За что в Казахстане обижаются на Россию, - "СП"

09:42 27.02.2019 За что в Казахстане обижаются на Россию

Москве давно пора строить отношения с союзниками на равноправной основе



25 февраля на казахстанском сайте Informburo. kz была опубликована статья известного в республике журналиста Вадима Борейко "Имперские предъявы". Автор, уроженец Калининграда, выпускник журфака МГУ, искренне любит свою вторую родину. Потому его коробят оценки относительно Казахстана, которые иной раз звучат в российских СМИ. Он задается вопросом: почему некоторые российские дипломаты, депутаты, телеведущие, эксперты воспринимают Казахстан как 86-й субъект Федерации? Это рецидив "имперской болезни" России?



Между тем, Казахстан - равноправный член ЕврАзЭС, стратегический союзник Москвы. А союзник - не младший брат, который без согласия старшего не может и шага сделать. Эту простую вещь у нас часто забывают. А потом мы удивляемся: почему Россию воспринимают не так, как нам хотелось бы.



С оценками автора статьи можно соглашаться, можно нет, но в любом случае они, на наш взгляд, заслуживают внимания.



Как Разуваев деноминировал тенге



Когда в 2012-2015 гг. я работал на сайте Forbes. kz, мы сотрудничали с российским информационно-аналитическим центром "Альпари". Я до сих пор подписан на их рассылку с биржевой информацией и финансовой аналитикой. Вот какую заметку я получил поздно вечером в пятницу, 22 февраля (цитирую фрагмент):



Стоит ли Казахстану задуматься о деноминации?



"Сейчас годовая инфляция в Казахстане составляет 5,2%, таргет на конец 2019 - 4−6%. В ходу купюры в тысячи тенге, и вполне логично рассмотреть вопрос о деноминации. Экономическая теория гласит, что деноминацию стоит проводить, когда инфляция ниже 20%, а лучше 10%. Вероятный коэффициент 1 к 100. Как известно, тенге состоит из 100 тиынов.



Конечно, деноминация - это чисто техническая мера, однако она не только упрощает расчеты, но и позитивно действует на настроение людей. Установлено, что использование крупных сумм при повседневных расчетах ведет к депрессиям и раздражению психики. Наоборот, наличие мелкой разменной монеты, а также цены на проезд, минеральная вода и прочие мелкие товары в "копейках" очень позитивно воспринимаются людьми. Об этом свидетельствует опыт российской деноминации 1998 года и белорусской 2016 года.



Доллар тогда будет 3,76 тенге, евро - 4,26 тенге, а рубль - 5,74 тиына.



Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра "Альпари" (конец цитаты).



Поясню, что информационно-аналитический центр - это организация, позиционирующая себя как Forex-дилер № 1 в России и СНГ. В прошлом году Центробанк РФ аннулировал лицензию у пяти таких дилеров, включая "Альпари Форекс", "Телетрейд Групп" и "Форекс Клуб".



Впрочем, не буду переходить на юридические личности - сосредоточусь на физической. На том, что она, то есть он, говорит.



С Александром я познакомился на одном из корпоративов казахстанского "Форбса", он произвел благоприятное впечатление. Хотя в своих заметках порой смущал меня вроде бы не свойственным финансовому аналитику темпераментом и экстравагантностью. Тем не менее, в Казахстане его гостеприимно принимают как эксперта, он нередко участвует не только в праздничных тусовках, но и в серьезных мероприятиях, постоянно выступает в казахстанской прессе. Это я к тому, что Разуваев не какой-нибудь диванный аналитик из "Фейсбука".



Александр является последовательным сторонником введения единой валюты в ЕАЭС. Вот что, например, он говорил на пресс-брифинге в мультимедийном пресс-центре "Sputnik Казахстан" в Астане в прошлом году:



"Должна быть евразийская национальная валюта. В 2012 году мы в „Альпари" предлагали назвать новую валюту „алтын", что в переводе с тюркского означает „золотой", надо двигаться в этом направлении".



