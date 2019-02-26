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Иранскую дипломатию отдают на откуп "ястребам", - И.Субботин
00:02 27.02.2019

"Ядерная сделка" теряет в Тегеране одного из главных адвокатов

Выстраивая свою политику на иранском направлении, России теперь, похоже, придется ориентироваться исключительно на позицию ультраконсервативных элит в Тегеране. Фракция условных реформаторов пустеет и выбрасывает перед своими оппонентами белый флаг. Об этом свидетельствует внезапное заявление главы МИД Исламской Республики Мохаммада Джавада Зарифа, который объявил об уходе со своего поста. Он считается одной из наиболее умеренных фигур в руководстве страны и одним из основных защитников "ядерной сделки" в разговоре с иранской аудиторией.

Сообщению об уходе, размещенному в Instagram, предшествовал разговор шефа иранской дипломатии с изданием Jomhuri Eslami. Беседа состоялась еще неделю назад, но была опубликована только после заявления Зарифа. Она раскрывает его настоящие мотивы. "Необходимо исключить вопросы внешней политики из партийной повестки и фракционной борьбы", – сказал глава дипведомства Исламской Республики. Он отметил, что в противном случае внутренние распри станут "смертельным ядом" для иранской внешней политики. "Мы должны признать, что внешняя политика должна основываться на национальном доверии, которое требует согласованности, внутреннего консенсусаи, самое главное, она не должна быть следствием фракционного конфликта", – сказал Зариф. Вероятно, этот конфликт и стал импульсом, подтолкнувшим шефа иранской дипломатии к уходу. Иранское агентство Fars пишет, что причиной поданного Зарифом заявления стали разногласия с канцелярией президента Хасана Рухани.

Однако не исключено, что корень решения Зарифа стоит искать в разногласиях с другой "канцелярией". Шеф иранской дипломатии, похоже, даже не был осведомлен о том, что в столицу республики в кои-то веки прибывает президент Сирии Башар Асад. Снимки, сделанные на переговорах сирийского лидера с верховным лидером Ирана Али Хаменеи и с Рухани, свидетельствуют, что главы дипведомства на них не было. Зато был руководитель подразделения "Кудс" в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани. Сулеймани отвечает за зарубежные военные операции иранских и проиранских сил и регулярно контактирует с высокопоставленными представителями других государств, однако вряд ли влиятельный генерал может претендовать на какое-то хотя бы призрачное отношение к дипломатическому корпусу. Встречи такого уровня предполагают, что на них должно присутствовать лицо, курирующее внешнюю политику.

Не исключено, что просьба Зарифа об уходе только порадовала его политических оппонентов в высших эшелонах иранской власти, в том числе – КСИР. Трудно сказать, что в военно-политической организации, влияние которой на процессы внутри республики, вероятно, становится безапелляционно сильным, дорожили результатами работы министра и старались помочь ему вытащить Иран из международной изоляции после заключения многосторонней сделки по ядерной программе республики. Впрочем, сторонники Зарифа захотели отстоять своего министра сразу после сообщений о его уходе. В иранском парламенте написали целое обращение к Рухани с просьбой оставить Зарифа в должности. Об этом сообщил пресс-секретарь парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Али Наджафи. "На данный момент большинство законодателей подписали письмо", – приводят слова парламентария местные СМИ. Президент Исламской Республики заявление Зарифа не принял.

Но тех, кто пренебрегает неявной мозаичностью политической жизни в Исламской Республике, намерение Зарифа привело в восторг. Госсекретарь США Майкл Помпео в своем Twitter назвал министра иностранных дел и президента Ирана "подставными лицами коррумпированной религиозной мафии". "Наша политика неизменна: режим должен вести себя как нормальная власть", – отметил глава Госдепа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, приветствовал заявление министра. "Зариф ушел, и это – хорошее избавление. До тех пор пока я здесь, у Ирана не появится ядерного оружия", – не преминул заявить премьер. Впрочем, с учетом того, что иранское руководство на переговорах с первыми лицами теперь сопровождает Сулеймани, у США и Израиля вряд ли должны быть поводы для радости. Нет таких поводов и у России, для которой действия иранских ультраконсерваторов отзываются головной болью в Сирии.

Научный сотрудник НИУ "Высшая школа экономики" Юлия Свешникова в разговоре с "НГ" предположила: решение Зарифа может демонстрировать, что противники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), "додавили" министра. "Возможно, он понял, что много сделать на своих позициях не может, везде руки связаны и пора уходить, – говорит Свешникова. – Правительство Ирана сейчас находится в тяжелой ситуации: непонятно, куда двигаться. Власти говорят, что есть план, как дальше противостоять санкциям, но сомнительно, что этот план будет успешен. Зариф, хоть и курирует внешнюю политику, принадлежит к правительству".

Эксперт добавляет: министр был плотно вовлечен в процесс согласования "ядерной сделки". "Этот успех приписывают ему и его команде, – напоминает Свешникова. – Это один из непосредственных участников процесса, из тех, кто упорно работал над решением проблемы, чувствовал свою сопричастность". Так что заявление может стать еще одним гвоздем в гроб "иранской сделки".

Аналитик обращает внимание, что сообщение Зарифа об отставке выглядит тем более неожиданно, что шеф иранской дипломатии, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, говорил вещи правильные, с точки зрения ультраконсервативной части иранского истеблишмента. "Зарифа не считают политиком как таковым – он больше технократ, который выполнял некоторую функцию – функцию умеренного лица в составе иранского руководства, – убеждена Свешникова. – Консерваторы, видимо, продавили свое мнение, согласно которому ничего это "умеренное лицо" хорошего стране не принесло. Не думаю, что можно говорить про какой-то удельный политический вес (министра. – "НГ"). Он был голосом разума, отстаивал на внутриполитической сцене достижения дипломатического фронта, и, думаю, он очень хорошо это делал. В выступлениях у себя дома и за границей Зариф – очень разный, если присмотреться".

Игорь Субботин
26.02.19

Источник - ng.ru
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