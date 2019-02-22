Казахстан: страна социальных паразитов или безответственных чиновников? - САМ

00:49 27.02.2019 В нашей стране уже долгие годы умудряются мирно сосуществовать такие вроде бы противоречивые понятия, как социальное иждивенчество населения и социальная безответственность государства. Совсем недавно мы затронули эту тему, а сегодня решили продолжить начатый разговор, чтобы понять, каковы причины возникновения данного противоречия, каким образом должна быть разграничена ответственность в социальной сфере между государством и населением, какие риски и угрозы несет подобный "конфликт интересов" и к каким последствиям способно привести его игнорирование.



Уразгали Сельтеев, политолог: "В Казахстане говорить о "социальном иждивенчестве" некорректно"



- Объективно говоря, на данный момент такого "конфликта интересов" в Казахстане не может быть. Есть распространенный и устоявшийся тезис: помощь со стороны государства порождает иждивенчество. Но это не про нас. В наших условиях даже употреблять словосочетание "социальное иждивенчество", по меньшей мере, некорректно. Размеры социальных пособий и выплат, которые государство выделяет своим гражданам, не покрывают минимального уровня жизненных потребностей.



Только сейчас власть косвенно начала признавать, что государственная политика в сфере социальной защиты слаба и уязвима. Это четко видно на примере актуализации проблем многодетных семей. К сожалению, поводом послужила трагическая гибель пятерых детей при пожаре в Астане. Более того, следует констатировать, что долгие годы обязательства перед самыми незащищенными слоями населения выполнялись не до конца.

Также цинично звучит риторика власти о том, что рабочие места есть, но работать никто не хочет. Эти места не востребованы, поскольку в регионах уровень зарплат по имеющимся вакансиям ничтожно мал, тем более на фоне роста цен. Неслучайно в прошлом году тогдашний министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова очень честно ответила на вопрос президента о том, как сократить число так называемых "самозанятых" – "нужны новые рабочие места, но пока их нет". То есть это проблема другого свойства.



Стоит отметить, что пособие по безработице в Казахстане люди могут получать, максимум, шесть месяцев при соответствующих условиях.



Проблема социального иждивенчества характерна для развитых стран Евросоюза и США. Там некоторым гражданам гораздо выгоднее не работать, поскольку можно благополучно жить за счет социальных пособий и страховых выплат. В Казахстане же людям приходится рассчитывать только на свои силы. Нет таких условий, чтобы сознательно паразитировать и обеспечивать себе приемлемый уровень жизни за счет государства и других экономических субъектов.



Поэтому обвинения в иждивенчестве и патернализме – это манипулятивная риторика. Как можно говорить об иждивенчестве, если даже "самозанятые", большинство которых следует относить к категории безработных, обязаны с этого года платить налоги в рамках единого совокупного платежа? Скорее, паразитами надо считать представителей крупного бизнеса. Они имеют низкую налоговую нагрузку, несопоставимую с высокими доходами…



С другой стороны, неправильно говорить и о социальной безответственности государства. Работа в этом направлении ведется, но она неудовлетворительна, малоэффективна и используется большей частью в качестве идеологических лозунгов. Социальная политика государства ориентирована в основном на поддержание минимального уровня социально-политической стабильности.



Теперь, когда экономические возможности государства стремительно сужаются, проблемы, связанные с финансированием социальных обязательств, будут только нарастать. Уже видно, как усиливается общественное недовольство. Все упущения и пробелы начинают обнажаться. Ретушировать их, как раньше, уже не удается. Приближается момент, когда власть официально признает наличие социально-экономического кризиса и его усугубление.



Говорить о конкретных рецептах решения накопившихся проблем в условиях, когда узконаправленные интересы внутриэлитных групп ставятся выше интересов государства и общества, не вижу смысла.



В этом и заключается глубинная причина системных сбоев в экономической и социальной политике. Проще говоря, по счетам не платят те, кто должны это делать.



Айман Жусупова, эксперт ИМЭП при Фонде первого президента РК: "Игнорирование "конфликта интересов" чревато негативными последствиями"



- Со времени распада СССР прошло уже почти тридцать лет, выросло новое поколение казахстанцев, но мышление большинства населения так и осталось на том же "советском уровне", когда государство играло роль "основного кормильца". И удивляться этому не стоит. Менталитет граждан не может кардинально измениться за столь короткий по историческим меркам период.