Да, до создания ЕАЭС, когда интеграция, казалось, сулила одни выгоды, наш Президент предлагал алтын и в 2003 году в качестве валюты Единого экономического пространства (Казахстан, Россия, Украина, Белоруссия), и в 2009-м - как евразийское межгосударственное платежное средство. Так что напрасно "Альпари" присваивает чужой копирайт.



Алтын был актуален и в конце 2014 года, когда замаячила перспектива образования Евразийского центробанка - наднационального мегарегулятора.



Однако с 2015-го началось заметное охлаждение к этой идее. В декабре того года Нурсултан Назарбаев заявил, что "создание единой валюты ЕАЭС на повестке дня не стоит".



А в последние пару-тройку лет в Казахстане окончательно распробовали Евразийский экономический союз на вкус. Благодаря торговым войнам стран-членов, антироссийским санкциям Запада, настойчивым попыткам Кремля политизировать экономическое объединение "пироги и пышки" превратились в "синяки и шишки". Сейчас у нас даже призрак монетарной унификации - вроде единой электронной валюты - воспринимают как покушение на суверенитет. Причем не только в обществе, но и на официальном уровне. И шарахаются от него, как лошади от волчьего духа.



Но Разуваев продолжает гнуть свою линию: тот пресс-брифинг состоялся 4 октября 2018 года в Астане.



Теперь вот деноминацию для тенге придумал, хотя не припомню, чтобы у нас эта тема всерьез обсуждалась в последнее время. Специально посерфил в "Гугле" и нашел единственное выступление, заслуживающее внимания. В апреле прошлого года на конференции по риск-менеджменту Борис Уманов, руководитель страховой компании "Евразия", сказал: "Надо делать деноминацию после того, как победим инфляцию и введем прогрессивную шкалу налогообложения". Как видим, страховщик обставляет такой шаг рядом условий. Да и, в конце концов, он свой, казахстанский.



Я подумал: а что ж г-н Разуваев не предлагает деноминировать рубль для начала? Ведь российская валюта, как и тенге, тоже имеет тысячные номиналы - 1000, 2000, 5000. И как никогда нуждается в аналитических припарках директора "Альпари". Как пишет РБК, "за 2018 год рубль потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% - к евро": начал прошлый январь за здравие - 57,6 за доллар и 69,2 за евро, а кончил декабрь за упокой - 69,8 за доллар и 79,99 за евро.



Разумеется, г-н Разуваев волен писать все, что ему вздумается: свобода слова есть же. Может рекомендации давать хоть Федеральной резервной системе США, как ей обустроить доллар. Тогда новый глава ФРС Джером Пауэлл каждое утро с волнением будет почту открывать: нет ли каких советов от "Альпари", а то как же без них?



И Александра я понимаю: как всякого интеллигентного человека, его беспокоят вещи, которые его совершенно не касаются.



На этом можно было бы посмеяться и спокойно разойтись. Но проблема в том, что разбирать внутренние дела Казахстана, как свои домашние, пытается в России не один г-н Разуваев.



Как дела на вашей кухне?



В ноябре 2017 года депутат ГД РФ Алексей Журавлев расценил переход казахского языка на латиницу как "недружественный шаг" по отношению к России. Выразив по этому поводу озабоченность, сопоставимую с сексуальной, он даже призвал Госдуму обратиться к казахстанскому парламенту.



Был бы это единичный случай, ан нет. 15 апреля прошлого года Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" так прокомментировал латинизацию казахского алфавита: "Может быть, древнеказахский язык был написан на латинице? Может, мы чего-то не знаем в истории великого казахского народа? При всем уважении к казахскому народу, но там, по-моему, не была зафиксирована латиница, нет?". И таких примеров немало.



Кстати, в том же "Воскресном вечере" кремлевский глашатай упрекал Казахстан в том, что тот открыто не поддержал военные действия России в Сирии: "А с Казахстаном у нас какой альянс? Не в первый раз у Казахстана такая позиция - размытая. Мы что-то не знаем про наши отношения с Казахстаном? Вдруг где-то пробежала черная кошка? Или нам ждать, что следующий майдан будет направлен на Казахстан, чтобы его оторвать от России?"



