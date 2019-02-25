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Де-русификация казахского тенге: национализм без трагизма?
12:00 27.02.2019

Тенге прощается с надписями на русском языке. Почему этот шаг необходим?

На вновь отпечатанных тенге будут надписи исключительно на государственном языке. Почему эта новость взволновала многих?
На прошлой неделе Президент подписал указ, касающийся изменения дизайна денежных знаков. Теперь надписи на регулярных банкнотах и монетах будут отображаться исключительно на казахском языке. Действующий ранее указ с 2003 года предусматривал надписи на двух языках – казахском (государственном) и русском. Будут ли на новых деньгах надписи сделаны на латинском алфавите или нет, из текста указа неясно. Вполне вероятно, что новые тенге лишатся одновременно и русского языка, и кириллического алфавита.

Казалось бы, новость касается исключительно дизайна национальной валюты и казахстанцев, однако она вызвала бурную реакцию в обществе и докатилась до крупных информагентств нашего северного соседа. Даже российский МИД не остался равнодушным и сделал комментарий, что это внутреннее дело Республики Казахстан, но также к чему-то прибавив следующую оговорку: "Тема находится в сфере нашего пристального внимания, […> не только в контексте Казахстана, но и в принципе всего пространства, где проживают люди, для которых русский родной язык". Такой комментарий лишь подлил масла в огонь дискуссий в социальных сетях о новом формате национальной валюты.

Как отреагировали граждане?
Как у нас часто бывает, эта новость поделила население на несколько лагерей. Большое количество граждан высказалось в экономическом русле: не так важно, что будет написано на наших деньгах, лишь бы они водились в карманах людей и на них отчетливо были бы видны цифры. Действительно, для многих наличие самих денег как таковых намного важнее дизайнерского полета мысли и надписей на них.

Так сказать, цифры на деньгах и их наличие в руках граждан важнее букв.

Другой лагерь высказывающихся перевел обновление дизайна денег из экономической плоскости в политическую и идеологическую. Кто-то усмотрел в принятом указе покушение на русский язык как таковой, в том числе комментаторы из сопредельного государства, которых, по большому счету, эта новость в принципе не касалась, а значит, и спроса внутри Казахстана на их комментарии и мнения не наблюдалось.

Я прекрасно понимаю тех людей, кто высказался в поддержку надписей на деньгах исключительно на государственном языке. Более того, сам поддерживаю это решение и считаю его немного запоздалым. Ведь деньги – это не просто качественная бумага и аккуратные металлические кругляшки.

Национальные деньги – это один из мощнейших символов государства наравне с флагом, гербом и гимном. Поэтому, как и к любому символу, к деньгам и их дизайну нужно относиться очень аккуратно и внимательно. Наше государство развивается по собственному пути, возрождая самобытный язык, традиции и культуру казахского народа, к которым большую часть ХХ века, к сожалению, существовало пренебрежение со стороны государства-метрополии. И чтобы поддерживать развитие своей идентичности, государству более чем необходимо использовать государственный язык на денежных купюрах и монетах.

А что у соседей и партнеров?
На момент распада СССР в нем состояло 15 союзных республик. Как обстоят дела с дизайном денег у стран-участниц Союза и какой язык они используют сейчас на своих национальных валютах?
На сегодняшний момент из всех стран-участниц бывшего СССР только на денежных знаках в России и Казахстане присутствуют надписи на русском языке. Даже у других ближайших к России по культуре и языку соседних государств – Белоруссии и Украины нет надписей на русском языке на национальных деньгах. Кто бывал в этих странах, могут заметить, что там широко распространен русский язык, а вот надписей на нем на белорусском рубле или на украинской гривне не найдешь.

Литва, Латвия и Эстония, когда-то входящие в СССР, уже давно используют евро в качестве своей национальной валюты, а стало быть, о русском языке не может быть и речи, хотя на самих евро есть надпись на кириллице "евро" в качестве реверанса в сторону болгарского языка, хотя в Болгарии до сих пор евро не является официальной валютой.

Надписи на кириллице помимо Казахстана, России, Белоруссии и Украины также используют Кыргызстан и Таджикистан. Армянский драм и грузинский лари имеют надписи исключительно на своих языках и письменности. Латинский алфавит можно найти на деньгах Молдавии, Узбекистана, Туркменистана.

В этой связи, комментируя решение об использовании надписей на тенге исключительно на государственном языке, можно выразиться ставшей недавно знаменитой цитатой министра общественного развития, что "какой-то трагизм мы не должны испытывать".

Деньги – это прежде всего деньги
Мы довольно часто обращаем внимание на форму больше, чем на содержание. Эмоционально обсуждая, на каком языке должны быть надписи на наших деньгах, мы упускаем из виду такой важный факт, что минимум половину всех своих сбережений казахстанцы хранят в деньгах, где надписи нанесены вообще на иностранных языках, прежде всего в долларах и евро. Это говорит о том, что какой бы язык ни победил в битве за право присутствовать на тенге, уровень доверия к национальной валюте по-прежнему сложно назвать высоким.

Поэтому, увлекаясь выстраиванием самобытной идеологии, не нужно забывать и об экономических функциях денег: оплата, обмен, сбережение. Слабая валюта не сможет пользоваться популярностью у населения, даже если на ней будут изображены мировые шедевры Пабло Пикассо, Сальвадора Дали или будут выгравированы великие "Слова назидания" Абая.

Быстро обесценивающаяся валюта может победить на мировом конкурсе красоты валют, но вряд ли будет положена на депозит рядовым казахстанцем, так как в попытках сохранения своих сбережений население меняет наши красивые тенге на иностранную валюту. И вот эта тема – создание сильной национальной валюты – должна быть воспринята обществом не менее серьезно, чем вопрос, на каком языке будут нанесены надписи на банкноты.

25 февраля 2019,
Леонид Кирьяков

Источник - informburo.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551258000
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