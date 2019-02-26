Без БузДома! "Узбекконцерт" лишил юмористов и певицу лицензии за пошлость и бездуховность

12:31 27.02.2019

УЗБЕКСКИХ АРТИСТОВ ВЫГНАЛИ СО СЦЕНЫ ЗА ПОШЛОСТЬ И РАЗВРАТ



Юмористов из группы "Браво" и актрису Халиму Ибрагимову лишили лицензий, а значит сцены. Об этом сообщили в "Узбекконцерте".



Их обвинили в грубости и матерщине, пошлости, что нанесло, по мнению ведомства, ущерб престижу искусства слова Узбекистана".



Также они слишком вольно вели себя в соцсетях.



Строго предупреждено трио "Гап йук" (слов нет) за их клипы.



Они, утверждается хранителями духовности, сделаны по шаблону "массовой культуры" и разлагают морально молодежь.





