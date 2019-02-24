Черногория пытается избавиться от криминального режима, - А.Топоров

22:14 26.02.2019

АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ | 24.02.2019



"Готовность признать лидером такого бандита, как Джуканович, потянет Черногорию на дно"



На улицы черногорской столицы вновь вернулись митинговые страсти после того, как Мило Джуканович привел Черногорию в НАТО, оторвал от Сербии, сделал партнером албанской "Республики Косово", задавил репрессиями антизападную оппозицию.



Казалось, после арестов и уголовного преследования видных оппозиционных лидеров, особенно по сфабрикованному делу о попытке государственного переворота, триумфу Джукановича уже ничто не помешает, но вдруг заговорил крупнейший черногорский финансист, владелец Atlas Group Душко Кнежевич. Заговорил на безопасном расстоянии, находясь в Великобритании.



Собственно, разоблачения Кнежевича начались еще девять лет назад, когда он обвинил своего бывшего партнера по бизнесу Мило Джукановича в убийстве хорватских журналистов Иво Пуканича и Нико Франьича. До этого Пуканич, будучи совладельцем информационного холдинга, регулярно публиковал статьи-расследования, посвященные участию Джукановича в контрабанде сигаретами на территории Югославии (Сербии и Черногории). Доход от нелегальной торговли табачными изделиями в 1990-е годы формировал чуть ли не половину черногорского бюджета, и эти деньги шли в основном на нужды местной правящей верхушки. Тогда Джуканович виртуозно отбился от обвинений, заявляя, что после разрыва с его прежним боссом Слободаном Милошевичем его, Джукановича, хотят устранить политически, как ранее устранили физически такого же демократа, сербского премьера Зорана Джинджича...



В Вашингтоне контрабандиста Джукановича поддержали. Против итальянского прокурора Джузеппе Шелзи, которой вел дело о связи Джукановича с итальянской мафией, нелегально поставлявшей сигареты в Черногорию, обвинили в злоупотреблении служебным положением, и дело было закрыто....



Теперь Кнежевич рассказывает, что, когда в Москве по запросу Сербии арестовали в 2008 году через Интерпол швейцарского предпринимателя сербского происхождения Станко Суботича, фигуранта все того же "табачного дела", он, Кнежевич, по просьбе Джукановича заплатил 50 тыс. евро адвокату, чтобы тот добился освобождения арестованного.



Однако все это было давно, а потом дружба Джукановича и Кнежевича разладилась. Первый конфликт произошел вокруг знаменитого лечебно-оздоровительного комплекса "Мельине" площадью в 50 тыс. кв. метров в Герцог-Нови на Адриатическом побережье Черногории. Инициатива начала войны между бывшими партнерами принадлежала Джукановичу, захотевшему лишить Кнежича его черногорских активов, в первую очередь Atlas Banka и комплекса "Мельине". Против Кнежевича было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег на сумму свыше полумиллиарда долларов и неуплате налогов, а его самого, благоразумно укрывшегося в Лондоне, объявили в розыск. Британия Кнежича не выдаст, владелец Atlas Group – фигура в мировом бизнесе не рядовая; он близок к клану Клинтонов, регулярно участвует в вашингтонских "молитвенных завтраках" в Вашингтоне. И, осев сейчас на Британских островах, Кнежич продолжает раскручивать клубок – рассказывает все новые истории о прогнившем от криминального бизнеса и коррупции режиме Джукановича…



Самый громкий резонанс в последнее время получило представленное Кнежичем видео 2016 года, где бывшему мэру Подгорицы, функционеру партии Джукановича, передают 97 тыс. 500 евро в конверте на проведение избирательной кампании.... В Черногории эта история, получившая название "Афера "Конверт"", вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Даже неформально подчиненное Джукановичу (как и все остальные государственные ведомства) Агентство по профилактике коррупции было вынуждено отреагировать: правящей партии предписано вернуть полученные на избирательную кампанию деньги в бюджет, на партию наложен также штраф в 20 тыс. евро.



Для черногорской оппозиции, протестующей против членства их страны в НАТО, "Афера "Конверт"" послужила сигналом к выступлению. В субботу, 16 февраля, несколько тысяч человек прошли в Подгорице маршем от места, где состоялась передача взятки, мимо зданий парламента, правительства, центрального банка до главного офиса правящей партии. Манифестанты несли лозунги "Свобода народу – стоп криминалу!", "Отставка!", "Мило, ты лжец!". Оппозиционеры намерены повторять свой марш каждую субботу, пока Джуканович и его команда не уйдут в отставку. Одновременно оппозиционная Социал-демократическая партия инициировала в парламенте слушания по вопросу об отставке руководства страны. Первые дебаты на эту тему состоялись 21 февраля.



"Власть, выходящая из конверта, преследует только одну цель – разрушить Черногорию", – сказал в ходе прений глава черногорских социал-демократов Ранко Кривокапич. "Готовность поборников суверенитета (независимости от Сербии. – А.Т.)… признать лидером такого откровенного бандита, как Джуканович, может привести к тому, что Черногория попросту пойдет ко дну", – заявил, солидаризуясь с Кривокапичем, глава Демократического фронта Черногории Небойша Медоевич.



По словам Душко Кнежевича, он опубликовал только 20% имеющегося у него компромата, и борьба с "криминальным спрутом", как он теперь называет режим Джукановича, будет продолжена. Однако сам Джуканович в недавнем двухчасовом интервью для местного телевидения заявил, что в отставку ни за что не уйдет. Он рассчитывает на поддержку западных "хозяев игры", которых его криминальная биография до сих пор вполне устраивала. Впрочем, мало ли что еще может всплыть в начавшейся борьбе с "криминальным спрутом"...