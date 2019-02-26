Планы и миражи. Палестина настроена непримиримо, - Е.Сатановский

09:21 27.02.2019 Сергей Лавров раскритиковал сделку века



Февраль отмечен активизацией дипломатии на палестинском направлении. Объединительная встреча палестинских организаций прошла безрезультатно. Власти Палестинской национальной администрации (ПНА) и Иордании скоординировали шаги для срыва "сделки века", анонсированной Дональдом Трампом, в очередной раз подтвердив, что единственный фактор, объединяющий арабов, – борьба с Израилем, но не до такой степени, чтобы сгладить противоречия.



С 11 по 13 февраля 2019 года в Москве прошли переговоры представителей палестинских организаций и правящих движений для достижения политического согласия. Организатором с российской стороны был Институт востоковедения РАН. Говоря об этом мероприятии, глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет "поддерживать любые договоренности, которые вы между собой достигнете… Будем всегда поддерживать любые инициативы, ведущие к восстановлению национального согласия палестинцев".



РФ не считает "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) и другие палестинские организации террористическими. При этом, хотя глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания должен был прибыть в Москву 15 января, его визит отменили в связи с "плотным графиком" Лаврова. Надо учесть, что против поездки Хании в Россию резко выступили и Израиль, и глава ПНА Махмуд Аббас.



В преддверии переговоров "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) распространило копии Московской декларации. Основные пункты:



прекращение израильской оккупации и создание независимого арабского палестинского государства на всех территориях, оккупированных Израилем в 1967 году, со столицей в Иерусалиме;

возвращение палестинских беженцев в свои дома на территории Израиля в соответствии с резолюциями ООН и принципами международного права;

опровержение "ложных утверждений" о невозможности преодоления внутрипалестинского раскола и продолжение усилий в достижении национального единства;

"право палестинского народа противостоять оккупации всеми законными методами и средствами", осуждение обвинений в терроризме и включения палестинских партий в список террористических организаций;

приверженность Каирской декларации 2015 года и подписанному в Египте в 2017-м соглашению;

категорический отказ от "сделки века" Дональда Трампа и формулы "экономического мира" или "государства с временными границами";

одобрение отказа многих государств признать Иерусалим столицей Израиля и осуждение США за перенос американского посольства в Иерусалим;

заявление о единстве палестинских территорий и отказ от любых планов, "направленных на отделение сектора Газа от палестинского Западного берега реки Иордан, включая Иерусалим", и необходимость "положить конец несправедливой израильской блокаде сектора Газа";

информирование международного сообщества, включая ООН, Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества и всех региональных структур о подвижках во "внутрипалестинском" диалоге;

признательность России за организацию встречи.

Московскую декларацию должны были подписать 12 участников переговоров, кроме "Палестинского исламского джихада": ФАТХ, ХАМАС, Народный фронт освобождения Палестины (НФОП), Демократический фронт освобождения Палестины (ДФОП), НФОП – Главное командование, Палестинская национальная инициатива (ПНИ), Палестинская народная партия (бывшая Палестинская коммунистическая партия), "Ас-Саика" (баасистская партия), Палестинский фронт освобождения, Палестинский фронт народной борьбы (националистическая партия левого толка) и Палестинский демократический союз.



Однако найти согласие не удалось. Свои подписи под декларацией не поставили не только представитель "Палестинского исламского джихада", но и ХАМАС. Поэтому скрепленный остальными фракциями документ недействителен. И члену ЦК ФАТХ Аззаму аль-Ахмаду пришлось даже извиняться перед руководством России за то, что так вышло. Лидер "Палестинского исламского джихада" Мухаммед аль-Хинди призвал к реформе Организации освобождения Палестины (ООП) и включению в ее состав его партии и ХАМАС в соответствии с достигнутыми ранее соглашениями.



Чехарда в правительстве

Палестинский раскол с 2007 года стал результатом противостояния ФАТХ на Западном берегу реки Иордан во главе с лидером движения и председателем ПНА Махмудом Аббасом (Абу Мазеном) и ХАМАС в секторе Газа. Попытки примириться провалились. Глава ПНА 29 января объявил об отставке "правительства национального согласия" во главе с премьер-министром Рами Хамдаллой, которое будет работать до формирования нового состава кабинета – оно было приведено к присяге 2 июня 2014 года.



