Эскалация Кашмирского инцидента. Пакистан заявляет о двух сбитых самолетах ВВС Индии

11:15 27.02.2019

Накануне индийские военные самолеты пересекли линию контроля и нанесли удар по целям в пакистанской части Кашмира

Пакистан заявляет, что сбил два индийских военных самолета в ответ на вторжение в свое воздушное пространство. Накануне Индия сообщила об авиаударах по лагерю боевиков в Кашмире - это были первые авиаудары с 1971 года.



Два самолета ВВС Индии были сбиты над территорией Кашмира, контролируемой пакистанскими властями, заявил представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.



"Пакистанские ВВС сбили два индийских самолета в воздушном пространстве Пакистана", - написал он в "Твиттере". По его словам, один самолет упал в пакистанском Кашмире, а другой разбился на индийской стороне.



"Один индийский пилот арестован военными [после катапультирования], еще двое находятся в районе падения [самолета]", - добавил генерал.



Индия нанесла удар по боевикам в пакистанской части Кашмира

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Индия пока не комментирует заявления о сбитых самолетах.



В то же время индийские СМИ пишут о сбитом пакистанском боевом самолете. Как сообщает агентство ANI, был сбит истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны в штате Джамму и Кашмир.



Ранее индийские власти заявили, что три пакистанских самолета также вошли в воздушное пространство Индии и покинули его, после того как их перехватили индийские летчики.



Пакистанские военные утверждают, что индийские самолеты в среду снова вторглись в воздушное пространство Пакистана, нарушив линию контроля, разделяющую Кашмир, а удары были нанесены в ответ на эти действия.



Об этом же говорится в заявлении МИД Пакистана. Пакистанские ВВС нанесли удары в районе линии контроля "не по военным целям, чтобы избежать человеческих жертв и сопутствующего ущерба", чтобы показать готовность к самообороне, сказано в заявлении.



Власти Индии объявили об ограничении полетов в своем воздушном пространстве. Авиакомпания Vistara сообщила, что полеты в регионе приостановлены.



Впервые с 1971 года



Накануне ВВС Индии впервые более чем за 40 лет нанесли авиаудары по территории Кашмира, контролируемой Пакистаном. Целью был объявлен "крупнейший лагерь" боевиков группировки "Джаиш-э-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Эта группировка взяла на себя ответственность за взрыв 14 февраля в индийской части Кашмира, жертвами которого стали 46 индийских военнослужащих.



Было ликвидировано большое число террористов, инструкторов и старших командиров, которые готовились к боевым действиям, заявил накануне замминистра иностранных дел Индии Виджай Гокхале. В свою очередь пакистанские власти настаивали на том, что в результате авиаудара не было ни жертв, ни разрушений.



По версии индийской стороны, удары наносились по лесистой местности в районе города Балакот.



Это был первый авиаудар, нанесенный через линию контроля после индо-пакистанской войны 1971 года.



Линия контроля обозначает фактическую границу между управляемой Индией частью Кашмира и частью, подконтрольной Пакистану. Она находится в труднодоступных местах и не имеет формальных признаков границы.



В начале прошлой недели Пакистан и Индия оказались на грани военного конфликта после того, как индийские военные вступили в перестрелку с боевиками во время поисков подозреваемых в нападении на военный патруль в штате Джамму и Кашмир.



14 февраля смертник подорвал индийский конвой. Жертвами той атаки стали 46 индийских военнослужащих.



Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка "Джаиш-э-Мухаммад". Эта группировка добивается отделения штата от Индии и совершает нападения с территории Пакистана. При этом она запрещена в Пакистане (ООН, Индия, США и Великобритания относят ее к террористическим), однако продолжает действовать под другими названиями.