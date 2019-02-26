Экс-командующего войск ПВО Казахстана Исмаилова посадили на 4 года за хищение премий подчиненных

10:04 27.02.2019

В Алматы осудили экс-командующего войсками ПВО



Бывшего главного зенитчика страны Серика Исмаилова лишили всех воинских званий и наград.

Бывшего командующего войсками противовоздушной обороны Серика Исмаилова приговорили к четырем годам заключения за попытку хищения бюджетных средств, передает КТК.



Согласно материалам дела, весной 2018 года Исмаилов и трое его подчиненных решили присвоить треть премии военнослужащих – около 4 млн тенге. Планы военных раскрыли органы военной контрразведки. Генерала и его зама арестовали, а остальным запретили покидать город.



Кроме главного зенитчика страны на скамье подсудимых оказались еще трое человек. Это заместитель Исмаилова по финансовой части, начальник штаба войск и командир войсковой части 30131. Последние получили по четыре года, а заместитель Исмаилова – пять лет. Военнослужащих лишили всех званий, наград и возможности работать в военной сфере.



"Явно несправедливый приговор и слишком жесткий. Ведь ущерба-то нет. Все, будем в апелляции теперь поднимать снова эти вопросы", – сказал адвокат Владимир Абиев.



Вместе с задержанными приговор выслушали 40 командиров частей и военных госучреждений. Осужденные с решением суда не согласились и намерены обжаловать его, отмечает КТК.



Должность главного зенитчика страны Серик Исмаилов получил в декабре 2016 года. Ранее он был заместителем главнокомандующего Силами воздушной обороны по воспитательной и идеологической работе. Также был начальником главного управления воспитательной и идеологической работы Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК.



Он родился 7 апреля 1966 года в селе Байкадам Таласского района Джамбульской области. В 1987 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники войск ПВО, военную академию имени Г.К. Жукова в 1997 году, а в 2010 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь.



Серик Исмаилов награжден орденом "Айбын" II степени, медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и юбилейными медалями.