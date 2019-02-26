Инспектор Отабек. Найден крайний за снос ташкентского дома вместе с жильцами

12:22 27.02.2019

Прокуратура Ташкента возбудила дело о дисциплинарной ответственности в отношении сотрудника хокимията, ответственного за расселение жильцов сносимого дома у канала Анхор.



Ведущий инспектор Центра по управлению муниципальными активами хокимията столицы Отабек М. привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, халатное отношение к вопросу переселения людей, что привело к нарушению прав и законных интересов граждан.



Проверка, проведенная прокуратурой, установила, что работы по сносу трехэтажного дома велись, несмотря на проживание людей в квартирах NN 2 (Эркин Н.), 4 (Хосият Х.) и 7 (Любовь Ш.).



Хокимият Ташкента выделил для переселения жильцов 10 квартир в новостройке в Мирзо-Улугбекском районе и 8 квартир в новом доме на ул. Козиробод в Шайхантахурском районе.