" "Сделка века" президента Трампа для решения палестинской проблемы ни у кого, кроме Саудовской Аравии, не вызывает доверия "

Палестинские партии, включая ХАМАС и ФАТХ, в соответствии с "Соглашением о лагере для беженцев на пляже" (Beach Refugee Camp Agreement), подписанным в доме главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа 23 апреля 2014 года, одобрили тогда состав кабинета не без проблем. В правительство вошли 17 министров-технократов (из них пять христиан), не принадлежавших к какой-либо политической партии. Как говорил тогда Аббас, этот кабмин признает Израиль, отказывается от насилия и уважает подписанные соглашения.



Предусматривались возобновление в течение полугода работы Палестинского законодательного совета (ПЗС), реформирование ООП и проведение парламентских, президентских, а также местных выборов. Желание ФАТХ распустить это правительство и сформировать новый кабинет не ограничивается подготовкой к плебисциту в законодательные органы власти: лидеры ФАТХ обвиняют премьер-министра Хамдаллу в кризисах, негативно повлиявших на жизнь палестинцев. Так, Закон о соцобеспечении, вступивший в силу в ПНА с 1 ноября 2018 года, вызвал волну протестов на Западном берегу Иордана.



В январе Хамдалла предложил уйти в отставку и передать управление кабмином Аббасу. Тотчас же лидеры движения ФАТХ начали консультации с фракциями, входящими в ООП, и независимыми деятелями для формирования нового правительства, в которое не войдут представители ХАМАС. Реорганизация последовала за решением Конституционного суда от 12 декабря 2018 года о роспуске ПЗС (в котором по результатам парламентских выборов 2006 года доминирует ХАМАС) и проведении голосования в законодательный орган ПНА в течение шести месяцев. Речи об избрании президента нет, поэтому хамасовцы скорее всего будут настаивать на отказе от выборов, поскольку в этом случае согласие на них означает для руководства ХАМАС признание Махмуда Аббаса как президента Палестины и решения КС о роспуске ПЗС, то есть сдачу позиций.



ЦК ФАТХ активизировал роспуск правительства Хамдаллы после встречи с ним замглавы ФАТХ Махмуда аль-Алуля 24 января в резиденции Аббаса в Рамалле. В ФАТХ планируют назначить главой кабмина своего представителя, хотя ни одна кандидатура пока не согласована. Помимо Махмуда аль-Алуля, "видными кандидатами" являются член ЦК ФАТХ, глава Палестинского экономического совета по развитию и реконструкции Мухаммад Штайе и член ЦК, секретарь исполкома ООП Саиб Эрекат.



Член ЦК ФАТХ Хуссейн аль-Шейх заявил на палестинском телешоу "Сегодняшний вопрос", что на нынешнем этапе для реализации национального проекта и победы в политконфронтации с Израилем необходимо сформировать правительство, состоящее из политических деятелей-государственников. Он призвал к формированию нового кабмина без участия ХАМАС, хотя стремление ФАТХ сформировать палестинское правительство без преодоления внутреннего раскола и реформирования ООП сталкивается с противодействием двух значимых фракций ООП – НФОП и ДФОП. От Аббаса требуют как минимум отказаться от намерений сформировать правительство без ХАМАС и "Палестинского исламского джихада".



В середине декабря 2018 года Палестинский центр политического анализа и исследований общественного мнения (PSR) в сотрудничестве с Konrad-Adenauer-Stiftung в Рамалле провел очередной опрос респондентов на Западном берегу Иордана и в секторе Газа. Относительно межпалестинского примирения 29 процентов участников настроены оптимистично, а 66 – наоборот. Три месяца назад оптимистов было 30 процентов. Работой правительства удовлетворены 23 процента опрошенных, 66 – недовольны. Три месяца назад данный показатель был на том же уровне. То есть палестинцы потеряли надежду на примирение ФАТХ и ХАМАС и подавляющее большинство населения недовольно работой правительства.



