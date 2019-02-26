Дамаск дрейфует от Москвы в сторону Тегерана, - В.Мухин

00:01 27.02.2019

РФ не должна допустить нового сирийско-израильского конфликта



В понедельник президент Сирии Башар Асад посетил Тегеран, где встретился с руководством Ирана. Это был первый его визит в Исламскую Республику Иран (ИРИ) с 2011 года, то есть с начала сирийского кризиса. Судя по заявлениям духовного лидера ИРИ Али Хаменеи, Тегеран против плана создания буферной зоны на севере Сирии, что активно обсуждают страны, входящие в американскую коалицию, а также руководство России и Турции. Хаменеи расценил "создание буферной зоны как заговор США".



Днем ранее позицию РФ по буферной зоне в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.



По его словам, "в настоящий момент военные досогласовывают окончательный формат буферной зоны на границе Сирии и Турции с учетом позиции Дамаска и максимально возможным учетом интересов Анкары". При этом глава российского дипломатического ведомства отметил, что в создаваемой буферной зоне может быть развернута российская Военная полиция.



Лавров признал, что "сирийское правительство протестует против пребывания турецких военных на территории государства". Но не пояснил, что именно Турция и РФ "досогласовывают в формате буферной зоны". Как не раз заявляла Анкара, именно турецкие войска планируют ее патрулировать. Этот вопрос, как известно, обсуждается Анкарой и Вашингтоном. Россия в этом диалоге не участвует. Действия Ирана в Сирии рассматриваются Израилем и многими странами международной коалиции во главе с США как враждебные. Для Дамаска вполне убедительной является позиция Тегерана, который, как и режим Башара Асада, отвергает всякие буферные и оккупационные зоны и требует вывода иностранных войск из Сирии.



Между тем пока на официальном уровне ни от Дамаска, ни от Тегерана никаких претензий к Москве и Анкаре по поводу их совместных планов действий на севере-востоке Сирии не поступало. Однако уже видно, что определенные скрытые противоречия есть не только в рамках "астанинского формата", но и между Москвой и Дамаском. После того как сирийские средства ПВО сбили в сентябре 2018 года российский разведывательный самолет Ил-20, президент РФ Владимир Путин лишь однажды провел телефонный разговор с Башаром Асадом, сказав ему, что в гибели самолета и российских военных виноват Израиль. А также, что "Россия будет развивать сирийскую систему ПВО и передаст Сирии современный комплекс С-300".



Однако, похоже, сирийские войска еще не освоили зенитные ракетные системы С-300. Регулярные воздушные атаки Израиля на иранские объекты в Сирии пока остаются безнаказанными. И не ясно, связано ли это с низким боевым мастерством сирийских зенитчиков, или же Москва еще не давала добро на применение ЗРС С-300 против самолетов Израиля. В то же время Москва пошла на возобновление активных контактов с Тель-Авивом. Как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже сообщил, что намерен обсудить 27 февраля в Москве действия Ирана в Сирии с Владимиром Путиным.



"В среду я встречусь с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Мы провели телефонный разговор перед нашей встречей, и, конечно, тема Ирана стоит во главе наших обсуждений. Я буду обсуждать с ним развитие событий в регионе и иранскую агрессию", – цитирует высказывания Нетаньяху его пресс-служба.



"Мы также обсудим усиление механизма координации между военными России и Израиля с целью сохранения стабильности и предотвращения ненужных трений в регионе, – добавил премьер. – Эти переговоры важны для безопасности и Армии обороны Израиля, и также очень важны для Государства Израиль".



"Позиции Ирана в Сирии укрепляются, – сказал "НГ" военный эксперт генерал-полковник Юрий Неткачев. – И слова секретаря Высшего совета безопасности страны Али Шамхани о том, что Иран на 90% выполнил цели, намеченные в Сирии, и что Израилю не удалось оказать Тегерану серьезного противодействия, мне кажется, соответствуют истине". При этом генерал отметил, что "усиление позиций Ирана близ границы с Израилем, тем более создание им в Сирии военных баз и объектов, не вполне соответствуют геополитическим интересам России и укреплению мира на Ближнем Востоке". "Если Дамаск во всем начнет следовать в фарватере интересов Тегерана, новой войны Сирии с Израилем не избежать. Но России этого не нужно", – отметил эксперт.



По мнению Неткачева, Тель-Авив можно было бы использовать как посредника в диалоге Анкары с курдским руководством, а также при обсуждении вопросов политического устройства Сирии и принятия ее новой Конституции. "Тогда бы не потребовалось возводить разного рода буферные зоны на сирийско-турецкой границе", – считает эксперт.



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

26.02.19