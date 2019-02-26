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|Без БузДома! "Узбекконцерт" лишил юмористов и певицу лицензии за пошлость и бездуховность
12:31 27.02.2019
УЗБЕКСКИХ АРТИСТОВ ВЫГНАЛИ СО СЦЕНЫ ЗА ПОШЛОСТЬ И РАЗВРАТ
Юмористов из группы "Браво" и актрису Халиму Ибрагимову лишили лицензий, а значит сцены. Об этом сообщили в "Узбекконцерте".
Их обвинили в грубости и матерщине, пошлости, что нанесло, по мнению ведомства, ущерб престижу искусства слова Узбекистана".
Также они слишком вольно вели себя в соцсетях.
Строго предупреждено трио "Гап йук" (слов нет) за их клипы.
Они, утверждается хранителями духовности, сделаны по шаблону "массовой культуры" и разлагают морально молодежь.