Ловушка Трампа

На московских переговорах с представителями палестинских движений Сергей Лавров раскритиковал мирный план администрации США по выходу из палестино-израильского конфликта. "Соединенные Штаты предлагают продвигать новые подходы к решению ближневосточной проблемы, уже более двух лет обещая представить то, что они называют "сделкой века", но в план не входит создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме… что было принято Советом Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеей ООН и зафиксировано в Арабской мирной инициативе", – сказал министр. Что точно отражает отношение администрации президента США к ООН и международному праву как таковому.



В прошлом палестинские лидеры заявляли, что любая инициатива, не подразумевающая создание суверенного палестинского государства на основе границ 1967 года (до шестидневной войны) со столицей в Восточном Иерусалиме, потерпит неудачу. "Имеющаяся у нас информация позволяет нам оценивать будущую сделку, запланированную Соединенными Штатами, как нечто подрывающее все достижения, имеющиеся на сегодня", – добавил Лавров.



Продвижением "сделки века" занимаются зять президента Трампа – Джаред Кушнер и американский посланник на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, опровергший сообщение Fox News о том, что план готов. Было заявлено, что он "близок к завершению, но мы еще будем его дорабатывать". По словам участника переговоров в Москве пресс-секретаря ХАМАС Хусама Бадрана, участники сошлись в неприятии американской инициативы и любых "заговоров с целью ликвидации палестинского дела".



Палестинские представители договорились противостоять "сделке века" Трампа. Глава делегации ХАМАС, первый заместитель главы политбюро Муса Абу Марзук назвал проходивший в Польше саммит по проблемам Ближнего Востока частью американского плана. Что до Ирана, по словам Аззама аль-Ахмада, "несмотря на все наши разногласия с Ираном, мы не принимаем тех, кто пытается нас завербовать против него. Израильская оккупация является причиной всех кризисов в регионе".



Развитие ситуации на палестинских территориях свидетельствует, что не может идти речи о перемирии между враждующими движениями. ХАМАС старается возобновить насилие на границе с Израилем на фоне растущей критики этого со стороны жителей сектора Газа. В то же время Иордания и ПНА создали совместный совет по управлению Храмовой горой и святыми местами Иерусалима как подготовительный шаг к срыву трамповского плана урегулирования палестино-израильского конфликта.



Согласно высказываниям высокопоставленных представителей правящего в ПНА ФАТХ Рамалла и Амман активизировали сотрудничество в ожидании обнародования американского мирного почина. Эти шаги основаны на договоренности, достигнутой королем Иордании Абдаллой II и Махмудом Аббасом в августе 2017 года после кризиса, вызванного установкой израильскими властями металлоискателей при входах на Храмовую гору в Иерусалиме.



Абдалла II во время визита в официальную резиденцию главы ПНА в Рамалле договорился с Аббасом о создании совместного комитета по стратегической координации действий на Храмовой горе. По указанию иорданского монарха его правительство одобрило расширение исламского совета ВАКФ с 11 до 18 членов. Впервые наряду с проиорданскими деятелями в него войдут высокопоставленные представители ПНА и ФАТХ, чего Иордания избегала с 1994 года.



В 1967 году после шестидневной войны Старый город Иерусалима со святыми местами перешел от Иордании к Израилю, но монарх и мусульманский ВАКФ сохранили за собой особый статус, управление Храмовой горой и финансирование фонда заработной платы ВАКФ. Хашимитское королевство в мусульманском мире выступает защитником исламских святынь в Иерусалиме. По мирному договору с Израилем от 1994 года Абдалла II – хранитель святых мест.



В руководстве ФАТХ говорят, что в Иордании и ПНА опасаются, что "сделка века" Трампа предполагает передачу контроля над "священным бассейном" в Восточном Иерусалиме, включающим Храмовую гору, совместной арабской администрации и предоставление Саудовской Аравии особого статуса в мечети "Аль-Акса". Решение от 14 февраля, в результате которого произошло расширение Совета исламского ВАКФ и святых мест в Иерусалиме, было направлено на срыв этих планов.



Наиболее высокопоставленным представителем ПНА в новом составе совета стал министр по делам Иерусалима Аднан аль-Хуссейни. В совет вошли экс-министры здравоохранения и экономики Хани аль-Абедин и Мазен Сонкрут, высокопоставленный деятель ФАТХ в Иерусалиме и советник Аббаса по делам Иерусалима Хатам Абдель Кадир, декан университета "Аль-Кудс" и помощник Джибриля Раджуба д-р Имад Фаик Абу-Кишк, входящий в руководство ФАТХ и являющийся главой Палестинского академического общества исследования международных отношений (PASSIA) Махди Абдель Хади, муфтий Иерусалима Мухаммед Хуссейн и шейх Акрама Сабри, имеющий связи с турецкой правящей Партией справедливости и развития.



