Тимошенко пообещала Порошенко импичмент, Ляшко предложил расстрел, - Т.Ивженко

22:32 26.02.2019

Оппозиция обвиняет президента Украины в госизмене



Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во вторник в Верховной раде объявила, что оппозиция начинает процедуру импичмента президента. Поводом послужили обнародованные накануне данные журналистского расследования о коррупционных схемах при закупках для армии. Эксперты допускают, что скандал заблокирует работу парламента. В противном случае за месяц до выборов Петр Порошенко может оказаться в безвыходной ситуации.



Разгорающийся скандал – самый громкий и чувствительный для общества накануне выборов. "Президент, который сделал военную тематику одним из козырей своей предвыборной кампании, который выдвинул лозунг "Армия. Язык. Вера", как оказалось, на самом деле отдал эту самую армию на растерзание своим ручным крысам, которые пять лет наживались на войне и выкачивали из оборонной промышленности миллиарды гривен, пока армия испытывала нехватку самого необходимого", – так описал ситуацию Егор Фирсов, экс-депутат, который несколько лет тому назад со скандалом вышел из фракции "Блок Петра Порошенко". Сейчас он член команды экс-министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, баллотирующегося на пост президента.



Команда журналистских расследований Bihus.info раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой причастны должностные лица, приближенные к президенту Петру Порошенко. Накануне они сообщили, что еще осенью получили от анонимного источника материалы о схемах хищений на закупках для армии. Несколько месяцев проверяли данные, а сейчас обнародовали результат. "В расследовании говорится, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, его друг и безнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей в Украине. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие", – коротко изложило суть материалов издание "Левый берег". Украинские СМИ уточнили, что Олег Гладковский ранее был бизнес-партнером Петра Порошенко.



Президентская команда перешла в контрнаступление. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко пригрозила журналистам судом. Она заявила, что обнародованная сейчас информация уже проверялась следователями в 2015–2016 годах и не получила подтверждения.



На том же настаивали в "Укроборонпроме". В заявлении госконцерна отмечается, что журналисты использовали фрагменты расследования, проводившегося несколько лет тому назад. И не обратились в госорганы для проверки данных.



Члены пропрезидентской фракции в парламенте заявляли журналистам, что скандал искусственно раздувается командой Юлии Тимошенко, которую СБУ заподозрила в попытке подкупа избирателей. Глава этой фракции Артур Герасимов заявил, что Тимошенко сотрудничает с "кураторами из России", которые якобы принимали участие в работе штабов Владимира Жириновского и Владимира Путина. Чтобы отвлечь внимание от этого скандала, Тимошенко, по словам соратников Порошенко, инициировала другой.



Лидер "Батькивщины", взяв слово сразу после главы фракции БПП, сказала: "Истерикой команды Порошенко удовлетворена… Когда выяснилось, как они обворовывают армию, они решили поговорить о своих фейковых провокациях… Кто пытается подкупить избирателей, и так все знают – вся Украина говорит о "Петровой тысяче"…"



Юлия Тимошенко объявила, что ее фракция и другие оппозиционные силы начинают процедуру импичмента президента: "То, что раскопали журналисты, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины – это государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны".



Почти сразу же последовал комментарий руководителя департамента информационной политики администрации президента Владимира Горковенко, который высмеял намерения оппозиции. "Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история!" – сказал он Радио "Свобода". В Украине действительно нет закона "Об импичменте президента". Норма о такой процедуре есть в Конституции, но все детали требовалось выписать в отдельном законе. Президенты Украины всегда противились его принятию. На майдане 2013–2014 годов политики, перехватившие власть у Виктора Януковича, поклялись утвердить закон одним из первых решений, но до сих пор не сделали этого.



Во вторник Тимошенко потребовала рассмотреть законопроект безотлагательно. Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, обычно противостоящий Тимошенко, на сей раз поддержал ее, как и представители других политических сил. Ляшко заявил с трибуны парламента: "Порошенко и его друзья воруют у армии. Если данные журналистского расследования – правда, то это грандиозное преступление и государственная измена, за которую Порошенко следует… расстрелять!" Лидер Радикальной партии поддержал идею немедленного голосования за закон об импичменте. И предложил, не дожидаясь голосования, создать в Верховной раде следственную комиссию (она предусмотрена статьей Конституции об импичменте президента).



Эта тема звучала почти в каждом выступлении, ведь украинский парламент вчера рассматривал законопроекты, связанные с обороной и госбезопасностью. Председатель Верховной рады Андрей Парубий, по словам Тимошенко, отказался менять повестку дня. В зале было мало депутатов, чтобы принять какое-либо решение. Оппозиция стала быстро координировать действия, чтобы подготовиться к атаке в среду-четверг.



Днем появилась информация о том, что фигурант скандала Гладковский-старший сам обратился в Главную военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с требованием как можно скорее проверить информацию, приведенную в журналистском расследовании. Пресс-служба президента Украины тут же сообщила, что Петр Порошенко поддержал решение Олега Гладковского и "требует от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наши деньги", – для опровержения или подтверждения обнародованного".



Для украинского общества вопросы, связанные с поставками для армии, являются болезненными. В 2014 году почти каждый житель страны так или иначе принимал участие в обеспечении ВСУ самым необходимым. До сих пор продолжают работу волонтерские организации, которые, кстати, в отличие от органов власти пользуются высоким уровнем доверия украинцев. Эмоций добавляет то, что за пять лет многие семьи потеряли близких и друзей в Донбассе. Реакцию рядовых граждан традиционно уловил занимающий первое место в президентском рейтинге актер и шоумен Владимир Зеленский. Он обнародовал видеообращение: "Люди, пришедшие к власти на крови, "зарабатывают" на крови". Зеленский жестко высказался о главном предвыборном лозунге Порошенко "Армия. Язык. Вера": "Я сейчас понял, о чем речь: разворовать армию, искусственно разделить людей по языковому признаку… Потому и веры вам (команде Порошенко. – "НГ") нет".



Собеседник "НГ", попросивший не упоминать его имя, отметил, что в Верховной раде пропрезидентская фракция может остаться в одиночестве: "Коррупция на закупках для армии, если информация подтвердится, слишком чувствительная тема. Даже "Народный фронт", который входит в состав коалиции с БПП, не станет прикрывать такие вещи. Депутаты вполне могут создать следственную комиссию, вынести на голосование законопроект об импичменте…" По его словам, Порошенко вынужден будет либо подписать этот закон, обеспечив себе проблемы на выборах; либо ветировать, тем самым подкрепив подозрения.



Киев



Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

26.02.2019