Конец "мультикультурализма"? Националисты завоевывают Европарламент

08:42 27.02.2019

Согласно предварительным опросам, проведенным Европейским парламентом, две ведущие фракции – Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов, – которые определяли политику объединенной Европы с 1979 года, в будущей легислатуре уже не будут иметь абсолютного большинства голосов. Настроения избирателей изменились: они склоняются в сторону тех партий, которые выступают за защиту суверенитета отдельных стран-членов ЕС.



Предполагается, что Европейская народная партия опустится с 217 до 183 мест в парламенте, социалисты и демократы – с 186 до 135, консерваторы – с 52 до 45, "зеленые" – с 52 до 45, тогда как либералы, напротив, поднимутся с 68 до 75 мест, а фракции "Европа за свободу и прямую демократию" и "Европа наций и свобод" (в них входят движение "Пять звезд" и партия "Лига Севера", находящиеся сейчас у власти в Италии) – поднимутся соответственно с 41 до 43 и с 39 до 59 мест.



Националистическая "Лига Севера", имеющая на сегодняшний день 32,4% голосов избирателей, может оказаться первой итальянской партией с самым большим числом евродепутатов, уступая только немецкой коалиции, возглавляемой Ангелой Меркель.



Средства массовой информации забили тревогу: националисты набирают силу, и, если к ним присоединятся консерваторы-"совранисты" и ряд других мелких партий, то они смогут образовать большую коалицию, способную парализовать в парламенте работу социалистов.



До выборов в Европарламент (23-26 мая) остается время и, как не раз бывало, политика еще может преподнести немало сюрпризов. Однако эти "сюрпризы" скорее всего окажутся неприятными для традиционных партий, поскольку – и это неоспоримый факт! – они не смогли вовремя уловить изменение в настроениях людей и по большей части утратили их доверие.



Во Франции, по предварительным данным, на первое место выходит Национальный фронт Марин Ле Пен. Партия "Фидес" венгерского премьер-министра Виктора Орбана, считающегося в Европе "антилибералом", близка к 50% голосов. В будущем Европарламенте впервые не будет представлена Великобритания. Общее число мест в силу этого сократится с 751 до 705, и освободившиеся места английских консерваторов имеют все шансы занять представители партии "Право и справедливость" бывшего премьер-министра Польши Ярослава Качиньского, на которого руководство Евросоюза тоже смотрит косо из-за его националистических настроений.



Вообще голоса из Восточной Европы могут быть решающими для следующей легислатуры Европарламента, и это-то как раз пугает тех, кто хотел бы управлять Европой по-старому. Именно страны Восточной Европы в большинстве своем воспротивились навязываемой им из Брюсселя политике "мультикультурализма", отказавшись принимать у себя нелегальных иммигрантов, и сохранили приверженность традиционным ценностям.



Немало будет зависеть и от голосов Юга Еврозоны, особенно от результатов выборов в Испании и Греции, где также растет недовольство европейским руководством, и как следствие – сепаратистские тенденции, которые усились после того, как Италия закрыла иммиграционные центры, и поток нелегалов из Африки устремился именно в эти две страны.



Подводя итоги предварительного расклада сил в будущем Европарламенте, можно констатировать, что Европа подходит к выборам растерянной и не готовой, без единой политики, без общих целей, не умея быстро и адекватно реагировать на вызовы времени.



Традиционные партии запугивают людей возрождением фашизма, национализма и даже расизма. Во время своего недавнего визита в Грецию об этой опасности говорила и канцлер Германии Ангела Меркель. Но что же сделали партии либерального и демократического толка, чтобы предотвратить эту опасность?



С 90-х годов прошлого века, практически сразу же после падения Берлинской стены, в Европе начался демонтаж социальных завоеваний предыдущих десятилетий и перераспределение богатства снизу вверх. Это повлекло за собой обнищание широких слоев населения, начиная со стран бывшего Варшавского договора, к которым впоследствии присоединился весь Юг ЕС.



Эти "преобразования" были проведены крупными транснациональными корпорациями, которые делили между собой сферы влияния с катастрофическими для всей нашей планеты последствиями. Единственной их целью было личное обогащение, и эту политику, породившую бедность и бесправие и отбросившую цивилизованные страны ко временам средневековья, поддержали как раз умеренные партии, прикрывающиеся, как фиговым листком, названиями "социалистическая" или "демократическая", но по сути никакого отношения не имеющие ни к социализму, ни к демократии.



В той же Италии Демократическая партия во время своего недавнего пребывания у власти пыталась провести откровенно антидемократические реформы и зачеркнуть демократические свободы, прописанные в Конституции, действуя по указанию американских банков. Стоит ли удивляться, что к власти в конце концов пришли партии, которые лучше уловили настроения людей?



В чем, собственно, заключается необычайный всплеск популярности партии "Лига Севера" и ее лидера, нынешнего министра внутренних дел Маттео Сальвини? В том, что он наконец-то начал делать то, что давным-давно должны были сделать предыдущие правительства, а именно восстановить доверие людей к закону. Он начал серьезно бороться с нелегальной иммиграцией и с теми криминальными структурами, которые в последние десятилетия сделали себе целое состояние на переброске людей в Европу, что спровоцировало конфликты между европейскими странами и поставило под удар Шенгенское соглашение.



Не в первый раз национализм и "совранизм" набирают силу в Европе, и это случается именно тогда, когда традиционная политика не справляется с возложенными на нее задачами.



Подобные явления свидетельствуют о глубоком кризисе либерального общества. После десятилетий благополучия Европа столкнулась с новой проблемой – попыткой отдельных экономических структур построить общество, состоящее не из индивидуумов, а из простых потребителей товаров, не имеющих ни пола, ни лица, ни национальности.



Подобный "мультикультурализм", конечно, не имеет ничего общего с настоящей культурой, с богатством и разнообразием наследия народов мира. Это абсолютно искусственное явление, порождающее как раз бескультурье и агрессивность. Либеральные ценности оказались мертвы без сохранения народами своего культурного генофонда и без социальной справедливости. Так что будущему Европарламенту предстоит многое переосмыслить из прежних стереотипов, чтобы сохранить Европу единой.



Ирина Баранчеева, Рим

25.02.2019