Исламский ВАКФ на Храмовой горе в Иерусалиме пытался открыть участок на внутренней стороне у восточных Золотых ворот (Шаар а-Рахаим – на иврите, Баб аль-Рахма – на арабском), закрытый израильтянами несколько лет назад, так как его использовали для собраний члены запрещенного в Израиле "Исламского движения". Члены совета во главе с Раэдом Даной провели молитвы в этом месте, нарушив постановление суда о его закрытии. Израильская полиция арестовала Дану и нескольких палестинцев, штурмовавших ворота. Старший советник Аббаса Махмуд аль-Хабаш заявил, что закрытие этого места является объявлением войны исламу, а Израиль играет с огнем.



Кампании ПНА и ХАМАС в отношении мечети Аль-Акса ранее часто приводили к вспышкам насилия. На этот раз их действия вызваны пониманием того, что израильские власти не хотели, чтобы территория вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе стала горячей точкой перед выборами в Израиле, которые состоятся 9 апреля. Израиль отметил, что иорданцы и палестинцы нарушают соглашения Осло, по которым деятельность правительства ПНА в Восточном Иерусалиме запрещена.



В конце февраля советники президента США Джаред Кушнер и Джейсон Гринблатт должны посетить ряд арабских государств, чтобы продвигать экономические аспекты "сделки века", которую планируется обнародовать после выборов в Израиле. Махмуд Аббас пытается заручиться поддержкой для срыва этого плана. Он отклонил приглашение участвовать в конференции по Ближнему Востоку в Варшаве и отправился в КСА в надежде достигнуть с королем Салманом договоренности о противодействии замыслу Трампа и следованию Арабской мирной инициативе от 2002 года.



Планы и миражи

Кроме Саудовской Аравии, американский план ни у кого в арабском мире энтузиазма не вызывает. Особенно в Иордании, Египте и у палестинцев. Для иорданцев главная проблема – беженцы. Подписываясь под планом Трампа, им придется смириться с тем, что миллионы палестинцев получат иорданское гражданство, право участия во внутренней политике и Амман должен будет поселить на своей территории беженцев из Ливана. Пока вопрос открыт, у них есть возможность вернуться "в Палестину", будь то Западный берег Иордана или Израиль.



Бедуины – оплот иорданской армии и администрации – отказываются передавать власть палестинцам. Так что в Хашимитском королевстве не готовы к соглашению даже при получении денег. В Аммане обеспокоены тем, что при отказе КСА будет давить в связи с традиционной связью Иордании с Иерусалимом, хотя пока нет явных признаков того, что Эр-Рияд в том заинтересован.



Египет не хочет брать на себя ответственность за сектор Газа. Каир стремится ограничить связи с ХАМАС вопросами безопасности на Синайском полуострове. В связи со "сделкой века" вопросом для властей страны является и создание "арабского НАТО". Палестинцы не представляют интереса для суннитских государств, но инициатива Трампа призвана устранить их проблему, которая является препятствием для создания арабской версии НАТО с Израилем.



Саудовская Аравия заинтересована в плане, который позволит ей рассчитывать на то, что Египет и Иордания отправят войска в Йемен и, возможно, в Сирию, но Каир и Амман не собираются этого делать. Аббас и ООП не готовы к принятию "сделки века", которая не удовлетворяет их требования о предоставлении палестинским беженцам "права на возвращение" и отходе Израиля к границам 1967 года, в том числе в Иерусалиме. Власти ПНА опасаются и нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, считая это угрозой "делу освобождения Палестины" и вызовом их притязаниям на государственность в границах 1967-го со столицей в Восточном Иерусалиме. Хотя эти планы все более призрачны...



Статья основана на материалах эксперта ИБВ В. Корочкиной.



Евгений Сатановский,

президент Института Ближнего Востока

Опубликовано в выпуске № 7 (770) за 26 февраля 2019 года Источник - ВПК

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