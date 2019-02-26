Умер КазАкадемик Абдуали Кайдаров - ветеран ВОВ и один из инициаторов "латинизации" каз-алфавита

09:55 27.02.2019

На 95-м году жизни ушел из жизни ученый-языковед, академик Абдуали Кайдаров. Об этом в Facebook сообщил ученый секретарь Института языкознания имени Байтурсынова Мейрамбек Таубалдиев.



Абдуали Кайдаров – заслуженный деятель науки Казахской ССР, заслуженный деятель Казахстана, участник Великой Отечественной войны.



Он автор более 400 научных работ, основные направления которых – лексикология, диалектология и история языка, этнолингвистика, тюркология и алтаистика, языковая политика, проблемы государственного языка и другие.



Абдуали Кайдаров первым предложил перейти на латиницу в 1994 году. Спустя 23 года мечта академика стала реальностью. Во время разработки казахского алфавита на латинской графике Кайдар Абдуали выступал консультантом.