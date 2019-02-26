Пацаки обязаны носить колокольчик в носу... КырПарламент дебатирует введение обязательного ношения ак-калпака

13:09 27.02.2019

В Жогорку Кенеше возмущены инициативой принудить кыргызстанцев носить ак-калпак



Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают законопроект "О придании национальному головному убору ак-калпак статуса культурного символа".



Торобай Зулпукаров отметил, что у граждан должны быть святые чувства, уважение к национальным традициям. "Но нужно быть осторожным в высказываниях", - сказал он.

Кожобек Рыспаев вовсе высказал мнение, что нельзя дарить калпак гостям, так как они могут использовать его не по назначению.



"Многие носят его в баню. Если придать ак-калпаку статус культурного символа, то в перечень нужно включить и национальные женские головные уборы", - отметил депутат.



Гулшат Асылбаева возмутилась, что на законодательном уровне хотят заставить официальные делегации надевать калпак.



"Людей нельзя заставлять, а нужно воспитывать патриотические чувства. У кого-то нет денег купить дорогой калпак и нет денег оплатить штраф. Вы показали фотографии, где вы в национальном калпаке и в европейской одежде. Это нонсенс. Тогда и одежду нужно было надеть национальную", - обратилась она к инициатору законопроекта Экмату Байбакпаеву.



Он в свою очередь отметил, что никого не принуждают носить калпак. Закон носит рекомендательный характер, но штрафы за ненадлежащее обращение с головным убором инициаторы заложили.



27 февраля 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО