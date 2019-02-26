 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В высших эшелонах власти Ирана - кризис
13:00 27.02.2019

Что стоит за демаршем министра иностранных дел?

Когда стали поступать сообщения о том, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подал в отставку и принес в своем блоге в социальных сетях извинения перед иранским народом "за все недоработки, которые произошли за то время", когда он был министром, мы решили не спешить комментировать это важное событие. Важное не только для Ирана, но и всего Ближнего Востока.

59-летний Зариф - опытнейший иранский дипломат. Служил послом Ирана в ООН и стал министром иностранных дел в 2013 году после того, как был избран на свой пост президент Хасан Рухани. Есть сведения, что он участвовал в неформальных переговорах между Ираном и США в период боевых действий американцев против режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Однако главным его дипломатическим достижением на посту главы МИД Ирана можно считать заключение в 2015 году ядерного соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что создавало шансы для страны начать возрождение экономики и выйти из международной политической изоляции. Зарифа позитивно встречали на Западе, где его воспринимали как умеренную фигуру в иранском руководстве, с которой "можно договориться и которая желает договориться". И не его вина, что после известных решений Вашингтона о выходе из ядерного соглашения события стали развиваться по иному сценарию.

Но итогом является то, что министру иностранных дел все чаще и чаще приходится вступать в жесткую политическую схватку с политическими оппонентами. В последний раз, месяца два-три назад, когда он схватился с Корпусом стражей революции (КСИР) из-за коррупционных дел, стало казаться, что удержаться на послу главы МИД ему не удастся. Однако пронесло. Зариф тогда признал факт внутренней напряженности и заявил, что на данном этапе "внутренняя сплоченность важнее, чем хлеб и вода". Правда, ставшие вдруг сейчас словоохотливыми некоторые депутаты иранского парламента, в частности, член комитета по национальной безопасности и внешней политике Джавад Карими Годуси, сообщают, что, оказывается, министр 13 раз обращался с просьбой об отставке, которую не принимали. По словам Годуси, "примерно два месяца назад Зариф уединился у себя дома на девять дней и не ходил на работу, ожидал, что ему позвонят Рухани и глава администрации президента Ваези, но они не позвонили".

Исходя из этого, некоторые эксперты стали рисовать образ Зарифа как "капризного, самолюбивого человека". Сейчас депутат Годуси утверждает, что отставка министра уже принята, хотя на момент подготовки этой статьи официального подтверждения еще не было. Deutsche Welle со ссылкой на заявление администрации президента Ирана, утверждает, что "отставка Зарифа отклонена". Гром прогремел, молния блеснула - и обозначился фактор международного эффекта: Запад в большинстве своем воспринял сообщение об отставке Зарифа как политическую победу консервативных кругов в Иране и соответственно отреагировал на демарш министра. А некоторые аналитики снова обратились к теме "неминуемого" острого кризиса в высшем руководстве страны, где разворачивается острая борьба между теми, кого традиционно именуют "реформистами-технократами" и "консерваторами".

Обозначим то, что лежит на поверхности. Иранское агентство Fars утверждает, что в этот раз причиной заявления Зарифа об отставке стало то, что он не был проинформирован и приглашен на встречу с прибывшим в Тегеран президентом Сирии Башаром Асадом. Определенную правдоподобность данной версии придает то, что Асад с момента начала сирийского кризиса только второй или третий раз выбрался за границу, на сей раз в Иран, для чего должны были быть серьезные причины. Если Зариф действительно об этом не был извещен, это является признаком проявления к нему со стороны определенных кругов в руководстве страны, как утверждает иранский информационный портал Entekhab, "утраты политического доверия в качестве министра иностранных дел". И тогда уже возникает вопрос о причинах такого к нему отношения.

Возможно, глава МИД Ирана предлагал свой сценарий выстраивания отношений с США по ядерной программе, что встретило не только жесткое сопротивление со стороны так называемых консервативных кругов, но и разногласия с президентской канцелярией. Впрочем, вопрос о том, стоит ли ожидать изменений во внешнеполитическом курсе Тегерана остается пока открытым. По мнению The Associated Press, даже заявление Зарифа об отставке ослабляет позиции Рухани, который в последнее время все больше и больше сталкивается с растущим политическим давлением со стороны сторонников жесткой линии в правительстве, недовольных ухудшением из-за санкций состояния экономики страны. Что будет дальше?

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551261600
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