Казахстан к моменту распада Советского Союза не имел опыта существования в рыночных условиях, в отличие, например, от стран Восточной Европы, где рыночные отношения стали спонтанно зарождаться еще в начале XIX века. Даже после вхождения в советский блок там развивался малый и средний бизнес, а после прокатившейся в конце 1980-х годов волны "бархатных революций" была создана широкая сеть образовательных курсов прикладной направленности. Людей обучали правилам ведения бизнеса в рыночных условиях (речь идет о так называемом непрерывном образовании, которое охватывает все возрастные группы). Это были весьма действенные механизмы адаптации граждан к новым видам деятельности. Казахстанцам же не довелось получить такой опыт развития - отчасти, может, потому, что роль непрерывного образования у нас всегда недооценивалась и продолжает недооцениваться до сих пор.



На состоявшемся в конце прошлого года обсуждении за "круглым столом" в ИМЭП социолог Гульмира Илеуова предложила свое объяснение тому, с чем связано социальное иждивенчество в Казахстане: население апеллирует к государству в силу того, что другого арбитра (гаранта защиты интересов), кроме государства, у граждан нет – им больше не на кого рассчитывать. С этим выводом тоже трудно не согласиться. Но вот что касается государства, то его действия не соответствуют ожиданиям населения в полной мере. Проводимая им социальная политика основана большей частью на социальных выплатах, при этом показатели, на которых они базируются (прожиточный минимум, минимальный размер заработной платы, месячный расчетный показатель и др.), уже не отвечают реалиям сегодняшнего дня и требуют пересмотра.



А еще стоит отметить, что такие характеристики, как патернализм, отсутствие инициативы, надежда на государство, присущи не только населению, но и чиновникам, о чем, в частности, заявляли эксперты по результатам исследования ИМЭП, проведенного в прошлом году.



Понятно, что ситуацию нужно менять. И здесь, как бы это банально ни прозвучало, должно быть встречное движение. То есть определенные шаги необходимо совершить обеим сторонам - и власти, и населению. Но начать должно все-таки государство, поскольку именно оно призвано создавать максимально комфортные условия для граждан во всех сферах жизнедеятельности. Хотя бы для того, чтобы потом сказать: мы сделали все, что могли, а теперь дело за вами - проявляйте инициативу, предприимчивость, действуйте сами.



Свести к минимуму патерналистские установки, повысить степень ответственности граждан за свою жизнь и благополучие можно в том случае, если граждане будут иметь возможности для получения качественного и доступного образования, медицинских услуг, будут защищенными в правовом смысле. С этой точки зрения необходимо создание оптимальных условий для людей, которые хотят выпускать новые продукты, товары, предлагать и реализовывать идеи, инновации, развивать предпринимательство. При этом, поскольку сегодня правила игры полностью диктует государство, важным условием успешного развития страны, преодоления разногласий между ожиданиями государства и граждан, является соблюдение принципов меритократии, наличие реально работающих социальных лифтов - когда в элиту будут рекрутироваться поработавшие на местах, прошедшие все ступени карьерного роста профессионалы своего дела.



Огромное значение имеет и налаживание качественной обратной связи, действенных механизмов и каналов взаимодействия власти с обществом, которые будут выгодны обеим сторонам. Управленческая система, бюрократический аппарат в целом должны быть нацелены на работу ради общества и государства, носить не замкнутый, а более открытый характер, не зацикливаться исключительно на контрольных функциях. Также необходима ответственность, в том числе персональная, управленцев всех уровней за реализацию текущих программ развития.



Стоит отметить, что понятие "политическая ответственность" является сложным, неоднозначным феноменом, на который влияют самые разные факторы. Во многих странах, например, разграничивается личная и служебная вина государственных служащих. Также свое влияние оказывают ценности того или иного общества. В Казахстане феномен "политической ответственности" еще не институализирован, он требует своего осмысления, изучения. Его четкое понимание и адекватное восприятие позволят выстроить конструктивный диалог между обществом и государством.



Уже сегодня и власть, и граждане понимают, что отсутствие качественной коммуникации между ними серьезно тормозит развитие страны, что игнорирование, как вы выразились, существующего "конфликта интересов" чревато негативными последствиями. С одной стороны, это может выразиться в неприятии, игнорировании либо отторжении населением государственных проектов и программ. С другой стороны, граждане могут просто саботировать свои обязательства – например, связанные с выплатой налогов. И тогда в лучшем случае мы так и продолжим топтаться на месте, придавленные существующим грузом социальных противоречий. А в худшем случае подобная ситуация может привести к отчуждению населения от власти, государства, к девальвации еще сохраняющихся в обществе идей и принципов социальной справедливости, к правовому нигилизму, росту протестных настроений, социальным потрясениям.



Автор: Асель Омирбек

22/02/19 Источник - camonitor.kz

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