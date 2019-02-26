 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индо-пакистанский инцидент. Члены "ядерного клуба" снова на грани войны, - А.Шарковский
08:27 27.02.2019

Индийские ВВС внезапно нанесли бомбовый удар по территории Пакистана

Многоцелевые истребители "Мираж 2000" (Dassault Mirage 2000) индийских ВВС утром 26 февраля уничтожили лагерь исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад", находившийся вблизи пакистанского населенного пункта (н.п.) Балакот, в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщила индийская телекомпания NDTV. Вооруженные силы обеих стран приведены в высшую степень боеготовности.

По сообщениям индийских СМИ утром во вторник 12 истребителей четвертого поколения Dassault Mirage 2000 атаковали несколько целей, находящихся на территории Пакистана. Акция длилась не более 90 сек. Средства ПВО Исламской Республики были захвачены врасплох и не успели на нее отреагировать. Атака началась в 3.30 по местному времени. Удар по лагерю исламистов в районе н.п. Балакот был нанесен между 3.45 и 3.53 утра.

Атака цели в районе города Музаффарабад (находится на территории штата Джамму и Кашмир, примерно в 23 км на юго-запад от Балакота) производилась в промежутке времени от 3.48 до 3.55. И удар по объекту в районе н.п. Чакоти (находится примерно в 47 км на юго-запад от города Музаффарабад) был нанесен в пределах от 3.58 до 4.04. Главной целью индийских самолетов был лагерь в районе Балакота, который находится всего в 103 км на северо-северо-восток от Исламабада, пакистанской столицы. Столь вопиющая наглость соседа привела военно-политическое руководство Исламской Республики с состояние ярости. Представитель Минобороны Пакистана генерал-майор Азиф Гафур заявил, что ВВС страны отреагировали на индийскую агрессию немедленно и отогнали индийские самолеты. Последние успели вторгнуться на территорию Исламской Республики лишь на 3–4 мили и наспех бесцельно сбросить бомбы, поэтому ни разрушений, ни жертв – нет.

Индийская сторона, в свою очередь, сообщает об успехе операции. Лагерь в районе Балакота, который находился в лесу на вершине холма, вдали от населенных пунктов, был полностью уничтожен. Индийские истребители сбросили на него шесть 1000-килограмовых управляемых авиабомб с лазерным наведением. При этом погибли 325 террористов, в том числе инструкторы и члены руководства группировкой "Джаиш-е-Мухаммад". Советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджит Доваль на заседании Комитета кабинета правительства по безопасности сообщил, что уничтожен был не простой лагерь. В ходе операции вместе с рядовыми террористами погибли 25 представителей командования исламистской организации, в том числе и те, что планировали и осуществляли теракт в Пулваме. Также отмечалось, что операция была необходима, поскольку индийская разведка получила точные данные о подготовке группировкой "Джаиш-е-Мухаммад" новых терактов на территории Индии. К тому же нападение смертников-исламистов на автоколонну Центральных резервных сил полиции Индии, в результате которого погибло более 40 силовиков, должно быть отомщено. Дели возмутило то, что Исламабад никак не отреагировал на требование уничтожить организаторов этого теракта. Более того, индийские военные получили доказательства причастности Пакистана к данному нападению. К тому же база "Джаиш-е-Мухаммада" размещалась в гостиничном комплексе с комфортными корпусами и бассейном (вблизи Балакота), который, собственно, и был уничтожен индийскими истребителями.

Ядерные державы Пакистан и Индия снова находятся на грани войны. Стороны привели свои вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности.

Александр Шарковский
Заместитель ответственного редактора НВО
26.02.19

Источник - независимая газета
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