В Кашмире снова эскалация. Чем это грозит всему миру? - ВВС

09:32 27.02.2019

В периоды напряжения в Кашмире вводится комендантский час

Кашмир - один из самых милитаризованных регионов в мире, а также самая нестабильная "горячая точка", где противостоят друг другу две ядерные державы - Индия и Пакистан.



Индийский авиаудар по "пакистанской" части Кашмира существенно обострил обстановку.



В Индии говорят, что удар был нанесен по крупнейшему тренировочному лагерю группировки "Джаиш-э-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), которая взяла на себя ответственность за подрыв индийского конвоя и убийство 46 военнослужащих 14 февраля



Национальный комитет безопасности Пакистана заявил, что ответит на авиаудар когда сочтет нужным, и в том месте, которое сочтет нужным.



Эскалация происходит на фоне увеличения количества жертв в регионе. В 2018 году в Кашмире погибло более 500 человек - мирных жителей, сотрудников сил безопасности и мигрантов. Это больше, чем в любой другой год текущего десятилетия.



На границе между Индией и Пакистаном, в милитаризованной зоне, присутствуют международные миротворцы

Первый конфликт между Индией и Пакистаном произошел вскоре после обретения Индией независимости от Британской короны и возникновения Пакистана на карте мира, в 1947-1948 годах.



ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира

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К чему приведет напряжение в отношениях между Индией и Пакистаном?

Сейчас территория разделена на зоны. Индия и Пакистан управляют разными частями региона, также небольшой его частью управляет Китай.



В ближайшем будущем ожидать потепления отношений между Индией и Пакистаном не приходится.



Обе страны обладают ядерным оружием, и любое новое столкновение между ними получает новое измерение.



Тяжесть конфликта между Индией и Пакистаном ощущает в основном местное население. В истории этого противостояния две войны (в 1947 и 1965 годах), несколько военных операций, множество более мелких столкновений и нападений как на военных, так и на мирных жителей.



В результате сегодня экономика региона неустойчива, как и политическая ситуация в нем. В Кашмире высокая безработица. По мнению лорда Назира Ахмеда - члена британского парламента и специалиста по Кашмиру, регион стал рассадником терроризма.



Эксперты, такие как лорд Ахмед, считают, что игнорирование замороженного кашмирского конфликта усложнит борьбу с такими группировками, как "Исламское государство" (запрещена в России) и "Талибан".



Чей Кашмир?

Еще до окончания британского правления в Индии в 1947 году Кашмир стал спорной территорией. Британцы разделили субконтинент на две части - преимущественно индуистскую Индию и преимущественно мусульманский Пакистан.



Махараджа Кашмира поначалу не мог решить, к какому государству присоединится его территория. Возможности провести референдум у него не было. В конце концов он склонился к вступлению в Индийский союз, но было уже поздно.



Индия и Пакистан начали войну за регион, которая продлилась два года.



Десятилетия конфликтов почти уничтожили кашмирскую туриндустрию

Когда страны заключили перемирие, Пакистан отказался выводить войска, и Кашмир разделили на две части.



На фоне этого противостояния часть региона постепенно занял Китай - под его управлением с 1950-х годов находится восточная часть Кашмира под названием Аксайчин, на которую также претендует Индия.



Вторая война между Пакистаном и Индией началась в 1965 году. Между 1980-ми и 1990-ми годами недовольство правящим режимом привело к возникновению движения сопротивления, с вооруженными нападениями, массовыми протестами и ростом числа спонсируемых Пакистаном вооруженных группировок.



В 1999 году - к тому времени и Индия и Пакистан объявили, что владеют ядерным оружием - индийским властям снова пришлось вступить в скоротечный, но разрушительный Каргильский конфликт с силами, которые поддерживал Пакистан. Официально пакистанская сторона отрицала свое участие в этом конфликте.



С первого дня борьбы за Кашмир погибло несколько десятков тысяч человек.



Чего хотят кашмирцы?



Нападение на конвой 14 февраля стало самым смертоносным, произошедшим за это десятилетие в Кашмире

С 1950-х годов ООН призывает провести в Кашмире референдум, чтобы учитывать мнение местных жителей в принятии политических решений.



Индия изначально поддерживала эту идею, но потом решила, что референдум не нужен, так как в "индийской" части Кашмира проходят выборы.



Пакистан не согласен и считает, что многие жители региона не хотят жить под контролем Индии, а вместо этого предпочли бы жить в Пакистане или в независимом государстве.



Население "индийской" части Кашмира на 60% состоит из мусульман - это единственный штат в Индии, где они составляют большинство.