По этому поводу тогда пришлось выступить даже замминистра иностранных дел РК Ержану Ашикбаеву, "чтобы такого рода мнения (…) не оказывали никакого урона отношениям стратегического союзничества между государствами".



А вот совсем свежая информация, от 22 февраля. МИД РФ выпустил комментарий, в котором утверждает, что в центральноазиатских странах "искусственно раздувается тема голода 30-х годов прошлого века". В первую очередь, конечно, подразумевается казахстанский Ашаршылық. При этом ведомство Сергея Лаврова даже указывает соседям, кто именно должен заниматься темой голодомора: "ученые-историки и другие специалисты при поддержке правительств своих стран". Но что-то в самой России не торопятся анализировать тот период, хотя, как указывается в том же комментарии, в 1930-х в РСФСР от голодомора погибли 2,5 млн. человек из 7 миллионов по всему СССР. А документы, проливающие объективный свет на тему голода, пылятся в московских архивах. Так что, скорее, тема замалчивается.



Наверное, уже достаточно примеров тому, как российские дипломаты, телеведущие, эксперты, депутаты, ментально воспринимая Казахстан в качестве 86-го субъекта Федерации, по-хозяйски вторгаются в нашу сугубо внутреннюю повестку дня. И тем самым добиваются эффекта, обратного желаемому: все больше отдаляют от России многих казахстанцев. Да и наши власти, наверное, тоже, хотя те помалкивают.



Вы можете представить, чтобы Министерство труда и социальной защиты населения РК возмущалось повышением в России пенсионного возраста? Вот и я нет. Это не потому, что министру Мадине Абылкасымовой духу не хватает. А потому, что не ее это дело.



Конечно, вмешательство вмешательству рознь. Когда Казахстан нарушает международные обязательства в области прав человека, охраны окружающей среды и т. д., внешний контроль необходим: раз подписали документы - соблюдайте их. Однако насчет попирания у нас гуманитарных прав российские спикеры не тревожатся: там на этот счет у самих имидж в густом пуху. Вот "имперские предъявы" - совсем другой коленкор.



Гарем 2.0



Такую ситуацию можно описать в ориенталистском стиле.



Российской валюте не грозит ничего… кроме цен на нефть и санкций

Жил на свете калиф, и был у него гарем из 15 жен. В начале 90-х наложницы одна за другой начали объявлять себя освобожденными женщинами Евразии и разбегаться. В 1991 году в результате заговора трех супружниц правитель был низложен. Старшая объявила себя наследницей дворца и спустя время заскучала по коллективу. По ходу перессорилась почти со всеми бывшими одалисками, а на двух пошла войной. Но с двумя другими верными товарками стала вести относительно совместное хозяйство, затем заманила еще парочку. Однако те оказались на положении не равноправных подруг, а вдовых токалок (младших жен - ред.), которых байбише вечно попрекает: "не туда села", "не так чай подала"…



Если хотите, вот более современное сравнение. Пользователь Фейсбука набился другим юзерам во френды и под каждым их постом флудит, как им жить и что делать. Как с таким поступают? Вы знаете.



Ладно бы путинская Россия еще была образцом для подражания, к которому тянутся не одни одиозные режимы, но и приличные страны. Впрочем, она им является - для коррупционеров. Там воруют целыми отраслями - так, что наших завидки берут.



Ну и как себя вести с партнером, который постоянно дает понять, что твоя независимость для него условна? "Эталонные отношения" не позволяют расфрендить его, а тем более забанить. Значит, надо отвечать на комменты. Соблюдая, конечно, субординацию.



Таким, как Разуваев, - в СМИ и соцсетях.



Таким, как Соловьев, поскольку он рупор кремлевской пропаганды, и МИД РФ, - с официальных площадок. Да не как Ашикбаев - обтекаемо и беззубо, боясь обидеть. А симметрично.



Александр Уральский

26.02.2019 Источник - svpressa.ru

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