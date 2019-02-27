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Меч теперь на стороне Пакистана. Исламабад готов ответить на авиаудары Индии, - С.Строкань
08:22 27.02.2019

Конфликт Индии и Пакистана - двух ядерных государств Южной Азии - переходит в горячую фазу. В ночь на вторник ВВС Индии нанесли массированный удар по находящемуся на пакистанской территории лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), которая ранее взяла на себя ответственность за теракт в индийском штате Джамму и Кашмир. В Исламабаде назвали бомбардировки агрессией и привели армию в состояние полной боевой готовности. Опрошенные "Ъ" эксперты уверены: действия индийской стороны обусловлены приближающимися всеобщими выборами, которые фактически станут референдумом о доверии действующему премьер-министру Нарендре Моди и его националистической "Бхаратия джаната парти".

Удар индийских ВВС по пакистанской территории, в котором были задействованы 12 многоцелевых истребителей Mirage 2000, был нанесен утром во вторник. Как заявил секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале, целью были кашмирские боевики, базировавшиеся в крупнейшем лагере группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), которая ранее взяла на себя ответственность за теракт в индийском штате Джамму и Кашмир. По утверждению индийских военных, использование высокоточного оружия позволило избежать жертв среди мирного населения. В то же время, как следует из заявлений индийских официальных лиц, было уничтожено 300 боевиков "Джаиш-е-Мухаммад", а тренировочный лагерь группировки, находившийся в лесистой местности, был стерт с лица земли.

Напомним, что жертвами теракта в Джамму и Кашмире стали 45 индийских военнослужащих (см. "Ъ" от 19 февраля).

Однако в Дели четко дают понять: операция ВВС Индии, осуществленная на пакистанской территории, не должна рассматриваться как отложенная на полторы недели акция возмездия, и ее главной целью было предотвращение новых терактов, совершаемых с территории соседнего Пакистана.
"К нам поступила достоверная информация о том, что группировка готовила другие террористические атаки с участием смертников в различных частях страны, тренируя джихадистов для этих целей. В свете неминуемой угрозы превентивный удар был абсолютно необходим",- пояснил Виджай Гокхале. Индийский дипломат призвал правительство Пакистана "выполнить взятые на себя обязательства" - лишить кашмирских боевиков возможности и дальше использовать территорию страны в качестве плацдарма для нападения на Индию.

В то время как в Дели дают понять, что теперь мяч находится на стороне Исламабада, пакистанская сторона не намерена оправдываться и демонстрирует готовность к любому сценарию, вплоть до военного конфликта.

Индия осуществила агрессию против Пакистана. Индийские самолеты пересекли линию контроля. Исламабад сохраняет за собой право на самооборону и соответствующий ответ",- предупредил глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши.

Сообщив о том, что вооруженные силы страны находятся в полной боевой готовности, он обвинил Индию в "агрессивных действиях ради политической выгоды, угрожающих миру в регионе".

Обвинения в адрес Индии прозвучали и в ходе состоявшегося в Исламабаде экстренного заседания Совета национальной безопасности Пакистана под председательством премьер-министра Имрана Хана. Пакистан дал понять: ни о каких шагах навстречу Индии, требующей закрыть лагеря боевиков, не может идти и речи. Ответственность за эскалацию Исламабад возлагает на Дели.

Представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур изложил в Twitter свою версию случившегося, кардинально отличающуюся от версии индийской стороны. Как следует из разъяснений высокопоставленного пакистанского военного, индийские самолеты были вынуждены свернуть свою операцию, якобы избегая столкновения с ВВС Пакистана. "Индийские самолеты вторглись в район Музаффарабада. Столкнувшись со своевременным и эффективным ответом со стороны ВВС Пакистана, они сбросили топливные баки и улетели назад",- сообщил Асиф Гафур, впрочем, не уточнив, о каких ответных действиях ВВС Пакистана идет речь.

Резкое обострение ситуации в разделенном между Индией и Пакистаном Кашмире поставило страны, воевавшие дважды в своей истории, на порог нового полномасштабного противостояния.
В то же время опрошенные "Ъ" эксперты считают, что, несмотря на реальную угрозу новой большой войны в Азии, радикального сценария удастся избежать.

"После недавнего теракта в штате Джамму и Кашмир у индийского руководства не было иного выбора, кроме ответного удара по лагерю кашмирских боевиков. Одним из факторов, предопределившим индийский ответ, стали намеченные на апрель-май парламентские выборы в стране. Избиратели ждут от премьер-министра Моди, представляющего националистическую "Бхаратия джаната парти", решительных действий по обеспечению безопасности страны. В этой ситуации Моди не мог позволить себе сидеть сложа руки",- пояснила "Ъ" руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян. Впрочем, по мнению эксперта, индийская сторона не пойдет на дальнейшую эскалацию:

Премьер Моди избрал не самый жесткий вариант ответа, и это свидетельствует о том, что война с Пакистаном не входит его планы".

Схожего мнения придерживается индийский политолог Винай Шукла. "Сразу после прихода к власти в 2014 году Нарендра Моди пытался запустить процесс нормализации отношений с Исламабадом. И этот сценарий спустя какое-то время, после того как уляжется пыль и приумолкнут грозные заявления с обеих сторон, может вновь оказаться востребованным",- заверил собеседник "Ъ".

Сергей Строкань
27.02.19

Источник - коммерсант
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