02.2019).