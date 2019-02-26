 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 27.02.2019
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12:22  Инспектор Отабек. Найден крайний за снос ташкентского дома вместе с жильцами
12:00  Де-русификация казахского тенге: национализм без трагизма?
11:51  "Отчеты будут докладываться мне..., - Нурсултан выступил на съезде "Нур Отана"
11:48  Если завтра все в Казахстане вдруг заговорят на казахском… (дискурс)
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Вторник, 26.02.2019
22:32  Тимошенко пообещала Порошенко импичмент, Ляшко предложил расстрел, - Т.Ивженко
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13:04  Туркменистан: непрерывное хвастовство и лицемерие
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12:56  Пытки как основной инструмент следствия в Узбекистане.
12:54  Свесили клюшки... Аркадаг сыграл в гольф с членами своего КабМина
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10:15  Закон, что дышло. Отключение света за долги производится незаконно? - "ВечБишкек"
10:02  Ондасын Уразалин стал акимом Актюбинской области Казахстана
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Без БузДома! "Узбекконцерт" лишил юмористов и певицу лицензии за пошлость и бездуховность
12:31 27.02.2019

УЗБЕКСКИХ АРТИСТОВ ВЫГНАЛИ СО СЦЕНЫ ЗА ПОШЛОСТЬ И РАЗВРАТ

Юмористов из группы "Браво" и актрису Халиму Ибрагимову лишили лицензий, а значит сцены. Об этом сообщили в "Узбекконцерте".

Их обвинили в грубости и матерщине, пошлости, что нанесло, по мнению ведомства, ущерб престижу искусства слова Узбекистана".

Также они слишком вольно вели себя в соцсетях.

Строго предупреждено трио "Гап йук" (слов нет) за их клипы.

Они, утверждается хранителями духовности, сделаны по шаблону "массовой культуры" и разлагают морально молодежь.


Источник - Вести.uz
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